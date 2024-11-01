75BDL4003H/02
Živahna vidljivost v vseh svetlobnih razmerah
Ostanite vidni podnevi in ponoči z zelo svetlimi zasloni Philips serije H. Zaradi osupljive jasnosti in kontrasta je to idealna rešitev za prikazovanje zanimive vsebine v izložbah in na svetlejših lokacijah. Od letališč do trgovskih centrov.
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Imejte nadzor nad svojo vsebino s CMND & Create. Vmesnik s funkcijo povleci in spusti vam omogoča enostavno objavo vaše vsebine, naj gre za dnevno posebno ponudbo ali informacije o blagovni znamki podjetja. S predhodno naloženimi predlogami in integriranimi pripomočki bodo vaše slike, besedilo in videoposnetki pripravljeni na objavo v trenutku.
V profesionalni zaslon Philips integrirajte popolnoma zmogljiv osebni računalnik ali modul CRD50 s sistemom Android. Reža OPS vsebuje vse potrebne povezave za rešitev z uporabo reže z vhodom, vključno z napajanjem.
FailOver je revolucionarna tehnologija, ključna pri zahtevnejši poslovni uporabi zaslonov, kjer predvaja varnostno kopijo vsebine v primeru izpada predvajalnika. Preprosto izberite glavno vhodno povezavo ter povezavo FailOver in že ste pripravljeni na takojšnjo zaščito vsebin.
V Philipsov profesionalni zaslon vdelajte Android System-on-Chip (SoC). Izbirni modul CRD50 je naprava OPS, ki omogoča hitrost procesorja Android, pri čemer kabli niso potrebni. Preprosto drsno vstavite v mrežo OPS, ki vsebuje vse potrebne povezave za izvajanje modula (vključno z napajanjem).
Izboljšan toplotni nadzor, plošče s tekočimi kristali High Tni in vgrajeni toplotni senzorji za obvladovanje visokih temperatur okolice. Svetlost zaslona do 2500 cd/m² za zelo močno osvetljeno okolico. Polarizator zaslona, združljiv s polariziranimi sončnimi očali, za boljšo vidljivost vsebine.
Zelo svetli digitalni zasloni, ki so obrnjeni proti ulici, pritegnejo pozornost v vseh svetlobnih razmerah, povečajo izpostavljenost trgovine in privabijo stranke. Spektakularna svetlost do 3000 cd/m² zagotavlja visoko vidljivost in čisto kakovost slike, tudi v izjemnih razmerah osvetlitve okolice.
Slika/zaslon
Povezljivost
Priročnost
Zvok
Napajanje
Podprta ločljivost zaslona
Dimenzije
Delovni pogoji
Večpredstavnostne aplikacije
Dodatki
Razno
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