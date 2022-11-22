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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Philips Sonicare For KidsSonična električna zobna ščetka

HX6352/42

HX6350

4.8

| (1493) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

Na voljo v

Modrozelena
Modrozelena
Rožnata
Rožnata

Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje

Spodbujajte otroke pri učenju ščetkanja zob. Zobna ščetka Philips Sonicare For Kids s povezavo Bluetooth in zabavno aplikacijo zagotavlja, da otroci zobe ščetkajo bolje in dlje. Otroci se zabavajo pri učenju tehnik, ki jih bodo uporabljali vse življenje.

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Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

Dober začetek za zdrave življenjske navade

Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje

  • Vgrajena povezava Bluetooth®

  • Aplikacija za učenje

  • 2 glavi ščetke

  • 2 načina

98 % jih meni, da otroci lažje ščetkajo dlje in bolje*

98 % jih meni, da otroci lažje ščetkajo dlje in bolje*

Z zobno ščetko in aplikacijo Philips Sonicare For Kids se otroci lahko sami naučijo pravilno ščetkati. Aplikacija se prek povezave Bluetooth sinhronizira z otroško sonično zobno ščetko ter prikazuje pravilno ščetkanje in spremlja učinkovitost. Otroci lahko vidijo, kako dobro ščetkajo zobe, in za dobro opravljeno nalogo prejemajo zanimive nagrade. Uporaba je poučna in učinkovita. 98 % izprašanih staršev meni, da z njo otroci lažje ščetkajo dlje in bolje. Otrokom na zabaven način pomaga razvijati zdravo ustno higieno za vse življenje.

Spremljajte čas ščetkanja, tudi če ne uporabljate aplikacije

Spremljajte čas ščetkanja, tudi če ne uporabljate aplikacije

Spremljajte čas ščetkanja, tudi če ne uporabljate aplikacije

Interaktivne aplikacije otrokom ščetkanje naredijo zanimivo

Interaktivne aplikacije otrokom ščetkanje naredijo zanimivo

Tehnologija Philips Sonicare za interaktivno zabavo

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

1493

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

22/11/2022

Slovenija

Slovenija

Odlicna scetka!

Otroci jo obozujejo. Skupaj z aplikacijo in nalepkami je super motivacija za redno umivanje zobkov.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6322/04 Sonična električna zobna ščetka

Datum uporabe 2020-11-22

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6322/04 Sonična električna zobna ščetka

Datum uporabe 2020-11-22

29/08/2022

Slovenija

Slovenija

Super zobna ščetka

Otrok si brez problema umiva zobe in se tega dejanja vsak dan veseli.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6352/42 Sonična električna zobna ščetka

Datum uporabe 2022-02-28

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6352/42 Sonična električna zobna ščetka

Datum uporabe 2022-02-28

19/03/2022

Slovenija

Slovenija

IZDELEK NATANČNO OČISTI ZOBKE

Otroci nimajo še pravega občutka in včasih tudi ne potrpljenja s čiščenjem zob (tako je pri moji) , sonycare zobne ščetke nebi zamenjala za nobeno drugo, saj jo uporabljam tudi sama (mama) in že pri sebi vidim kako natančno očisti med zobmi. Priporočila bi jo vsakemu.. otroku in odraslemu... vsakemu ki želi imeti v nulo sčiščene zobe in svež zadah zjutraj in zvečer.

Prednosti

Super sčisti med zobmi in lahko si pomasiraš tudi dlesni.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6352/42 Sonična električna zobna ščetka

Datum uporabe 2020-03-19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6352/42 Sonična električna zobna ščetka

Datum uporabe 2020-03-19

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Omejitve odgovornosti

  1. staršev v raziskavi v primerjavi z uporabo samo zobne ščetke

  2. kot ročna zobna ščetka

  3. pri dveh dveminutnih ščetkanjih dnevno

  4. raziskava med zobozdravstvenimi strokovnjaki v ZDA z otroki med 4. in 10. letom starosti