Iskalni pojmi

2 košari za istočasno pripravo jedi

Popolna izbira za pripravo glavne jedi in priloge ali ene večje porcije.

Philips Airfryer z dvojno košaro serije 3000

Spoznajte Philips Airfryer
z dvojno košaro

Sličica videa, video cvrtnika Philips Airfryer z dvema košarama
Philips z dvema košarama
Ikona s 13 funkcijami kuhanja

12 funkcij kuhanja

Ikona: 2 košari, 2 velikosti

2 košari, 2 velikosti

Ikona aplikacije HomeID

Aplikacija HomeID

Ikona za funkcijo kopiranja

Funkcija kopiranja

Ikona za tehnologijo Rapid Air

Tehnologija Rapid Air

Ikona za 90 % manj maščob

90 % manj maščob

Ikona za 8 nastavitev

8 prednastavitev

Ikona za istočasno pripravo

Istočasna priprava

Asimetrični košari

2 porciji


Manjša košara za priloge ali jedi za eno osebo

4 porcije


Večja košara za jedi za vso družino

Tehnologija Rapid
Hrustljave, mehke in enakomerno pripravljene jedi


Nič več zažganih ali premalo zapečenih jedi. Naša zasnova optimizira kroženje toplote, ki živila obda in hkrati tudi prehaja skoznje.

Tehnologija Rapid Air Plus
Hrustljave, mehke in enakomerno pripravljene jedi


Nič več zažganih ali premalo zapečenih jedi. Naša zasnova optimizira kroženje toplote, ki živila obda in hkrati tudi prehaja skoznje.

Ikona za optimalni pretok

zdravi recepti

Nič več preverjanja ali ugibanja

Zaslon na dotik pri Airfryerju z dvojno košaro serije 3000 ponuja 8 prednastavitev: čas in temperatura za sveže pečeni krompirček, zamrznjene prigrizke, perutnino, meso, zelenjavo, ribe, kolače in pogrevanje.

Ikona za zamrznjene prigrizke

zamrznjeni prigrizki

Ikona za sveže pečeni krompirček

sveže pečeni krompirček

Ikona za piščančja bedra

meso

Ikona za perutnino

perutnina

Ikona za ribe

ribe

Ikona za kolače

kolači

Ikona za zelenjavo

zelenjava

Ikona za pogrevanje

pogrevanje

Pripravite 1, 2, 3 ali 4 porcije.

Pripravite 1, 2, 3 ali 4 porcije.

Za lačne družine


V veliki košari lahko pripravite toliko hrane, kot v celotnem pekaču. V eni košari lahko pripravite do 1,5 kg brstičnega ohrovta ali 1,2 kg piščanca.

Za lačne družine


V veliki košari lahko pripravite toliko hrane, kot v celotnem pekaču. V eni košari lahko pripravite do 1,5 kg brstičnega ohrovta ali 1,2 kg piščanca.

velika

Pripravljeno ob istem času.


Čas priprave jedi v obeh košarah se samodejno uskladi, zato so vse jedi hkrati pripravljene za postrežbo.

En obrok, svež in vroč.

sinhronizacija

sinhronizacija

Pripravljeno ob istem času.


Čas priprave jedi v obeh košarah se samodejno uskladi, zato so vse jedi hkrati pripravljene za postrežbo.

En obrok, svež in vroč.

Hitreje od pečice


Ni vam treba čakati dolgo, da je obrok pripravljen. Prihranite čas in pripravite obrok v le nekaj minutah.
Preizkus je opravljen s pripravo klobas v levi košari v primerjavi s pripravo klobas v običajni pečici.

hitro

hitro

Hitreje od pečice


Ni vam treba čakati dolgo, da je obrok pripravljen. Prihranite čas in pripravite obrok v le nekaj minutah.
Preizkus je opravljen s pripravo klobas v levi košari v primerjavi s pripravo klobas v običajni pečici.

Vsak dan pripravite nekaj drugega


Od hrustljavih prigrizkov do predjedi in okusnih slaščic – ta cvrtnik na vroč zrak poskrbi za vse in še mnogo več.

Vsak dan pripravite nekaj drugega


Od hrustljavih prigrizkov do predjedi in okusnih slaščic – ta cvrtnik na vroč zrak poskrbi za vse in še mnogo več.

Ikona aplikacije HomeID

Več kot 500 receptov v aplikaciji HomeID

Ikona aplikacije HomeID

Več kot 500 receptov v aplikaciji HomeID

Odkrijte raznoliko ponudbo jedi.

