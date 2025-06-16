DisplayHDR 400 s certifikatom VESA poskrbi za bistveno izboljšavo v primerjavi z običajnimi zasloni SDR. Za razliko od drugih zaslonov, ki so "združljivi s tehnologijo HDR", pravi DisplayHDR 400 ustvari osupljivo svetlobo, kontrast in barve. S celovito zatemnitvijo in najmanjšo svetlostjo 400 nitov slike oživijo z opaznimi svetlimi deli in globljimi, bolj poudarjenimi črnimi odtenki. Omogoča polnejšo paleto bogatih novih barv za vizualno izkušnjo, ki bo prevzela vsa vaša čutila.
Z umetno inteligenco (AI) izboljšana funkcija je popolna za videokonference z več osebami. Kadar se ena ali več oseb pridruži pogledu spletne kamere, funkcija s pomočjo umetne inteligence samodejno prilagodi zaslon, da zajame vse člane ekipe. Ko sodelujoči pogled spletne kamere zapustijo, se spletna kamera s pomočjo umetne inteligence ponovno ustrezno prilagodi, kar je popolno za dolge sestanke in skupinske klice.
S to funkcijo lahko udobje video konferenc ponesete na višjo raven. S 30-stopinjsko nastavitvijo spletne kamere lahko uporabniki udobno kličejo in se udeležijo sestankov s kateregakoli mesta, ki jim najbolj ustreza.
Ta funkcija omogoča zasebnost in optimalno sodelovanje, ko delate v živahnem pisarniškem okolju. Če želite ostale obvestiti, da ste zaposleni, lahko uporabniki preprosto pritisnejo tipko za funkcijo Busylight v spodnjem levem meniju na robu monitorja. Lučka na spletni kameri se obarva rdeče. Poleg tega se lahko funkcija Busylight sinhronizira tudi s stanjem Microsoftovih delovnih skupin uporabnika.
49-palčni zaslon 32 : 9 SuperWide z ločljivostjo 5120 x 1440 je zasnovan, da nadomesti nastavitve z več zasloni za izjemno širok pogled. Imeli boste občutek, kot da imate dva 27-palčna zaslona 16 : 9 Quad HD enega ob drugem. Zasloni SuperWide ponujajo širino ekrana dveh zaslonov brez zapletene nastavitve.
Tehnologija SoftBlue zagotavlja očem prijaznejšo svetlobo in zaščito pred škodljivimi vplivi, ki jih ima na zdravje dolga izpostavljenost modri svetlobi. S ploščo za manjšo količino modre svetlobe je razmerje oddane svetlobe zaslona v razponu 415–455 nm v primerjavi z oddano svetlobo zaslona v razponu 400–500 nm manjše od 50 %. Tehnologija SoftBlue tako zagotavlja optimalno udobje gledanja, zmanjšuje obremenitev oči in omogoča trajno osredotočenost. Učinkovitost tehnologije SoftBlue pri zmanjševanju oddajanja modre svetlobe skladno s standardom Low Blue Light (Hardware Solution) je testirala in potrdila organizacija TÜV Rheinland.
Ta funkcija ne omogoča shranjevanja slušalk. Previdno povlecite kavelj ob strani monitorja: ta funkcija omogoča urejeno namizje in nudi priročno rešitev za upravljanje kablov na vaši delovni mizi.
Zaslon Philips izpolnjuje zahteve standarda TUV Rheinland Eyesafe® in vas učinkovito ščiti pred dolgotrajno izpostavljenostjo modri svetlobi. Vedno vklopljen filter za modro svetlobo ne le zmanjšuje obremenitev oči pri uporabi digitalne naprave, temveč tudi zagotavlja doslednost barv.
49B2U6900CH/00
Ukrivljen monitor 32 : 9 SuperWide z vhodom USB-C
Ta monitor ima vse, kar potrebujete za sodelovanje pri delu na daljavo. Spletna kamera je opremljena z novimi funkcijami, kot sta samodejno kadriranje in lučka zasedenosti, lahko pa jo tudi prilagajate, da bo izkušnja videokonferenc zares odlična.
Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.