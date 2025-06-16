LED-zaslon VA Philips ima napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja in jasno sliko.
DisplayHDR 400 s certifikatom VESA poskrbi za bistveno izboljšavo v primerjavi z običajnimi zasloni SDR. Za razliko od drugih zaslonov, ki so "združljivi s tehnologijo HDR", pravi DisplayHDR 400 ustvari osupljivo svetlobo, kontrast in barve. S celovito zatemnitvijo in najmanjšo svetlostjo 400 nitov slike oživijo z opaznimi svetlimi deli in globljimi, bolj poudarjenimi črnimi odtenki. Omogoča polnejšo paleto bogatih novih barv za vizualno izkušnjo, ki bo prevzela vsa vaša čutila.
Namizni monitorji uporabniku omogočajo osebno izkušnjo, ki se odlično ujema z ukrivljeno zasnovo. Ukrivljen zaslon se povsem prijetno in neopazno zlije z delovnim prostorom in vas tako postavi v središče.
Za razliko od običajnega vgrajenega gumba za nadzor KVM omogoča funkcija SmartKVM preklapljanje med viri s klikom gumba na tipkovnici. Ko so vse naprave pravilno povezane, lahko uporabniki preprosto preklapljajo med viri tako, da trikrat kliknejo tipko "Ctrl".
49-palčni zaslon 32 : 9 SuperWide z ločljivostjo 5120 x 1440 je zasnovan, da nadomesti nastavitve z več zasloni za izjemno širok pogled. Imeli boste občutek, kot da imate dva 27-palčna zaslona 16 : 9 Quad HD enega ob drugem. Zasloni SuperWide ponujajo širino ekrana dveh zaslonov brez zapletene nastavitve.
S to funkcijo lahko udobje video konferenc ponesete na višjo raven. S 30-stopinjsko nastavitvijo spletne kamere lahko uporabniki udobno kličejo in se udeležijo sestankov s kateregakoli mesta, ki jim najbolj ustreza.
Z umetno inteligenco (AI) izboljšana funkcija je popolna za videokonference z več osebami. Kadar se ena ali več oseb pridruži pogledu spletne kamere, funkcija s pomočjo umetne inteligence samodejno prilagodi zaslon, da zajame vse člane ekipe. Ko sodelujoči pogled spletne kamere zapustijo, se spletna kamera s pomočjo umetne inteligence ponovno ustrezno prilagodi, kar je popolno za dolge sestanke in skupinske klice.
Ta funkcija ne omogoča shranjevanja slušalk. Previdno povlecite kavelj ob strani monitorja: ta funkcija omogoča urejeno namizje in nudi priročno rešitev za upravljanje kablov na vaši delovni mizi.
