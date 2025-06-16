Iskalni pojmi

Izjemna zmogljivost in učinkovito varčevanje z energijo

Zeleno

Philipsovi monitorji se ponašajo z inovativnimi, ekološko prijaznimi tehnologijami za okolju prijaznejši jutri. Energijska učinkovitost, embalaža, ki jo je mogoče v celoti reciklirati, skladnost s strogimi mednarodnimi okoljskimi standardi ter odsotnost škodljivih snovi, kot so živo srebro in PVC/BFR, so lastnosti, ki pomagajo ustvarjati svetlejšo prihodnost za vse.

Vgrajena priključna postaja USB-C

Vgrajena priključna postaja USB-C

Ta Philipsov zaslon odlikuje vgrajena priključna postaja USB Type C s povezavo za napajanje. Ima tanek dvostranski priključek USB-C, ki omogoča enostavno priključitev z enim kablom. Vse zunanje enote, kot so KB, miška in ethernetni kabel RJ-45, lahko enostavno povežete v priključno postajo monitorja. Svoj prenosni računalnik in ta monitor enostavno povežite z enim samim kablom USB-C, da boste lahko gledali videoposnetke visoke ločljivosti in prenašali podatke z izjemno hitrostjo, hkrati pa se bo prenosni računalnik napajal in ponovno polnil.

Okolju prijazna embalaža

Embalaža iz 100-% reciklirnih materialov in s potrdilom FSC

Embalaža tega monitorja je iz 100-% reciklirnih materialov in ima potrdilo FSC, ki jamči, da je zasnovana z mislijo na okoljsko trajnost.

Okolju prijazni materiali

Izdelan iz 85 % poporabniško reciklirane plastike in 5 % plastike, ki bi lahko končala v oceanih

Biti prijazen do okolja pomeni na novo uporabiti stare materiale. Zato je ta monitor Philips izdelan iz 85 % poporabniško reciklirane plastike in 5 % plastike, ki bi lahko končala v oceanih, s čimer si odločno prizadevamo za zmanjšanje odpadkov.

Feature image_100% Recycled Aluminium

Podstavek in stojalo iz 100 % recikliranega aluminija

Ta ekološko ozaveščena izbira, zasnovana z mislijo na trajnost, združuje elegantno vzdržljivost z manjšim okoljskim odtisom in zagotavlja trdno in elegantno podlago za vaš delovni prostor.

Vrečka iz vlaken kapok: mehka, primerna za kompostiranje, dostava brez poškodb

Naša vrečka iz vlaken kapok je mehka, lahka in narejena iz naravnih rastlinskih vlaken, ki ščitijo vaš zaslon pred praskami in poškodbami pri prevozu. Je nežna na otip, varna za uporabo in jo je mogoče v celoti kompostirati; po opravljenem delu se vrne v zemljo. Ta vrečka zagotavlja okolju prijazno zaščito med prevozom in pošiljanjem. Enostavno jo odstranite in je prijazna do planeta.

Philips si prizadeva za trajnostne in okolju prijazne monitorje.

Philips si prizadeva za trajnostne in okolju prijazne monitorje.

Uporabljamo 100-odstotno reciklirano embalažo; Pri nekaterih modelih uporabljamo do 85 odstotkov reciklirane plastike.

Omejitve škodljivih snovi

Omejitve škodljivih snovi

Zasnova brez halogenov za manjši vpliv na okolje

Rešitev za vsakogar

Tehnologija za prihranek energije

Zahvaljujoč 0-vatnemu stikalu monitor popolnoma odpravi porabo energije in zmanjšuje ogljični odtis. Samodejno prilagaja svetlost glede na svetlobo v prostoru, porabi manj energije ter zazna gibanje, da se ob neuporabi preklopi v varčni način.

Monitorji s PowerSensor tehnologijo Kalkulator porabe energije monitorja

