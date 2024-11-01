BDL5556ET/00
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Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Vgrajena tehnologija na dotik prinaša povsem novo stopnjo interaktivnosti. Uživajte v izjemni interakciji, ki jo prinašajo večja prilagodljivost, optimalna tehnologija večkratnega dotika in odlične možnosti uporabe. Zasloni z večkratnim dotikom so omogočeni s samodejno prepoznavo na dotik. Priključek USB je skladen s HID in omogoča takojšnjo pripravljenost na uporabo.
Zaslon spremenite v celovito rešitev za digitalno predvajanje vsebin ter ustvarite povezano, inteligentno in varno prikazno omrežje. OPS (Open Pluggable Specification) je standardna reža, v katero lahko priključite predvajalnik s podporo za OPS. S to brezžično rešitvijo lahko nameščate, uporabljate ali vzdržujete strojno opremo.
Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.
Ker poslovni svet nikoli ne spi, so naši zasloni za javno predvajanje zasnovani za delovanje ves dan in vsak dan. Vrhunske komponente zagotavljajo visoko kakovost, zato ste lahko prepričani, da bodo ti modeli delovali zanesljivo in neprekinjeno.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.
Uživajte v boljšem interaktivnem doživetju z do 6 sočasnimi točkami na dotik. Idealna rešitev v primeru več uporabnikov, ki želijo hkrati uporabljati aplikacijo. 6 točk na dotik predstavlja izredno cenovno ugodno rešitev.
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