Iskalni pojmi

Professional use
1 reviews

Curved Business Monitor

Učinkovitejši potek dela

Priporočena maloprodajna cena

Izdelek je umaknjen iz prodaje
Oglejte si druge modele

Philips Monitors

Zakrivljeni

Philipsovi zakrivljeni monitorji zagotavljajo boljšo osebno izkušnjo, saj se nežno ovijejo okoli vidnega polja in sledijo naravni obliki očesa. Rezultat je subtilen učinek potopitve, večja osredotočenost, manj motenj in izboljšano ergonomsko udobje.

Standardna fotografija izdelka Fotografija nadomestnega izdelka Fotografija nadomestnega izdelka

DisplayHDR 400

DisplayHDR 400 za pristnejše in izjemne slike

DisplayHDR 400 s certifikatom VESA poskrbi za bistveno izboljšavo v primerjavi z običajnimi zasloni SDR. Za razliko od drugih zaslonov, ki so "združljivi s tehnologijo HDR", pravi DisplayHDR 400 ustvari osupljivo svetlobo, kontrast in barve. S celovito zatemnitvijo in najmanjšo svetlostjo 400 nitov slike oživijo z opaznimi svetlimi deli in globljimi, bolj poudarjenimi črnimi odtenki. Omogoča polnejšo paleto bogatih novih barv za vizualno izkušnjo, ki bo prevzela vsa vaša čutila.

Samodejno kadriranje spletne kamere, izboljšano z AI

Samodejno kadriranje spletne kamere, izboljšano z AI: za dinamične videoklice.

Z umetno inteligenco (AI) izboljšana funkcija je popolna za videokonference z več osebami. Kadar se ena ali več oseb pridruži pogledu spletne kamere, funkcija s pomočjo umetne inteligence samodejno prilagodi zaslon, da zajame vse člane ekipe. Ko sodelujoči pogled spletne kamere zapustijo, se spletna kamera s pomočjo umetne inteligence ponovno ustrezno prilagodi, kar je popolno za dolge sestanke in skupinske klice.

Prilagodljiva spletna kamera

Prilagodljiva spletna kamera: za udobne video konference.

S to funkcijo lahko udobje video konferenc ponesete na višjo raven. S 30-stopinjsko nastavitvijo spletne kamere lahko uporabniki udobno kličejo in se udeležijo sestankov s kateregakoli mesta, ki jim najbolj ustreza.

User guide Product sheet
Feature Image Busylight

Busylight: za nastavitev delovnega stanja

Ta funkcija omogoča zasebnost in optimalno sodelovanje, ko delate v živahnem pisarniškem okolju. Če želite ostale obvestiti, da ste zaposleni, lahko uporabniki preprosto pritisnejo tipko za funkcijo Busylight v spodnjem levem meniju na robu monitorja. Lučka na spletni kameri se obarva rdeče. Poleg tega se lahko funkcija Busylight sinhronizira tudi s stanjem Microsoftovih delovnih skupin uporabnika.

Feature Image 2022_MNT_SuperWide_32:9

Zaslon 32 : 9 SuperWide je zasnovan, da nadomesti nastavitve z več zasloni

49-palčni zaslon 32 : 9 SuperWide z ločljivostjo 5120 x 1440 je zasnovan, da nadomesti nastavitve z več zasloni za izjemno širok pogled. Imeli boste občutek, kot da imate dva 27-palčna zaslona 16 : 9 Quad HD enega ob drugem. Zasloni SuperWide ponujajo širino ekrana dveh zaslonov brez zapletene nastavitve.

SoftBlue_Feature Image

Tehnologija SoftBlue: za udobno gledanje

Tehnologija SoftBlue zagotavlja očem prijaznejšo svetlobo in zaščito pred škodljivimi vplivi, ki jih ima na zdravje dolga izpostavljenost modri svetlobi. S ploščo za manjšo količino modre svetlobe je razmerje oddane svetlobe zaslona v razponu 415–455 nm v primerjavi z oddano svetlobo zaslona v razponu 400–500 nm manjše od 50 %. Tehnologija SoftBlue tako zagotavlja optimalno udobje gledanja, zmanjšuje obremenitev oči in omogoča trajno osredotočenost. Učinkovitost tehnologije SoftBlue pri zmanjševanju oddajanja modre svetlobe skladno s standardom Low Blue Light (Hardware Solution) je testirala in potrdila organizacija TÜV Rheinland.

