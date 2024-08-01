Brezžično deljenje zaslona in napredno sodelovanje

Na enem zaslonu lahko prikažete štiri vire. Z brezžičnim deljenjem zaslona lahko istočasno povežete več naprav in hitro preklapljate med vsebino, ko jo potrebujete. Uporabite obstoječe omrežje Wi-Fi, da vzpostavite takojšnjo in varno povezavo z napravami, ali naše vmesnike HDMI Interact za oddajanje neposredno na zaslon, ne da bi morali vzpostaviti povezavo z zavarovanim/zaščitenim omrežjem.