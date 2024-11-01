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  • Živahna vidljivost v vseh svetlobnih razmerah Živahna vidljivost v vseh svetlobnih razmerah Živahna vidljivost v vseh svetlobnih razmerah

    Signage Solutions Zaslon serije H

    75BDL4003H/02

    Živahna vidljivost v vseh svetlobnih razmerah

    Ostanite vidni podnevi in ponoči z zelo svetlimi zasloni Philips serije H. Zaradi osupljive jasnosti in kontrasta je to idealna rešitev za prikazovanje zanimive vsebine v izložbah in na svetlejših lokacijah. Od letališč do trgovskih centrov.

    Ta izdelek žal ni več na voljo

    Signage Solutions Zaslon serije H

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    Zelo svetel zaslon za neprekinjeno uporabo

    • 75"
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND & Create. Razvijte in predvajajte lastno vsebino.

    CMND & Create. Razvijte in predvajajte lastno vsebino.

    Imejte nadzor nad svojo vsebino s CMND & Create. Vmesnik s funkcijo povleci in spusti vam omogoča enostavno objavo vaše vsebine, naj gre za dnevno posebno ponudbo ali informacije o blagovni znamki podjetja. S predhodno naloženimi predlogami in integriranimi pripomočki bodo vaše slike, besedilo in videoposnetki pripravljeni na objavo v trenutku.

    Reža OPS omogoča integracijo osebnih računalnikov brez kablov

    Reža OPS omogoča integracijo osebnih računalnikov brez kablov

    V profesionalni zaslon Philips integrirajte popolnoma zmogljiv osebni računalnik ali modul CRD50 s sistemom Android. Reža OPS vsebuje vse potrebne povezave za rešitev z uporabo reže z vhodom, vključno z napajanjem.

    FailOver. Poskrbite, da zaslon nikoli ne bo prazen.

    FailOver je revolucionarna tehnologija, ključna pri zahtevnejši poslovni uporabi zaslonov, kjer predvaja varnostno kopijo vsebine v primeru izpada predvajalnika. Preprosto izberite glavno vhodno povezavo ter povezavo FailOver in že ste pripravljeni na takojšnjo zaščito vsebin.

    Dodajte hitrost procesorja Android z izbirnim modulom CRD50

    V Philipsov profesionalni zaslon vdelajte Android System-on-Chip (SoC). Izbirni modul CRD50 je naprava OPS, ki omogoča hitrost procesorja Android, pri čemer kabli niso potrebni. Preprosto drsno vstavite v mrežo OPS, ki vsebuje vse potrebne povezave za izvajanje modula (vključno z napajanjem).

    Zasnovano za izjemne razmere

    Izboljšan toplotni nadzor, plošče s tekočimi kristali High Tni in vgrajeni toplotni senzorji za obvladovanje visokih temperatur okolice. Svetlost zaslona do 2500 cd/m² za zelo močno osvetljeno okolico. Polarizator zaslona, združljiv s polariziranimi sončnimi očali, za boljšo vidljivost vsebine.

    Zelo svetli zasloni za javno predvajanje

    Zelo svetli digitalni zasloni, ki so obrnjeni proti ulici, pritegnejo pozornost v vseh svetlobnih razmerah, povečajo izpostavljenost trgovine in privabijo stranke. Spektakularna svetlost do 3000 cd/m² zagotavlja visoko vidljivost in čisto kakovost slike, tudi v izjemnih razmerah osvetlitve okolice.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (cm)
      189.3  cm
      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      74.5  palec
      Razmerje stranic
      16 : 9
      Ločljivost zaslona
      3840 x 2160
      Razmik med slikovnimi pikami
      0,429 x 0,429 mm
      Optimalna ločljivost
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svetlost
      3000  cd/m²
      Barve zaslona
      1,07 milijarde
      Kontrastno razmerje (običajno)
      1200 : 1
      Dinamično kontrastno razmerje
      500.000 : 1
      Odzivni čas (običajno)
      8  ms
      Vidni kot (vodoravni)
      178  stopinja
      Vidni kot (navpični)
      178  stopinja
      Izboljšava slike
      • 3/2 - 2/2 potezno gibanje
      • Progresivni izris
      • Dinamična izboljšava kontrasta
      Tehnologija plošče
      IPS

