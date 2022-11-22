2 leti garancije
Na voljo v
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu
Vgrajena povezava Bluetooth®
Aplikacija za učenje
2 glavi ščetke
2 načina
Tehnologija Philips Sonicare za interaktivno zabavo
Z zobno ščetko in aplikacijo Philips Sonicare For Kids se otroci lahko sami naučijo pravilno ščetkati. Aplikacija se prek povezave Bluetooth sinhronizira z otroško sonično zobno ščetko ter prikazuje pravilno ščetkanje in spremlja učinkovitost. Otroci lahko vidijo, kako dobro ščetkajo zobe, in za dobro opravljeno nalogo prejemajo zanimive nagrade. Uporaba je poučna in učinkovita. 98 % izprašanih staršev meni, da z njo otroci lažje ščetkajo dlje in bolje. Otrokom na zabaven način pomaga razvijati zdravo ustno higieno za vse življenje.
Zobna ščetka in aplikacija Philips Sonicare For Kids zagotavljata nov način zabavnega ščetkanja. Osrednji lik aplikacije je prikupni Sparkly, ki ima rad čiste zobe. Otroci skrbijo za Sparklyja, aplikacija pa jih igrivo spodbuja, da se ščetkajo dlje in bolje. Ko si otrok dobro očisti zobe, Sparkly postane srečnejši, vsako uspešno opravljeno ščetkanje pa je nagrajeno. Otroci lahko odklepajo dodatke za Sparklyja ali pa mu priigrajo zdravo hrano, ki jo ima najraje. Starši lahko sami izberejo nagrade, ki jih otroci pridobijo prek aplikacije.
4.8
od 5
1489
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kkatja
22/11/2022
Slovenija
Odlicna scetka!
Otroci jo obozujejo. Skupaj z aplikacijo in nalepkami je super motivacija za redno umivanje zobkov.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6322/04 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6322/04 Sonična električna zobna ščetka
Žogica25
29/08/2022
Slovenija
Super zobna ščetka
Otrok si brez problema umiva zobe in se tega dejanja vsak dan veseli.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6352/42 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6352/42 Sonična električna zobna ščetka
Ciklama25
19/03/2022
Slovenija
Del promocije
IZDELEK NATANČNO OČISTI ZOBKE
Otroci nimajo še pravega občutka in včasih tudi ne potrpljenja s čiščenjem zob (tako je pri moji) , sonycare zobne ščetke nebi zamenjala za nobeno drugo, saj jo uporabljam tudi sama (mama) in že pri sebi vidim kako natančno očisti med zobmi. Priporočila bi jo vsakemu.. otroku in odraslemu... vsakemu ki želi imeti v nulo sčiščene zobe in svež zadah zjutraj in zvečer.
Prednosti
Super sčisti med zobmi in lahko si pomasiraš tudi dlesni.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6352/42 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6352/42 Sonična električna zobna ščetka
staršev v raziskavi v primerjavi z uporabo samo zobne ščetke
kot ročna zobna ščetka
pri dveh dveminutnih ščetkanjih dnevno
raziskava med zobozdravstvenimi strokovnjaki v ZDA z otroki med 4. in 10. letom starosti