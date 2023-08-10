Iskalni pojmi

    Z interaktivnim zaslonom Philips serije C povečajte interakcije in navdihnite sodelovanje. Ti zasloni s sistemom Windows so zasnovani za intenzivno vsakodnevno uporabo in imajo do 10 točk dotika, steklo, ki pokriva celoten zaslon, in poravnano oblikovanje.

    Interaktivni zaslon za sejne sobe

    vrhunska kapacitivna tehnologija za večkratni dotik

    • 86 palcev
    • Nameščen sistem Windows
    • 350 cd/m²
    Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control

    Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control

    Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

    Brezžično deljenje zaslona in napredno sodelovanje

    Na enem zaslonu lahko prikažete štiri vire. Uporabite obstoječe omrežje Wi-Fi, da takoj in varno povežete naprave, ali priložena vmesnika za HDMI za oddajanje neposredno na zaslon, ne da bi morali vzpostaviti povezavo z zavarovanim/zaščitenim omrežjem.

    Kapacitivni dotik z uporabo standarda HID ter USB (Plug & Play)

    Kapacitivni dotik omogoča vrhunski videz stekla od roba do roba s širino obrobe le 1,5 mm. Ustvarite nepozabno interaktivno izkušnjo, ki podpira do 10 točk dotika hkrati. Ta zaslon je idealen za sodelovanje s konkurenti, saj poveže vaše občinstvo s poljubno vsebino, zato je idealen za uporabo v izobraževalne namene in v javnih prostorih, podjetniškem okolju, gostinstvu in maloprodaji.

    Nameščen sistem Windows 10

    Zmogljiv procesor Core i7 z grafično kartico nVidia. Namestite lahko vse svoje najljubše aplikacije, kot so Zoom, Skype (vključen) ter MS Teams in MS Office (nista vključena)

    Vdelan način table

    Spodbujajte prilagodljivo sodelovanje z načinom table. Preprosto aktivirajte to funkcijo, da zaslon spremenite v prazno platno, po katerem lahko več uporabnikov riše z roko ali s temu namenjenimi pisali. Vse na zaslonu je mogoče zajeti in preprosto natisniti ali dati datoteke v skupno rabo.

    Hitre in preproste videokonference

    Programska oprema, pripravljena za videokonference, občutno olajša videoklice na štiri oči oziroma skupinske videoklice. Samo uporabite svojo kamero ali dodajte izbirni komplet Logitech Meetup in na voljo vam bo celovita rešitev ConferenceCam.

    Crestron Connected

    Profesionalni zaslon Philips integrirajte z omrežjem Crestron in lahko ga boste upravljali na daljavo s prenosnim ali namiznim računalnikom oziroma mobilno napravo. Lahko boste vklopili in izklopili zaslon, razporejali vsebino, upravljali nastavitve in preprosto povezovali zunanje naprave. Crestron Connected® nudi hitro, zanesljivo in varno rešitev na poslovni ravni za nadzor nad sistemom.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (cm)
      217.42  cm
      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      85.6  palec
      Razmerje stranic
      16 : 9
      Ločljivost zaslona
      3840 x 2160
      Razmik med slikovnimi pikami
      0,4935 (V) x 0,4935 (N) mm
      Optimalna ločljivost
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svetlost
      350  cd/m²
      Barve zaslona
      1,07 milijarde
      Kontrastno razmerje (običajno)
      1000:1
      Dinamično kontrastno razmerje
      500,000:1
      Odzivni čas (običajno)
      8  ms
      Vidni kot (vodoravni)
      178  stopinja
      Vidni kot (navpični)
      178  stopinja
      Izboljšava slike
      • 3/2 - 2/2 potezno gibanje
      • Izravnava gibanja, brez povezovanja
      • Razpletanje 3D MA
      • Dinamična izboljšava kontrasta
      • Progresivni izris
      Operacijski sistem
      Windows 10

    • Povezljivost

      Avdio izhod
      3,5 mm vtič (x 2)
      Video vhod
      • DisplayPort 1.2 (1)
      • HDMI 2.0 (4)
      • DVI-I (1)
      • USB 2.0 (2)
      • USB 3.0 (2)
      • USB-C
      Avdio vhod
      3,5 mm vtič (1)
      Ostali priključki
      • micro SD
      • OPS
      Video izhod
      • DisplayPort 1.2 (x 1)
      • DVI - D (x1)
      • HDMI 2.0 (× 2)
      Zunanji nadzor
      • RJ45
      • RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič
      • IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič

