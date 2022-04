Iz aparata Philips odstranite vodni kamen z ustreznim odstranjevalcem



Večina kislin, kot so žveplova, klorovodikova, sulfaminska in ocetna (kis), lahko poškoduje cevi in cevke v espresso kavnem aparatu Philips ali pa vodnega kamna ne raztopi popolnoma. Izjema so filtrski kavni aparati brez črpalke, saj imajo debelejše cevi, ki omogočajo uporabo belega kisa. Ker pa ima beli kis zelo izrazit vonj, priporočamo uporabo odstranjevalca vodnega kamna SAECO®. Uporabljajte samo posebej razvite izdelke za odstranjevanje vodnega kamna, ki so prikazani spodaj.