75BDL3010T/00
Ta izdelek žal ni več na voljo
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Vgrajena tehnologija na dotik prinaša povsem novo stopnjo interaktivnosti. Uživajte v izjemni interakciji, ki jo prinašajo večja prilagodljivost, optimalna tehnologija večkratnega dotika in odlične možnosti uporabe. Zasloni z večkratnim dotikom so omogočeni s samodejno prepoznavo na dotik. Priključek USB je skladen s HID in omogoča takojšnjo pripravljenost na uporabo.
Zagotovite si prilagodljivo uporabo zaslonov. Na enem zaslonu lahko predvajate vsebine iz do štirih ločenih virov. QuadViewer idealen za nadzorne sobe, poslovna okolja in sejne sobe.
Nemoten prikaz in neprekinjeno predvajanje vsebine je bistvenega pomena pri obsežnejših tržnih aplikacijah. Čeprav ni večje nevarnosti, da bi izgubili vsebino, nudi FailOver ustrezno zaščito z revolucionarno tehnologijo, ki predvaja varnostno kopijo vsebine na zaslonu v primeru izpada predvajalnika. FailOver se samodejno vklopi ob izpadu glavnega vira. Za zaščito morate samo nastaviti glavno vhodno povezavo in povezavo FailOver.
Z robustno platformo za upravljanje zaslonov CMND bo nadzor spet v vaših rokah. Posodabljajte in upravljajte vsebino s CMND & Create ali nadzirajte nastavitve s CMND & Control. Vse to je na voljo v programski opremi CMND.
Zaslon spremenite v celovito rešitev za digitalno predvajanje vsebin ter ustvarite povezano, inteligentno in varno prikazno omrežje. OPS (Open Pluggable Specification) je standardna reža, v katero lahko priključite predvajalnik s podporo za OPS. S to brezžično rešitvijo lahko nameščate, uporabljate ali vzdržujete strojno opremo.
Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.
S štirikrat višjo ločljivostjo kot pri zaslonih Full HD vsebine predvajajte s sliko nove generacije. Ločljivost 3840 x 2160 slikovnih pik zagotavlja neverjetno prefinjeno in pristno sliko, ki predstavlja okno v novi svet.
S povezavo FailOver bodo vaše predstavitve in videokonference preprostejše. Kadar sejne ali konferenčne sobe niso v uporabi, lahko v ozadju predvajate vsebino iz želenega vira. Ko se sestanek začne in želite začeti predstavitev na zaslonu, le priključite računalnik, zaslon pa bo samodejno preklopil vhod in prikazal vsebino vašega zaslona, brez potrebe po ročnem preklapljanju.
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