Štiri različne okusne jedi, pripravljene s cvrtnikom Philips z dvema košarama.
Ikona za 500 receptov

Nikoli vam ne bo zmanjkalo idej


Vam diši nekaj sladkega? Ali pa bi morda radi porabili tisti jajčevec, ki vam še leži v hladilniku?


Enostavno prenesite brezplačno aplikacijo HomeID za neomejen navdih pri pripravi jedi.

Ikona aplikacije HomeID

Več kot 500 receptov v aplikaciji HomeID

Prenesite aplikacijo HomeID, Google Play
Prenesite aplikacijo HomeID, App Store

navdih

navdih

navdih

Nikoli vam ne bo zmanjkalo idej


Vam diši nekaj sladkega? Ali pa bi morda radi porabili tisti jajčevec, ki vam še leži v hladilniku?

Enostavno prenesite brezplačno aplikacijo HomeID za neomejen navdih pri pripravi jedi.

Prenesite aplikacijo HomeID, Google Play
Prenesite aplikacijo HomeID, App Store

Kuhanje ni bilo še nikoli tako enostavno in prijetno

Hrustljavo in okusno


Zagotovljena hrustljava in mehka tekstura enakomerno pripravljene jedi.

popolno

popolno

Hrustljavo in okusno


Zagotovljena hrustljava in mehka tekstura enakomerno pripravljene jedi.

Ikona za 90 % manj maščob

Brez slabe vesti uživajte v ocvrti hrani


Uživajte v zdravi hrani z do 90 % manj maščob*. Zdaj lahko pripravite okusne jedi s skoraj nič olja. Zdrave jedi z enakim okusom.
*V primerjavi z domače pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.

brez slabe vesti

Brez slabe vesti uživajte v ocvrti hrani


Uživajte v zdravi hrani z do 90 % manj maščob*. Zdaj lahko pripravite okusne jedi s skoraj nič olja. Zdrave jedi z enakim okusom.
*V primerjavi z domače pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.

Več možnosti kuhanja


Razširite svoje kuhanje z našo dodatno opremo.

Hkrati pripravite zajtrk, specite kolač ali pripravite dvojno količino jedi.

Odkrijte vso dodatne opremo >

Več možnosti kuhanja

Dodatna oprema za cvrtnik Philips z dvema košarama, ki vam omogoča peko ali pripravo dvojne količine jedi.

Razširite svoje kuhanje z našo dodatno opremo.

Hkrati pripravite zajtrk, specite kolač ali pripravite dvojno količino jedi.

Odkrijte vso dodatne opremo >
Ženska, ki zaradi dodatne opreme za kuhanje v cvrtnik Philips z dvema košarama dodaja še več sestavin.

 Potrebujete več informacij?

Philips z dvema košarama NA352

Airfryer z dvojno košaro in funkcijo pare NA552/00

Philips z dvema košarama NA352

Airfryer z dvojno košaro NA352/00

Philips z dvema košarama NA353

Airfryer z dvojno košaro NA353/10

Philips z dvema košarama NA150

Airfryer z dvojno košaro NA150/00

Popoln aparat za vašo kuhinjo


Najboljši družinski cvrtnik s prostornino 9 l

Popoln aparat za vašo kuhinjo


Najboljši družinski cvrtnik s kapaciteto 9 l

Cvrtnik Philips z dvema košarama na kuhinjskem pultu z merami: širina: 38,25 cm, globina: 31,42 cm, višina: 44,39 cm

Več o Philips Airfryerju


Odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja

S klikom na povezavo boste zapustili uradno spletno mesto Philips Electronics Ltd. (»Philips«). Vse povezave do spletnih mest tretjih oseb, ki se lahko pojavijo na tem spletnem mestu, so na voljo samo za vaše udobje in nikakor ne predstavljajo nikakršne povezave ali potrjevanja informacij na teh povezanih spletnih mestih. Philips ne daje nobenih jamstev ali jamstev v zvezi s spletnimi stranmi tretjih oseb ali informacijami, ki jih vsebujejo.

Razumem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Prijavi se in prejmi kodo za 10 % popusta

* To polje je zahtevano

Promo koda za 10 % popusta velja za Philips naprave za osebno nego in dom

Ekskluzivne promocije in kuponi

Predstavitev izedelkov

*
Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.
Kaj to pomeni?
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Vse pravice pridržane.

Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.