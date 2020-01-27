Popolna izbira za pripravo glavne jedi in priloge ali ene večje porcije.
Philips Airfryer z dvojno košaro serije 3000
2 porciji
Manjša košara za priloge ali jedi za eno osebo
2 porciji
4 porcije
Večja košara za jedi za vso družino
4 porcije
Nič več zažganih ali premalo zapečenih jedi. Naša zasnova optimizira kroženje toplote, ki živila obda in hkrati tudi prehaja skoznje.
zdravi recepti
V veliki košari lahko pripravite toliko hrane, kot v celotnem pekaču. V eni košari lahko pripravite do 1,5 kg brstičnega ohrovta ali 1,2 kg piščanca.
velika
Čas priprave jedi v obeh košarah se samodejno uskladi, zato so vse jedi hkrati pripravljene za postrežbo.
En obrok, svež in vroč.
sinhronizacija
Ni vam treba čakati dolgo, da je obrok pripravljen. Prihranite čas in pripravite obrok v le nekaj minutah.
Preizkus je opravljen s pripravo klobas v levi košari v primerjavi s pripravo klobas v običajni pečici.
hitro
Od hrustljavih prigrizkov do predjedi in okusnih slaščic – ta cvrtnik na vroč zrak poskrbi za vse in še mnogo več.
Več kot 500 receptov v aplikaciji HomeID
Vam diši nekaj sladkega? Ali pa bi morda radi porabili tisti jajčevec, ki vam še leži v hladilniku?
Enostavno prenesite brezplačno aplikacijo HomeID za neomejen navdih pri pripravi jedi.
Zagotovljena hrustljava in mehka tekstura enakomerno pripravljene jedi.
popolno
Zagotovljena hrustljava in mehka tekstura enakomerno pripravljene jedi.
Uživajte v zdravi hrani z do 90 % manj maščob*. Zdaj lahko pripravite okusne jedi s skoraj nič olja. Zdrave jedi z enakim okusom.
*V primerjavi z domače pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.
Razširite svoje kuhanje z našo dodatno opremo.
Hkrati pripravite zajtrk, specite kolač ali pripravite dvojno količino jedi.
Najboljši družinski cvrtnik s prostornino 9 l
Odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja
