Z interaktivnim zaslonom Philips serije C povečajte interakcije in navdihnite sodelovanje. Ti zasloni s sistemom Windows so zasnovani za intenzivno vsakodnevno uporabo in imajo do 10 točk dotika, steklo, ki pokriva celoten zaslon, in poravnano oblikovanje.
Izdelek je izvzet iz obveznega plačila DDV
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
vrhunska kapacitivna tehnologija za večkratni dotik
65"
Nameščen sistem Windows
350 cd/m²
Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control
Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.
Brezžično deljenje zaslona in napredno sodelovanje
Na enem zaslonu lahko prikažete štiri vire. Uporabite obstoječe omrežje Wi-Fi, da takoj in varno povežete naprave, ali priložena vmesnika za HDMI za oddajanje neposredno na zaslon, ne da bi morali vzpostaviti povezavo z zavarovanim/zaščitenim omrežjem.
Kapacitivni dotik z uporabo standarda HID ter USB (Plug & Play)
Kapacitivni dotik omogoča vrhunski videz stekla od roba do roba s širino obrobe le 1,5 mm. Ustvarite nepozabno interaktivno izkušnjo, ki podpira do 10 točk dotika hkrati. Ta zaslon je idealen za sodelovanje s konkurenti, saj poveže vaše občinstvo s poljubno vsebino, zato je idealen za uporabo v izobraževalne namene in v javnih prostorih, podjetniškem okolju, gostinstvu in maloprodaji.
Nameščen sistem Windows 10
Zmogljiv procesor Core i7 z grafično kartico nVidia. Namestite lahko vse svoje najljubše aplikacije, kot so Zoom, Skype (vključen) ter MS Teams in MS Office (nista vključena)
Vdelan način table
Spodbujajte prilagodljivo sodelovanje z načinom table. Preprosto aktivirajte to funkcijo, da zaslon spremenite v prazno platno, po katerem lahko več uporabnikov riše z roko ali s temu namenjenimi pisali. Vse na zaslonu je mogoče zajeti in preprosto natisniti ali dati datoteke v skupno rabo.
Hitre in preproste videokonference
Programska oprema, pripravljena za videokonference, občutno olajša videoklice na štiri oči oziroma skupinske videoklice. Samo uporabite svojo kamero ali dodajte izbirni komplet Logitech Meetup in na voljo vam bo celovita rešitev ConferenceCam.
Crestron Connected
Profesionalni zaslon Philips integrirajte z omrežjem Crestron in lahko ga boste upravljali na daljavo s prenosnim ali namiznim računalnikom oziroma mobilno napravo. Lahko boste vklopili in izklopili zaslon, razporejali vsebino, upravljali nastavitve in preprosto povezovali zunanje naprave. Crestron Connected® nudi hitro, zanesljivo in varno rešitev na poslovni ravni za nadzor nad sistemom.
Tehnične specifikacije
Slika/zaslon
Velikost diagonale zaslona (cm)
163.83
cm
Velikost diagonale zaslona (v palcih)
64.5
palec
Razmerje stranic
16 : 9
Ločljivost zaslona
3840 x 2160
Razmik med slikovnimi pikami
0,372 (V) x 0,372 (N) mm
Optimalna ločljivost
3840 x 2160 pri 60 Hz
Svetlost
350
cd/m²
Barve zaslona
1,07 milijarde
Kontrastno razmerje (običajno)
1300 : 1
Dinamično kontrastno razmerje
500.000 : 1
Odzivni čas (običajno)
9
ms
Vidni kot (vodoravni)
178
stopinja
Vidni kot (navpični)
178
stopinja
Izboljšava slike
3/2 - 2/2 potezno gibanje
Izravnava gibanja, brez povezovanja
Razpletanje 3D MA
Dinamična izboljšava kontrasta
Progresivni izris
Operacijski sistem
Windows 10
Povezljivost
Avdio izhod
3,5 mm vtič (x 2)
Video vhod
DisplayPort 1.2 (1)
DVI-I (1)
HDMI 2.0 (4)
USB-C
USB 2.0 (2)
USB 3.0 (2)
Avdio vhod
3,5 mm vtič
Ostali priključki
OPS
micro SD
Video izhod
DisplayPort 1.2 (x 1)
DVI - D (x1)
HDMI 2.0 (× 2)
Zunanji nadzor
RJ45
RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič
IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič
Priročnost
Namestitev
Ležeče
Ležeče (18/7)
Funkcije ohranjevanja zaslona
Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
Upravljanje s tipkovnico
Skrito
Možnost zaklepa
Signalna zanka
RS232
Zanka IR
Enostavna namestitev
Smart Insert
Funkcije za varčevanje z energijo
Smart Power
Upravljanje prek omrežja
RJ45
RS232
Sistem varčevanja z energijo DPMS
Da
Zvok
Vgrajeni zvočniki
2 x 20 W RMS
Napajanje
Omrežno napajanje
100–240 V AC, 50–60 Hz
Poraba (običajna)
190
W
Poraba (najv.)
320 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti
<0,5 W
Razred na energetski oznaki
G
Podprta ločljivost zaslona
Računalniški formati
1920 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1680 x 1050, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1600 x 900, 60 Hz
1440 x 1050, 60 Hz
1440 x 900, 60, 75 Hz
1400 x 1050, 60, 75 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz
1280 x 960, 60 Hz
1280 x 800, 60, 75 Hz
1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz
1280 x 720, 60, 70 Hz
1152 x 900, 66 Hz
1152 x 864, 60, 70, 75 Hz
1024 x 768, 60, 70 Hz
960 x 720, 75 Hz
848 x 480, 60 Hz
832 x 624, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
640 x 350, 70 Hz
Video formati
1080p, 50, 60 Hz
576p, 50 Hz
480p 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
4K x 2K, 50, 60 Hz
720p, 50, 60 Hz
Formati UHD
3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
3840 x 2160, 50 Hz
Dimenzije
Nosilec Smart Insert
6 x M4 x L6 (100 mm x 100 mm)
Širina izdelka
1485,1
mm
Teža izdelka
47,33
kg
Višina izdelka
860,10
mm
Globina izdelka
86,2 mm (globina pri stenski namestitvi)/(97,4 mm (globina pri pokrovu zvočnika)
mm