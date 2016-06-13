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65HFL2859T/12
Navdušite goste
Pokažite gostom, da skrbite za njihovo počutje, z ugodnim profesionalnim televizorjem. Navdušeni boste nad posebnimi hotelskimi funkcijami, kot so prilagojena pozdravna stran, namestitev prek povezave USB in zaklepanje funkcij.Več o izdelku
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Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Ob vsakem vklopu televizorja se prikaže pozdravna stran. Na pozdravno stran lahko ob namestitvi brez težav dodate podobo lastne blagovne znamke s preprosto pozdravno sliko v obliki .png.
Omogoča enostavno kopiranje vseh nastavitev programov in kanalov med televizorji v manj kot minuti. Ta funkcija omogoča enake nastavitve različnih televizorjev in znatno zniža čas in stroške namestitve.
Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.
S štirikrat višjo ločljivostjo kot pri televizorjih Full HD uživajte v sliki, kakršne še niste videli. 3840 x 2160 slikovnih pik zagotavlja tako prefinjeno in realistično sliko, da predstavlja okno v novi svet.
Enoten kombinirani seznam kanalov za digitalne in analogne kanale. To gostom omogoča enostavno preklapljanje med analognimi in digitalnimi kanali.
Napredna nastavitev glasnosti omogoča določitev glasnosti, pri kateri se televizor vklopi, in razpona glasnosti, pri kateri lahko televizor deluje, s čimer uporabnikom preprečite, da bi s preglasno nastavitvijo motili sosednje goste.
Skrbnik lahko omogoči ali onemogoči lokalno upravljanje, s čimer nepooblaščenim prepreči upravljanje televizorja prek gumbov za upravljanje in hotelirjem prihrani dodatne stroške.
Preprečuje nepooblaščen dostop do namestitve in konfiguracijskih nastavitev, kar gostom zagotavlja priročno uporabo in preprečuje nepotrebne stroške zaradi naknadnih namestitev.
Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.
Slika/zaslon
Podprta ločljivost zaslona
Sprejemnik/sprejem/prenos
Značilnosti
Hotelske funkcije
Bolnišnične funkcije
Večpredstavnost
Avdio
Napajanje
Dodatki
Dno s priključki
Stranski priključki
Zadnji priključki
Izboljšave povezljivosti
Zasnova
Dimenzije
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