Feature Image Earphone Hook_B2U

Kljukica za slušalke: za prilagodljivo shranjevanje

Ta funkcija ne omogoča shranjevanja slušalk. Previdno povlecite kavelj ob strani monitorja: ta funkcija omogoča urejeno namizje in nudi priročno rešitev za upravljanje kablov na vaši delovni mizi.

Feature Image Eyesafe_TUV certified logo with ID_RPF 50

Certifikat Eyesafe za zaščito pred modro svetlobo ter točne barve

Zaslon Philips izpolnjuje zahteve standarda TUV Rheinland Eyesafe® in vas učinkovito ščiti pred dolgotrajno izpostavljenostjo modri svetlobi. Vedno vklopljen filter za modro svetlobo ne le zmanjšuje obremenitev oči pri uporabi digitalne naprave, temveč tudi zagotavlja doslednost barv.

Širok kot gledanja

Širok kot gledanja

Brezokvirni ultraširoki zasloni so idealni za večopravilne uporabnike, saj nadomestijo postavitve z več monitorji. Z ovinkom 1500R/1800R ustvarjajo potopitveno izkušnjo, širijo vaše vidno polje in vključujejo periferni vid za vrhunsko udobje gledanja.

Vse-v-enem USB-C dokiranje

Vse-v-enem USB-C dokiranje

Na voljo je široka izbira zakrivljenih monitorjev, vključno z vgrajenim USB 3.2 Type-C dokiranjem z napajanjem, ki omogoča hitri prenos podatkov ter fleksibilno povezljivost v pisarni ali doma.

Rešitev za vsakogar

Rešitev za vsakogar

Ukrivljeni Philipsovi monitorji so posebej oblikovani tako, da posnemajo naravno ukrivljenost očesa. S tem zmanjšajo popačenje in motnje in hkrati ustvarijo subtilen učinek vseobsežnosti, ki vas potegne vase. Na voljo so v velikostih 24, 27, 32, 34, 43, in 49 palcev, s čimer prinašajo rešitev za vsakogar.

Primerjaj

Primerjaj

Ocene

Storitve in podpora za stranke

Zagotovite si pomoč za svoj izdelek, poiščite priročnike za uporabo, preberite si več o namigih in nasvetih ter se pozanimajte o odpravljanju vseh vrst napak.

CustomerSupport

Začetna stran podpore

Najdite vse teme podpore in še več.

MagnifyingGlass

Poiščite izdelek

Iščite po številki modela in najdite informacije, specifične za izdelek.

Primerjaj

Primerjaj
Curved Business Monitor
Curved Business Monitor
* Polmer loka ukrivljenosti zaslona v mm
* Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
* Območje NTSC na podlagi CIE1976
* Območje sRGB na podlagi CIE1931
* Za videoprenos prek USB-C, mora prenosni računalnik/naprava podpirati način USB-C DP Alt
* Dejavnosti, kot so skupna raba zaslona, pretakanje spletnih videoposnetkov in zvoka prek interneta, lahko vplivajo na hitrost omrežja. Kakovost zvoka in slike je odvisna od strojne opreme, pasovne širine omrežja in njegove učinkovitosti.
* Prenosni računalnik/naprava mora za delovanje funkcije napajanja in polnjenja s kablom USB-C podpirati standardne specifikacije tehnologije Power Delivery USB-C. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku prenosnega računalnika ali pri proizvajalcu.
* Napajanje tega zaslona prek vhoda USB-C do 100 W (običajno 96 W), največja moč napajanja pa je odvisna od vaše naprave.
* Pri izračunu prihranka stroškov energije s tehnologijo PowerSensor se ne upoštevata USB in Power Delivery.
* Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.
* Kadar je omogočena funkcija samodejnega kadriranja spletne kamere, bo kakovost slikovnih pik spletne kamere 2 M. Kadar je funkcija samodejnega kadriranja spletne kamere onemogočena, bo kakovost slikovnih pik spletne kamere 5 M.
* Če se vam ethernetna povezava zdi počasna, odprite meni prikaza na zaslonu in izberite USB 3.0 ali novejšo različico, ki podpira hitrosti LAN do 2,5 G.
* 5-letna garancija je prostovoljna omejena garancija proizvajalca. Velja samo v državah, navedenih na tej strani: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Potrošnikom je zagotovljena poleg in brez vpliva na njihove zakonske pravice v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. Za končne uporabnike, ki niso potrošniki (poslovni uporabniki), veljajo izključno pogoji omejene garancije proizvajalca.
* Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.
* Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Vse pravice pridržane.

Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.