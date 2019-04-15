2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
EP5547/90
PSA3218/01
PSA3228/01
EP4341/51
EP2336/40
EP3347/90
EP2220/10
EP2224/10
SM6685/00
SM8889/00
Enako kot CA6700/00
1 cikel odstranjevanja vodnega kamna
Podaljša življenjsko dobo aparata
Izboljša okus kave
Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Philips očisti vse krogotoke vode v kavnem aparatu za espresso.
Vodni kamen je naravna sestavina vode, ki jo uporablja aparat. Posebno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna aparat ščiti pred nabiranjem vodnega kamna, ki vpliva na delovanje in okus kave. Je zelo učinkovit, varen in enostaven za uporabo.
Ekskluzivna formula sredstva za odstranjevanje vodnega kamna za kavne aparate za espresso Philips temeljito odstrani vodni kamen in ne poškoduje občutljivih delov v aparatu.
5.0
od 5
7
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Maculle
15/04/2019
Česká republika
Tento produkt má vynikající vlastnosti
Tento produkt doporučuji. Skvěle vyčistí kávovar. Jsem spokojená jiný už nepoužívám
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6700/10 Odvápňovací přípravek pro espresovače
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6700/10 Odvápňovací přípravek pro espresovače
zdenda80
12/12/2018
Česká republika
První použití po necelých 2 letech a káva má po odvápnění plnější chuť.
První použití po necelých 2 letech a káva má po odvápnění plnější chuť.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6700/10 Odvápňovací přípravek pro espresovače
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6700/10 Odvápňovací přípravek pro espresovače
DzRomario
11/01/2024
Україна
Del promocije
Preverjen kupec
Дуже корисна річ
Дуже шороша і корисна річ яка подовжує безремонтний термін експлуатації кавомашинка
Prednosti
корисний, ефективний
Slabosti
немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини