Na voljo v
Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje
Spodbujajte otroke pri učenju ščetkanja zob. Zobna ščetka Philips Sonicare For Kids s povezavo Bluetooth in zabavno aplikacijo zagotavlja, da otroci zobe ščetkajo bolje in dlje. Otroci se zabavajo pri učenju tehnik, ki jih bodo uporabljali vse življenje.
100 dni vračila kupnine
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu
Vgrajena povezava Bluetooth®
Aplikacija za učenje
2 glavi ščetke
2 načina
Z zobno ščetko in aplikacijo Philips Sonicare For Kids se otroci lahko sami naučijo pravilno ščetkati. Aplikacija se prek povezave Bluetooth sinhronizira z otroško sonično zobno ščetko ter prikazuje pravilno ščetkanje in spremlja učinkovitost. Otroci lahko vidijo, kako dobro ščetkajo zobe, in za dobro opravljeno nalogo prejemajo zanimive nagrade. Uporaba je poučna in učinkovita. 98 % izprašanih staršev meni, da z njo otroci lažje ščetkajo dlje in bolje. Otrokom na zabaven način pomaga razvijati zdravo ustno higieno za vse življenje.
Spremljajte čas ščetkanja, tudi če ne uporabljate aplikacije
Tehnologija Philips Sonicare za interaktivno zabavo
4.8
od 5
1493
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kkatja
22/11/2022
Slovenija
Odlicna scetka!
Otroci jo obozujejo. Skupaj z aplikacijo in nalepkami je super motivacija za redno umivanje zobkov.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6322/04 Sonična električna zobna ščetka
Datum uporabe 2020-11-22
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6322/04 Sonična električna zobna ščetka
Datum uporabe 2020-11-22
Žogica25
29/08/2022
Slovenija
Super zobna ščetka
Otrok si brez problema umiva zobe in se tega dejanja vsak dan veseli.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6352/42 Sonična električna zobna ščetka
Datum uporabe 2022-02-28
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6352/42 Sonična električna zobna ščetka
Datum uporabe 2022-02-28
Ciklama25
19/03/2022
Slovenija
Del promocije
IZDELEK NATANČNO OČISTI ZOBKE
Otroci nimajo še pravega občutka in včasih tudi ne potrpljenja s čiščenjem zob (tako je pri moji) , sonycare zobne ščetke nebi zamenjala za nobeno drugo, saj jo uporabljam tudi sama (mama) in že pri sebi vidim kako natančno očisti med zobmi. Priporočila bi jo vsakemu.. otroku in odraslemu... vsakemu ki želi imeti v nulo sčiščene zobe in svež zadah zjutraj in zvečer.
Prednosti
Super sčisti med zobmi in lahko si pomasiraš tudi dlesni.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6352/42 Sonična električna zobna ščetka
Datum uporabe 2020-03-19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6352/42 Sonična električna zobna ščetka
Datum uporabe 2020-03-19
staršev v raziskavi v primerjavi z uporabo samo zobne ščetke
kot ročna zobna ščetka
pri dveh dveminutnih ščetkanjih dnevno
raziskava med zobozdravstvenimi strokovnjaki v ZDA z otroki med 4. in 10. letom starosti