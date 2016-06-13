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    Profesionalni televizor

    65HFL2859T/12

    Navdušite goste

    Pokažite gostom, da skrbite za njihovo počutje, z ugodnim profesionalnim televizorjem. Navdušeni boste nad posebnimi hotelskimi funkcijami, kot so prilagojena pozdravna stran, namestitev prek povezave USB in zaklepanje funkcij.

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    Profesionalni televizor

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    s prefinjenim okusom

    • 165-cm Studio
    • 4K Ultra HD
    • DVB-T2/T/C HEVC
    Pozdravite goste s prilagodljivo pozdravno stranjo

    Pozdravite goste s prilagodljivo pozdravno stranjo

    Ob vsakem vklopu televizorja se prikaže pozdravna stran. Na pozdravno stran lahko ob namestitvi brez težav dodate podobo lastne blagovne znamke s preprosto pozdravno sliko v obliki .png.

    Kloniranje vseh nastavitev prek povezave USB za hitro namestitev

    Kloniranje vseh nastavitev prek povezave USB za hitro namestitev

    Omogoča enostavno kopiranje vseh nastavitev programov in kanalov med televizorji v manj kot minuti. Ta funkcija omogoča enake nastavitve različnih televizorjev in znatno zniža čas in stroške namestitve.

    USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin

    USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin

    Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

    4K Ultra HD: ločljivost, kakršne še niste videli

    S štirikrat višjo ločljivostjo kot pri televizorjih Full HD uživajte v sliki, kakršne še niste videli. 3840 x 2160 slikovnih pik zagotavlja tako prefinjeno in realistično sliko, da predstavlja okno v novi svet.

    Enoten kombinirani seznam kanalov za analogne in digitalne kanale

    Enoten kombinirani seznam kanalov za digitalne in analogne kanale. To gostom omogoča enostavno preklapljanje med analognimi in digitalnimi kanali.

    Napredna nastavitev glasnosti, ki preprečuje motenje gostov

    Napredna nastavitev glasnosti omogoča določitev glasnosti, pri kateri se televizor vklopi, in razpona glasnosti, pri kateri lahko televizor deluje, s čimer uporabnikom preprečite, da bi s preglasno nastavitvijo motili sosednje goste.

    Preprečite uporabo nepooblaščenim z zaklepom lokalnega upravljanja

    Skrbnik lahko omogoči ali onemogoči lokalno upravljanje, s čimer nepooblaščenim prepreči upravljanje televizorja prek gumbov za upravljanje in hotelirjem prihrani dodatne stroške.

    Zaklepanje menija za namestitev

    Preprečuje nepooblaščen dostop do namestitve in konfiguracijskih nastavitev, kar gostom zagotavlja priročno uporabo in preprečuje nepotrebne stroške zaradi naknadnih namestitev.

    Nizka poraba energije

    Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Razmerje stranic
      16 : 9
      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      65  palec
      Velikost diagonale zaslona (cm)
      164  cm
      Zaslon
      LED-televizor 4K Ultra HD
      Ločljivost zaslona
      3840 x 2160 slikovnih pik
      Svetlost
      350  cd/m²
      Kontrastno razmerje (običajno)
      4000
      Kot gledanja
      178º (V)/178º (N)

    • Podprta ločljivost zaslona

      HDMI
      Do 3840 × 2160p pri 60 Hz
      Sprejemnik
      • T2 HEVC: do 3840 x 2160 pri 60 Hz
      • Drugo: do 1920 x 1080p pri 60 Hz
      USB
      • HEVC: do 3840 × 2160 pri 60 Hz
      • Drugo: do 1920 × 1080p pri 60 Hz

    • Sprejemnik/sprejem/prenos

      Digitalni televizor
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (do 2160p 60)
      Analogna televizija
      • PAL
      • SECAM

    • Značilnosti

      Enostavna uporaba
      • Slog slike
      • Slog zvoka
      Digitalne storitve
      • Podnapisi
      • Teletekst
      • MHEG
      • Zdaj in sledi
      • 8-dnevni elektronski programski vodnik
      Lokalno upravljanje
      Tipkovnica (6 gumbov)