    • Povezljivost

      Avdio izhod
      3,5 mm vtič
      Video vhod
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (digitalni in analogni) (1)
      • HDMI 2.0 (3)
      Avdio vhod
      3,5 mm vtič
      Ostali priključki
      • OPS
      • USB 2.0 (2)
      Video izhod
      • DisplayPort 1.2 (x 1)
      • HDMI 2.0 (× 1)
      Zunanji nadzor
      • IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič
      • RJ45
      • RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič

    • Priročnost

      Namestitev
      • Ležeče (24/7)
      • Pokončno (24/7)
      Funkcije ohranjevanja zaslona
      Premik slikovnih pik, nizka svetlost
      Upravljanje s tipkovnico
      • Skrito
      • Možnost zaklepa
      Signal za daljinsko upravljanje
      Možnost zaklepa
      Signalna zanka
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • Zanka IR
      Enostavna namestitev
      • Ročaja za prenašanje
      • Smart Insert
      Funkcije za varčevanje z energijo
      Smart Power
      Upravljanje prek omrežja
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Zvok

      Vgrajeni zvočniki
      2 x 10 W RMS

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      100–240 V AC, 50–60 Hz
      Poraba (običajna)
      510  W
      Poraba (najv.)
      790
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      <0,5 W

    • Podprta ločljivost zaslona

      Računalniški formati
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      Video formati
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina izdelka
      1688,2  mm
      Teža izdelka
      54,1  kg
      Višina izdelka
      966,6  mm
      Globina izdelka
      111,1  mm
      Širina izdelka (v palcih)
      66,46  palec
      Višina izdelka (v palcih)
      38.06  palec
      Stenski nosilec
      600 x 400 mm, M8
      Globina izdelka (v palcih)
      4.37  palec
      Širina obrobe
      18,8 (ravna plošča)
      Teža izdelka (lb)
      119,27  lb
      Širina nosilca Smart Insert
      180  mm
      Višina nosilca Smart Insert
      300  mm

    • Delovni pogoji

      Nadmorska višina
      0–3000 m
      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      0–40  °C
      MTBF
      50.000  ur
      Relativna vlažnost
      20–80  %
      Temperat. razpon (shranjevanje)
      –20–60  °C
      Opozorilo
      Ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi brez dodatnih zaščitnih ukrepov.

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Predvajanje videa z USB-ja
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      Predvajanje slike z USB-ja
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Komplet za poravnavo robov
      • Philipsov logotip (1)
      • Kabel za verižno povezavo RS232
      • Sponke za kable (3)
      • Pokrov stikala AC in vijak (1)
      • Pokrovček za USB in vijaki
      • Napajalni kabel AC
      • Kabel HDMI
      • Kabel senzorja IR (1,8 m) (1)
      • Komplet odprtega stojala
      • Vodnik za hiter začetek (1)
      • Daljinski upravljalnik in baterije AAA
      • Kabel RS232

    • Razno

      Jeziki prikaza na zaslonu
      • Arabščina
      • Angleščina
      • Francoščina
      • Nemščina
      • Italijanščina
      • Japonščina
      • Poljščina
      • Portugalščina
      • Ruščina
      • Španščina
      • Poenostavljena kitajščina
      • Turščina
      • Tradicionalna kitajščina
      Garancija
      3 leta garancije
      Zakonske odobritve
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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    • Pri postavitvah, kjer bi lahko bil izpostavljen neposredni sončni svetlobi, je priporočljivo upoštevati uporabniški priročnik in brošuro z opozorili.

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