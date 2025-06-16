Iskalni pojmi

Curved Business monitor

Učinkovitejši potek dela

Priporočena maloprodajna cena

Izdelek je umaknjen iz prodaje
Doživite udobje Philipsovih USB-C monitorjev z dokiranjem, ki z enim kablom poenostavijo postavitev in povečajo produktivnost. Podaljšajte življenjsko dobo baterije brez dodatnih adapterjev, povežite vse naprave, omogočite verižno povezovanje in polnite telefon – vse to z urejeno in učinkovito delovno površino.

Standardna fotografija izdelka Fotografija nadomestnega izdelka Fotografija sprednje strani izdelka

Zaslon VA

Zaslon VA predvaja osupljive slike s širokimi koti gledanja

LED-zaslon VA Philips ima napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja in jasno sliko.

DisplayHDR 400

DisplayHDR 400 za pristnejše in izjemne slike

DisplayHDR 400 s certifikatom VESA poskrbi za bistveno izboljšavo v primerjavi z običajnimi zasloni SDR. Za razliko od drugih zaslonov, ki so "združljivi s tehnologijo HDR", pravi DisplayHDR 400 ustvari osupljivo svetlobo, kontrast in barve. S celovito zatemnitvijo in najmanjšo svetlostjo 400 nitov slike oživijo z opaznimi svetlimi deli in globljimi, bolj poudarjenimi črnimi odtenki. Omogoča polnejšo paleto bogatih novih barv za vizualno izkušnjo, ki bo prevzela vsa vaša čutila.

Ukrivljena zasnova zaslona

Ukrivljena zasnova zaslona za še pristnejše doživetje

Namizni monitorji uporabniku omogočajo osebno izkušnjo, ki se odlično ujema z ukrivljeno zasnovo. Ukrivljen zaslon se povsem prijetno in neopazno zlije z delovnim prostorom in vas tako postavi v središče.

Feature Image SmartKVM

SmartKVM: za preprosto preklapljanje med viri.

Za razliko od običajnega vgrajenega gumba za nadzor KVM omogoča funkcija SmartKVM preklapljanje med viri s klikom gumba na tipkovnici. Ko so vse naprave pravilno povezane, lahko uporabniki preprosto preklapljajo med viri tako, da trikrat kliknejo tipko "Ctrl".

Feature Image 2022_MNT_SuperWide_32:9

Zaslon 32 : 9 SuperWide je zasnovan, da nadomesti nastavitve z več zasloni

49-palčni zaslon 32 : 9 SuperWide z ločljivostjo 5120 x 1440 je zasnovan, da nadomesti nastavitve z več zasloni za izjemno širok pogled. Imeli boste občutek, kot da imate dva 27-palčna zaslona 16 : 9 Quad HD enega ob drugem. Zasloni SuperWide ponujajo širino ekrana dveh zaslonov brez zapletene nastavitve.

Feature Image Adjustable webcam_49B2U6900CH

Prilagodljiva spletna kamera: za udobne video konference.

S to funkcijo lahko udobje video konferenc ponesete na višjo raven. S 30-stopinjsko nastavitvijo spletne kamere lahko uporabniki udobno kličejo in se udeležijo sestankov s kateregakoli mesta, ki jim najbolj ustreza.

Feature Image Webcam Autoframing

Samodejno kadriranje spletne kamere, izboljšano z AI: za dinamične videoklice.

Z umetno inteligenco (AI) izboljšana funkcija je popolna za videokonference z več osebami. Kadar se ena ali več oseb pridruži pogledu spletne kamere, funkcija s pomočjo umetne inteligence samodejno prilagodi zaslon, da zajame vse člane ekipe. Ko sodelujoči pogled spletne kamere zapustijo, se spletna kamera s pomočjo umetne inteligence ponovno ustrezno prilagodi, kar je popolno za dolge sestanke in skupinske klice.

Feature Image Earphone Hook_B2U

Kljukica za slušalke: za prilagodljivo shranjevanje

Ta funkcija ne omogoča shranjevanja slušalk. Previdno povlecite kavelj ob strani monitorja: ta funkcija omogoča urejeno namizje in nudi priročno rešitev za upravljanje kablov na vaši delovni mizi.

USB-C Pro Priklopna Postaja

USB-C Pro Priklopna Postaja

Za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo najbolj napredno in celovito rešitev, je Philips razvil monitorje z navpičnim hibridnim dokiranjem, ki omogočajo še bolj vsestransko povezljivost z univerzalnim podvajanjem vrat ter zagotavljajo vrhunsko kakovost prenosa energije, podatkov in avdio/video vsebin.

USB-C dokiranje

USB-C dokiranje

Najboljša rešitev za poslovna in pisarniška okolja je edinstveno USB-C dokiranje, ki združuje USB-C, RJ45 in DP-out za večjo priročnost. Popolnoma nadomesti vsak samostojen, velik dok, zmanjša nered na pisalni mizi in hkrati zagotavlja visoko povezljivost.

Rešitev za vsakogar

Hibridna povezava

Philipsovi monitorji iz Pro Docking linije podpirajo tudi prenosnike z USB-A priključkom. Hibridni monitorji imajo vgrajeno USB-dokirno postajo s tehnologijo DisplayLink, ki omogoča univerzalno podvajanje vrat in enostaven dostop do tipkovnice, miške in RJ-45 Ethernet prek enega dvojno mrežnega USB-C/A kabla.

Ocene

* Polmer loka ukrivljenosti zaslona v mm
* Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
* Območje NTSC na podlagi CIE1976
* Območje sRGB na podlagi CIE1931
* Za videoprenos prek USB-C, mora prenosni računalnik/naprava podpirati način USB-C DP Alt
* Dejavnosti, kot so skupna raba zaslona, pretakanje spletnih videoposnetkov in zvoka prek interneta, lahko vplivajo na hitrost omrežja. Kakovost zvoka in slike je odvisna od strojne opreme, pasovne širine omrežja in njegove učinkovitosti.
* Prenosni računalnik/naprava mora za delovanje funkcije napajanja in polnjenja s kablom USB-C podpirati standardne specifikacije tehnologije Power Delivery USB-C. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku prenosnega računalnika ali pri proizvajalcu.
* Če se vam vaša ethernetna povezava zdi počasna, odprite meni prikaza na zaslonu in izberite USB 3.0 ali novejšo različico, ki podpira hitrosti LAN do 1 G.
* Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.
* 5-letna garancija je prostovoljna omejena garancija proizvajalca. Velja samo v državah, navedenih na tej strani: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Potrošnikom je zagotovljena poleg in brez vpliva na njihove zakonske pravice v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. Za končne uporabnike, ki niso potrošniki (poslovni uporabniki), veljajo izključno pogoji omejene garancije proizvajalca.
* Barve zaslona se znižajo na 8-bitne, najvišja ločljivost vhoda HDMI je 5120 x 1440 pri 75 Hz, vhoda DisplayPort pa 5120 x 1440 pri 120 Hz
* Velja za prenosni računalnik z algoritmom DSC, sicer najvišja ločljivost vhoda in izhoda Thunderbolt 4 znaša 5120 x 1440 pri 60 Hz, 8-bitnih barvah zaslona in vhodu USB 3.2 generacije 1.
* Upoštevajte, da PowerSensor 2 deluje samo, če je nameščen Windows 11. Ko je PowerSensor 2 aktiviran, WAL označuje Walk Away Lock (Zaklep ob odhodu od naprave), WOA pa označuje Wake On (Bujenje prek).
* Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.
* Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.
