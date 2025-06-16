* Polmer loka ukrivljenosti zaslona v mm

* Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

* Območje NTSC na podlagi CIE1976

* Območje sRGB na podlagi CIE1931

* Za videoprenos prek USB-C, mora prenosni računalnik/naprava podpirati način USB-C DP Alt

* Dejavnosti, kot so skupna raba zaslona, pretakanje spletnih videoposnetkov in zvoka prek interneta, lahko vplivajo na hitrost omrežja. Kakovost zvoka in slike je odvisna od strojne opreme, pasovne širine omrežja in njegove učinkovitosti.

* Prenosni računalnik/naprava mora za delovanje funkcije napajanja in polnjenja s kablom USB-C podpirati standardne specifikacije tehnologije Power Delivery USB-C. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku prenosnega računalnika ali pri proizvajalcu.

* Napajanje tega zaslona prek vhoda USB-C do 100 W (običajno 96 W), največja moč napajanja pa je odvisna od vaše naprave.

* Pri izračunu prihranka stroškov energije s tehnologijo PowerSensor se ne upoštevata USB in Power Delivery.

* Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.

* Kadar je omogočena funkcija samodejnega kadriranja spletne kamere, bo kakovost slikovnih pik spletne kamere 2 M. Kadar je funkcija samodejnega kadriranja spletne kamere onemogočena, bo kakovost slikovnih pik spletne kamere 5 M.

* Če se vam ethernetna povezava zdi počasna, odprite meni prikaza na zaslonu in izberite USB 3.0 ali novejšo različico, ki podpira hitrosti LAN do 2,5 G.

* 5-letna garancija je prostovoljna omejena garancija proizvajalca. Velja samo v državah, navedenih na tej strani: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Potrošnikom je zagotovljena poleg in brez vpliva na njihove zakonske pravice v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. Za končne uporabnike, ki niso potrošniki (poslovni uporabniki), veljajo izključno pogoji omejene garancije proizvajalca.

* Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.