    • Hotelske funkcije

      Hotelski način
      • Zaklep lokalnega upravljanja
      • Zaklepanje menija
      • Zaklepanje menija za namestitev
      • Omejitev glasnosti (tudi za slušalke)
      Način za zaporniške ustanove
      • Varnostni način
      • Zaklep teleteksta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov
      Časovnik
      • Časovnik za spanje
      • Alarm za bujenje
      Upravljanje vklopa
      • Kanal/vir
      • Slog slike
      • Glasnost (tudi za slušalke)
      Proti kraji
      Zaščita proti kraji Kensington
      Nadzor moči
      Okolju prijazen/hiter zagon
      Vaša blagovna znamka
      Pozdravni logotip
      Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme
      • prek USB
      • Takojšnja začetno kloniranje
      Upravljanje
      Blokiranje samodejne posodobitve kanalov
      Daljinski upravljalnik
      • Možnost pritrditve s kablom
      • Zaklep pokrova za baterijo na daljinskem upravljalniku
      Kanali
      • Kombinirani seznam
      • Urejevalnik kanalov brez povezave

    • Bolnišnične funkcije

      Upravljanje
      Enotni daljinski upravljalnik
      Priročnost
      Izhod za slušalke

    • Večpredstavnost

      Podprti formati videoposnetkov
      • Datoteke: AVI, MKV
      • Formati: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • HEVC
      • TS
      Podprti glasbeni formati
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (2 do 9.2)
      Podprti formati podnapisov
      • SRT
      • SSA SUB
      • ASS
      • SMI
      • TXT
      Podprti slikovni formati
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      Podprta ločljivost na USB-ju
      do 1920 × 1080p pri 30 Hz
      Večpredstavnostne povezave
      USB

    • Avdio

      Izhodna moč zvoka
      16 (2 × 8)  W
      Zvočniki
      • 2.0
      • Navzdol usmerjeni
      Zvočne funkcije
      • Izenačevalnik
      • Balance
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dynamic Bass
      • Dolby MS10

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      AC 220–240 V; 50–60 Hz
      Temperatura okolja
      5 °C do 45 °C
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      < 0,3 W
      Razred na energetski oznaki
      A+
      Moč na energetski oznaki EU
      118  W
      Funkcije varčevanja z energijo
      Način Eco
      Letna poraba energije
      172  kWh

    • Dodatki

      Priloženo
      • Daljinski upravljalnik 22AV1407A/12
      • 2 bateriji AAA
      • Stojalo z nogami
      • Garancijski list
      • Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami
      Izbirno
      Nastavitev RC 22AV9573A

    • Dno s priključki

      HDMI1
      • HDMI 2,0
      • HDCP 2.2
      Antena
      IEC-75
      Digitalni avdio izhod
      Optični
      Vhod VGA
      15-pinski D-sub

    • Stranski priključki

      USB2
      USB 2.0
      Skupna vmesniška reža
      CI+ 1.3
      HDMI2
      • HDMI 2,0
      • HDCP 2.2
      • ARC
      Izhod za slušalke
      Mini vtič

    • Zadnji priključki

      Scart
      • CVBS
      • RGB
      • SVHS
      Komponentni
      YPbPr + L/D, činč
      AV vhod
      CVBS v skupni rabi z YPbPr
      USB1
      USB 2.0

    • Izboljšave povezljivosti

      EasyLink (HDMI CEC)
      • Predvajanje z enim dotikom
      • Stanje pripravljenosti sistema
      • Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika

    • Zasnova

      Barva
      Črna

    • Dimenzije

      Širina izdelka
      1460  mm
      Višina izdelka
      838  mm
      Globina izdelka
      50  mm
      Teža izdelka
      36,9  kg
      Širina izdelka (s stojalom)
      1460  mm
      Višina izdelka (s stojalom)
      903  mm
      Globina izdelka (s stojalom)
      345  mm
      Teža izdelka (s stojalom)
      37.5  kg
      Združljiv s stenskim nosilcem
      • M6
      • 400 x 400 mm

    Kaj je v škatli?

    Drugi predmeti v škatli

    • Baterije za daljinski upravljalnik
    • Daljinski upravljalnik
    • Namizno stojalo
    • Garancijski list
    Badge-D2C

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    • Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.
    • Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.
    • Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.

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