IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
  • Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje

100 dni vračila kupnine

2+1 podaljšana garancija

Philips Sonicare For KidsSonična električna zobna ščetka

HX6322/04

HX6340

4.8
| (1489) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

Na voljo v

Modrozelena
Modrozelena
Rožnata
Rožnata
Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
Spodbujajte otroke pri učenju ščetkanja zob. Zobna ščetka Philips Sonicare For Kids s povezavo Bluetooth in zabavno aplikacijo zagotavlja, da otroci zobe ščetkajo bolje in dlje. Otroci se zabavajo pri učenju tehnik, ki jih bodo uporabljali vse življenje.
Poglej vse prednosti
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

Dober začetek za zdrave življenjske navade

Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje

  • Vgrajena povezava Bluetooth®

  • Aplikacija za učenje

  • 2 glavi ščetke

  • 2 načina

Interaktivne aplikacije otrokom ščetkanje naredijo zanimivo

Interaktivne aplikacije otrokom ščetkanje naredijo zanimivo

Tehnologija Philips Sonicare za interaktivno zabavo

98 % jih meni, da otroci lažje ščetkajo dlje in bolje*

98 % jih meni, da otroci lažje ščetkajo dlje in bolje*

Z zobno ščetko in aplikacijo Philips Sonicare For Kids se otroci lahko sami naučijo pravilno ščetkati. Aplikacija se prek povezave Bluetooth sinhronizira z otroško sonično zobno ščetko ter prikazuje pravilno ščetkanje in spremlja učinkovitost. Otroci lahko vidijo, kako dobro ščetkajo zobe, in za dobro opravljeno nalogo prejemajo zanimive nagrade. Uporaba je poučna in učinkovita. 98 % izprašanih staršev meni, da z njo otroci lažje ščetkajo dlje in bolje. Otrokom na zabaven način pomaga razvijati zdravo ustno higieno za vse življenje.

Zanimive nagrade za uspešno opravljeno ščetkanje

Zanimive nagrade za uspešno opravljeno ščetkanje

Zobna ščetka in aplikacija Philips Sonicare For Kids zagotavljata nov način zabavnega ščetkanja. Osrednji lik aplikacije je prikupni Sparkly, ki ima rad čiste zobe. Otroci skrbijo za Sparklyja, aplikacija pa jih igrivo spodbuja, da se ščetkajo dlje in bolje. Ko si otrok dobro očisti zobe, Sparkly postane srečnejši, vsako uspešno opravljeno ščetkanje pa je nagrajeno. Otroci lahko odklepajo dodatke za Sparklyja ali pa mu priigrajo zdravo hrano, ki jo ima najraje. Starši lahko sami izberejo nagrade, ki jih otroci pridobijo prek aplikacije.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

1489

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

22/11/2022

Slovenija

Slovenija

Odlicna scetka!

Otroci jo obozujejo. Skupaj z aplikacijo in nalepkami je super motivacija za redno umivanje zobkov.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6322/04 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6322/04 Sonična električna zobna ščetka

29/08/2022

Slovenija

Slovenija

Super zobna ščetka

Otrok si brez problema umiva zobe in se tega dejanja vsak dan veseli.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6352/42 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6352/42 Sonična električna zobna ščetka

19/03/2022

Slovenija

Slovenija

IZDELEK NATANČNO OČISTI ZOBKE

Otroci nimajo še pravega občutka in včasih tudi ne potrpljenja s čiščenjem zob (tako je pri moji) , sonycare zobne ščetke nebi zamenjala za nobeno drugo, saj jo uporabljam tudi sama (mama) in že pri sebi vidim kako natančno očisti med zobmi. Priporočila bi jo vsakemu.. otroku in odraslemu... vsakemu ki želi imeti v nulo sčiščene zobe in svež zadah zjutraj in zvečer.

Prednosti

Super sčisti med zobmi in lahko si pomasiraš tudi dlesni.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6352/42 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6352/42 Sonična električna zobna ščetka

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. staršev v raziskavi v primerjavi z uporabo samo zobne ščetke

  2. kot ročna zobna ščetka

  3. pri dveh dveminutnih ščetkanjih dnevno

  4. raziskava med zobozdravstvenimi strokovnjaki v ZDA z otroki med 4. in 10. letom starosti