    • Priročnost

      Namestitev
      • Ležeče
      • Ležeče (18/7)
      Funkcije ohranjevanja zaslona
      Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
      Upravljanje s tipkovnico
      • Skrito
      • Možnost zaklepa
      Signalna zanka
      • RS232
      • Zanka IR
      Enostavna namestitev
      Smart Insert
      Funkcije za varčevanje z energijo
      Smart Power
      Upravljanje prek omrežja
      • RJ45
      • RS232
      Sistem varčevanja z energijo DPMS
      Da

    • Zvok

      Vgrajeni zvočniki
      2 x 20 W RMS

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      100–240 V AC, 50–60 Hz
      Poraba (običajna)
      300  W
      Poraba (najv.)
      460 W
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      <0,5 W
      Razred na energetski oznaki
      G

    • Podprta ločljivost zaslona

      Računalniški formati
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1440 x 1050, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60, 75 Hz
      • 1400 x 1050, 60, 75 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60, 70 Hz
      • 1152 x 900, 66 Hz
      • 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70 Hz
      • 960 x 720, 75 Hz
      • 848 x 480, 60 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 350, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Video formati
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 4K x 2K, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 480i 60 Hz
      Formati UHD
      • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 50 Hz

    • Dimenzije

      Nosilec Smart Insert
      6 x M4 x L6, razmik 100 mm, najv. velikost 300 mm x 180 mm
      Širina izdelka
      1949  mm
      Teža izdelka
      79,5  kg
      Višina izdelka
      1120,00  mm
      Globina izdelka
      77,50 (pri stenskem nosilcu), 93,00 (najv.)  mm
      Širina izdelka (v palcih)
      76,73  palec
      Višina izdelka (v palcih)
      44.09  palec
      Stenski nosilec
      600 (V) x 400 (N) mm, M8
      Globina izdelka (v palcih)
      3.05(@wall mount), 3.66(@max)  palec
      Širina obrobe
      1,50 mm (ravno)
      Teža izdelka (lb)
      175,27  lb

    • Delovni pogoji

      Nadmorska višina
      0–3000 m
      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      0–40  °C
      MTBF
      50,000  ur
      Relativna vlažnost
      20~80 % (med delovanjem), 5~95 % (skladiščenje)  %
      Temperat. razpon (shranjevanje)
      –20–60  °C

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Predvajanje videa z USB-ja
      • ASF
      • AVI
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • DAT
      Predvajanje slike z USB-ja
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Predvajanje zvoka z USB-ja
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Notranji predvajalnik

      CPE
      Intel Core i7
      Grafična kartica
      Nvidia GT730
      Shranjevanje
      256 GB eMMc
      RAM
      8 GB DDR4

    • Interaktivnost z večkratnim dotikom

      Točke na dotik
      10 točk na dotik istočasno

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Philipsov logotip (1)
      • Kabel za verižno povezavo RS232 (1)
      • Čistilna krpica (1)
      • Kabel DVI-I (1,8 m) (1)
      • Kabel HDMI (3 m) (1)
      • Oddajnik HDMI (2)
      • Kabel senzorja IR (1,8 m) (1)
      • Vijak M2 (2)
      • Vijak M3 (2)
      • Napajalni kabel (3)
      • Pisalo (2)
      • Kabel USB A na B (3 m) (1)
      • Pokrov USB (1)
      • Baterija AAA (1)
      • Vodnik za hiter začetek (1)
      • Daljinski upravljalnik (1)
      • Kabel RS232 (3 m) (1)

    • Razno

      Jeziki prikaza na zaslonu
      • Angleščina
      • Francoščina
      • Nemščina
      • Španščina
      • Poljščina
      • Turščina
      • Ruščina
      • Italijanščina
      • Poenostavljena kitajščina
      • Tradicionalna kitajščina
      • Arabščina
      • Japonščina
      • Danščina
      • Nizozemščina
      • Finščina
      • Norveščina
      • Portugalščina
      • Švedščina
      Garancija
      3 leta garancije
      Zakonske odobritve
      • CE
      • RoHS
      • CB
      • CU
      • EMF
      • FCC, razred A
      • ETL
      • PSB

