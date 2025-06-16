* Polmer loka ukrivljenosti zaslona v mm

* Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

* Območje NTSC na podlagi CIE1976

* Območje sRGB na podlagi CIE1931

* Za videoprenos prek USB-C, mora prenosni računalnik/naprava podpirati način USB-C DP Alt

* Dejavnosti, kot so skupna raba zaslona, pretakanje spletnih videoposnetkov in zvoka prek interneta, lahko vplivajo na hitrost omrežja. Kakovost zvoka in slike je odvisna od strojne opreme, pasovne širine omrežja in njegove učinkovitosti.

* Prenosni računalnik/naprava mora za delovanje funkcije napajanja in polnjenja s kablom USB-C podpirati standardne specifikacije tehnologije Power Delivery USB-C. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku prenosnega računalnika ali pri proizvajalcu.

* Če se vam vaša ethernetna povezava zdi počasna, odprite meni prikaza na zaslonu in izberite USB 3.0 ali novejšo različico, ki podpira hitrosti LAN do 1 G.

* Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.

* 5-letna garancija je prostovoljna omejena garancija proizvajalca. Velja samo v državah, navedenih na tej strani: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Potrošnikom je zagotovljena poleg in brez vpliva na njihove zakonske pravice v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. Za končne uporabnike, ki niso potrošniki (poslovni uporabniki), veljajo izključno pogoji omejene garancije proizvajalca.

* Barve zaslona se znižajo na 8-bitne, najvišja ločljivost vhoda HDMI je 5120 x 1440 pri 75 Hz, vhoda DisplayPort pa 5120 x 1440 pri 120 Hz

* Velja za prenosni računalnik z algoritmom DSC, sicer najvišja ločljivost vhoda in izhoda Thunderbolt 4 znaša 5120 x 1440 pri 60 Hz, 8-bitnih barvah zaslona in vhodu USB 3.2 generacije 1.

* Upoštevajte, da PowerSensor 2 deluje samo, če je nameščen Windows 11. Ko je PowerSensor 2 aktiviran, WAL označuje Walk Away Lock (Zaklep ob odhodu od naprave), WOA pa označuje Wake On (Bujenje prek).

