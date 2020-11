Spremljajte čas ščetkanja, tudi če ne uporabljate aplikacije

Aplikacija Quadpacer prek zobne ščetke Philips Sonicare For Kids s povezavo Bluetooth sproti spremlja seje ščetkanja. Zazna, kdaj se ščetkanje začne, prekine in konča. Ročaj zobne ščetke ima vgrajen pomnilnik in časovni žig, zato lahko shranite podatke za do 20 sej ščetkanja, ko ne uporabljate aplikacije. Ko naslednjič uporabite aplikacijo in ročaj, se podatki teh sej sinhronizirajo s koledarjem aplikacije. Otroci lahko pridobijo nagrade za uspešno opravljene seje ščetkanja in hkrati preverijo, kako zelo so napredovali.