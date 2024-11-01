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    Signage Solutions 75BDL3010T Multi-Touch Display

    75BDL3010T/00

    Ta izdelek žal ni več na voljo

    Signage Solutions 75BDL3010T Multi-Touch Display

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    Zagotovite si izjemno interaktivnost z večkratnim dotikom

    Zagotovite si izjemno interaktivnost z večkratnim dotikom

    Vgrajena tehnologija na dotik prinaša povsem novo stopnjo interaktivnosti. Uživajte v izjemni interakciji, ki jo prinašajo večja prilagodljivost, optimalna tehnologija večkratnega dotika in odlične možnosti uporabe. Zasloni z večkratnim dotikom so omogočeni s samodejno prepoznavo na dotik. Priključek USB je skladen s HID in omogoča takojšnjo pripravljenost na uporabo.

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    Zagotovite si prilagodljivo uporabo zaslonov. Na enem zaslonu lahko predvajate vsebine iz do štirih ločenih virov. QuadViewer idealen za nadzorne sobe, poslovna okolja in sejne sobe.

    Prikaz in predvajanje vsebine s tehnologijo FailOver

    Prikaz in predvajanje vsebine s tehnologijo FailOver

    Nemoten prikaz in neprekinjeno predvajanje vsebine je bistvenega pomena pri obsežnejših tržnih aplikacijah. Čeprav ni večje nevarnosti, da bi izgubili vsebino, nudi FailOver ustrezno zaščito z revolucionarno tehnologijo, ki predvaja varnostno kopijo vsebine na zaslonu v primeru izpada predvajalnika. FailOver se samodejno vklopi ob izpadu glavnega vira. Za zaščito morate samo nastaviti glavno vhodno povezavo in povezavo FailOver.

    CMND: prevzemite nadzor nad zasloni

    CMND: prevzemite nadzor nad zasloni

    Z robustno platformo za upravljanje zaslonov CMND bo nadzor spet v vaših rokah. Posodabljajte in upravljajte vsebino s CMND & Create ali nadzirajte nastavitve s CMND & Control. Vse to je na voljo v programski opremi CMND.

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    Dodaten vstavek OPS za celovito rešitev

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    SmartPower za varčevanje z energijo

    SmartPower za varčevanje z energijo

    Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.

    4K Ultra HD: ločljivost, kakršne še niste videli

    S štirikrat višjo ločljivostjo kot pri zaslonih Full HD vsebine predvajajte s sliko nove generacije. Ločljivost 3840 x 2160 slikovnih pik zagotavlja neverjetno prefinjeno in pristno sliko, ki predstavlja okno v novi svet.

    Poenostavite sestanke s povezavo FailOver za konference

    S povezavo FailOver bodo vaše predstavitve in videokonference preprostejše. Kadar sejne ali konferenčne sobe niso v uporabi, lahko v ozadju predvajate vsebino iz želenega vira. Ko se sestanek začne in želite začeti predstavitev na zaslonu, le priključite računalnik, zaslon pa bo samodejno preklopil vhod in prikazal vsebino vašega zaslona, brez potrebe po ročnem preklapljanju.

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