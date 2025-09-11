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HX6352/42
HX6350
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Kako deluje vodeno ščetkanje v aplikaciji Sonicare?
V katerih državah je na voljo aplikacija Sonicare?
Kaj označujejo lučke stanja baterije na zobni ščetki Sonicare?
Katera glava ščetke ustreza moji zobni ščetki Sonicare?
Je baterijo v zobni ščetki Sonicare mogoče zamenjati?
Kako polniti zobno ščetko Philips Sonicare?
Kako registriram zobno ščetko Sonicare?
Kateri načini ščetkanja so na voljo za zobno ščetko Sonicare?
Kako povezati zobno ščetko z aplikacijo Sonicare?
Kako pravilno očistiti zobno ščetko Philips Sonicare?
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.