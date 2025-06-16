Ta Philipsov zaslon odlikuje vgrajena priključna postaja USB Type C s povezavo za napajanje. Ima tanek dvostranski priključek USB-C, ki omogoča enostavno priključitev z enim kablom. Vse zunanje enote, kot so KB, miška in ethernetni kabel RJ-45, lahko enostavno povežete v priključno postajo monitorja. Svoj prenosni računalnik in ta monitor enostavno povežite z enim samim kablom USB-C, da boste lahko gledali videoposnetke visoke ločljivosti in prenašali podatke z izjemno hitrostjo, hkrati pa se bo prenosni računalnik napajal in ponovno polnil.
Embalaža tega monitorja je iz 100-% reciklirnih materialov in ima potrdilo FSC, ki jamči, da je zasnovana z mislijo na okoljsko trajnost.
Biti prijazen do okolja pomeni na novo uporabiti stare materiale. Zato je ta monitor Philips izdelan iz 85 % poporabniško reciklirane plastike in 5 % plastike, ki bi lahko končala v oceanih, s čimer si odločno prizadevamo za zmanjšanje odpadkov.
Ta ekološko ozaveščena izbira, zasnovana z mislijo na trajnost, združuje elegantno vzdržljivost z manjšim okoljskim odtisom in zagotavlja trdno in elegantno podlago za vaš delovni prostor.
Naša vrečka iz vlaken kapok je mehka, lahka in narejena iz naravnih rastlinskih vlaken, ki ščitijo vaš zaslon pred praskami in poškodbami pri prevozu. Je nežna na otip, varna za uporabo in jo je mogoče v celoti kompostirati; po opravljenem delu se vrne v zemljo. Ta vrečka zagotavlja okolju prijazno zaščito med prevozom in pošiljanjem. Enostavno jo odstranite in je prijazna do planeta.
