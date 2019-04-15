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  • Odstranite vodni kamen in podaljšajte življenjsko dobo aparata
  • Odstranite vodni kamen in podaljšajte življenjsko dobo aparata
  • Odstranite vodni kamen in podaljšajte življenjsko dobo aparata
  • Odstranite vodni kamen in podaljšajte življenjsko dobo aparata
  • Odstranite vodni kamen in podaljšajte življenjsko dobo aparata
  • Odstranite vodni kamen in podaljšajte življenjsko dobo aparata

Izdelek ni več na voljo

Sredstvo za vodni kamen za aparate za espresso

CA6700/10

5
| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Odstranite vodni kamen in podaljšajte življenjsko dobo aparata
Redno odstranjevanje vodnega kamna iz kavnega aparata je zelo pomembno, da ohranite kar najboljše delovanje aparata in najboljši okus kave. Uporabljajte samo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Philips, da zagotovite dolgo življenjsko dobo in varnost aparatov Philips in Saeco.
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Kompatibilni izdelki
Serija 5500

Serija 5500
Samodejni espresso kavni aparat

EP5547/90

Philips Barista Brew

Philips Barista Brew
Polsamodejni espresso kavni aparat

PSA3218/01

Philips Barista Brew

Philips Barista Brew
Polsamodejni espresso kavni aparat

PSA3228/01

Serija 4300

Serija 4300
Samodejni espresso kavni aparat

EP4341/51

Serija 2300

Serija 2300
Samodejni aparat za espresso

EP2336/40

Serija 3300

Serija 3300
Samodejni espresso kavni aparat

EP3347/90

Serija 2200

Serija 2200
Samodejni aparati za espresso

EP2220/10

Serija 2200

Serija 2200
Samodejni aparati za espresso

EP2224/10

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Samodejni aparat za espresso

SM6685/00

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Samodejni aparat za espresso

SM8889/00

Odstranite vodni kamen in podaljšajte življenjsko dobo aparata

  • Enako kot CA6700/00

  • 1 cikel odstranjevanja vodnega kamna

  • Podaljša življenjsko dobo aparata

  • Izboljša okus kave

Popolno odstranjevanje vodnega kamna za dolgo življenjsko dobo aparata

Popolno odstranjevanje vodnega kamna za dolgo življenjsko dobo aparata

Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Philips očisti vse krogotoke vode v kavnem aparatu za espresso.

Preprečuje nabiranje vodnega kamna v sistemu

Preprečuje nabiranje vodnega kamna v sistemu

Vodni kamen je naravna sestavina vode, ki jo uporablja aparat. Posebno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna aparat ščiti pred nabiranjem vodnega kamna, ki vpliva na delovanje in okus kave. Je zelo učinkovit, varen in enostaven za uporabo.

Rešitev za odstranjevanje vodnega kamna, ki jo je odobril Philips

Rešitev za odstranjevanje vodnega kamna, ki jo je odobril Philips

Ekskluzivna formula sredstva za odstranjevanje vodnega kamna za kavne aparate za espresso Philips temeljito odstrani vodni kamen in ne poškoduje občutljivih delov v aparatu.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

7

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

15/04/2019

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má vynikající vlastnosti

Tento produkt doporučuji. Skvěle vyčistí kávovar. Jsem spokojená jiný už nepoužívám

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6700/10 Odvápňovací přípravek pro espresovače

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6700/10 Odvápňovací přípravek pro espresovače

12/12/2018

Česká republika

Česká republika

První použití po necelých 2 letech a káva má po odvápnění plnější chuť.

První použití po necelých 2 letech a káva má po odvápnění plnější chuť.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6700/10 Odvápňovací přípravek pro espresovače

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6700/10 Odvápňovací přípravek pro espresovače

11/01/2024

Україна

Україна

Preverjen kupec

Дуже корисна річ

Дуже шороша і корисна річ яка подовжує безремонтний термін експлуатації кавомашинка

Prednosti

корисний, ефективний

Slabosti

немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

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