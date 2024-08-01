Z interaktivnim zaslonom Philips serije C povečajte interakcije in navdihnite sodelovanje. Ti zasloni s sistemom Android so zasnovani za intenzivno vsakodnevno uporabo in imajo do 10 točk dotika, steklo, ki pokriva celoten zaslon, in poravnano oblikovanje.
vrhunska kapacitivna tehnologija za večkratni dotik
65"
S sistemom Android
350 cd/m²
Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control
Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.
Reža OPS omogoča integracijo osebnih računalnikov brez kablov
V profesionalni zaslon Philips integrirajte popolnoma zmogljiv osebni računalnik ali modul CRD50 s sistemom Android. Reža OPS vsebuje vse potrebne povezave za rešitev z uporabo reže z vhodom, vključno z napajanjem.
Brezžično deljenje zaslona in napredno sodelovanje
Na enem zaslonu lahko prikažete štiri vire. Z brezžičnim deljenjem zaslona lahko istočasno povežete več naprav in hitro preklapljate med vsebino, ko jo potrebujete. Uporabite obstoječe omrežje Wi-Fi, da vzpostavite takojšnjo in varno povezavo z napravami, ali naše vmesnike HDMI Interact za oddajanje neposredno na zaslon, ne da bi morali vzpostaviti povezavo z zavarovanim/zaščitenim omrežjem.
Kapacitivni dotik z uporabo standarda HID ter USB (Plug & Play)
Kapacitivni dotik omogoča vrhunski videz stekla od roba do roba s širino obrobe le 1,5 mm. Ustvarite nepozabno interaktivno izkušnjo, ki podpira do 10 točk dotika hkrati. Ta zaslon je idealen za sodelovanje s konkurenti, saj poveže vaše občinstvo s poljubno vsebino, zato je idealen za uporabo v izobraževalne namene in v javnih prostorih, podjetniškem okolju, gostinstvu in maloprodaji.
Vdelan način table
Spodbujajte prilagodljivo sodelovanje z načinom table. Preprosto aktivirajte to funkcijo, da zaslon spremenite v prazno platno, po katerem lahko več uporabnikov riše z roko ali s temu namenjenimi pisali. Vse na zaslonu je mogoče zajeti in preprosto natisniti ali dati datoteke v skupno rabo.
Hitre in preproste videokonference
Programska oprema, pripravljena za videokonference, občutno olajša videoklice na štiri oči oziroma skupinske videoklice. Samo uporabite svojo kamero ali dodajte izbirni komplet Logitech Meetup in na voljo vam bo celovita rešitev ConferenceCam.
Crestron Connected
Profesionalni zaslon Philips integrirajte z omrežjem Crestron in lahko ga boste upravljali na daljavo s prenosnim ali namiznim računalnikom oziroma mobilno napravo. Lahko boste vklopili in izklopili zaslon, razporejali vsebino, upravljali nastavitve in preprosto povezovali zunanje naprave. Crestron Connected® nudi hitro, zanesljivo in varno rešitev na poslovni ravni za nadzor nad sistemom.
Procesor Android SoC. Izvirne in spletne aplikacije
Upravljajte zaslon prek internetne povezave. Profesionalni zasloni Philips s sistemom Android so optimizirani za izvirne aplikacije Android, pri čemer lahko neposredno v zaslon namestite tudi spletne aplikacije. Novi operacijski sistem Android zagotavlja, da programska oprema ostane varna in dlje v skladu z najnovejšimi specifikacijami.
Tehnične specifikacije
Slika/zaslon
Velikost diagonale zaslona (cm)
163.83
cm
Velikost diagonale zaslona (v palcih)
64.5
palec
Razmerje stranic
16 : 9
Ločljivost zaslona
3840 x 2160
Razmik med slikovnimi pikami
0,372 (V) x 0,372 (N) mm
Optimalna ločljivost
3840 x 2160 pri 60 Hz
Svetlost
350
cd/m²
Barve zaslona
1,07 milijarde
Kontrastno razmerje (običajno)
1300 : 1
Dinamično kontrastno razmerje
500.000:1
Odzivni čas (običajno)
9
ms
Vidni kot (vodoravni)
178
stopinja
Vidni kot (navpični)
178
stopinja
Izboljšava slike
3/2 - 2/2 potezno gibanje
Izravnava gibanja, brez povezovanja
Razpletanje 3D MA
Dinamična izboljšava kontrasta
Progresivni izris
Operacijski sistem
Android 9
Povezljivost
Avdio izhod
3,5 mm vtič (x 2)
Video vhod
HDMI 2.0 (4)
DisplayPort 1.2 (1)
DVI-I (1)
USB 2.0 (2)
USB 3.0 (2)
USB-C
Avdio vhod
3,5 mm vtič
Ostali priključki
OPS
micro SD
Video izhod
DisplayPort 1.2 (x 1)
DVI - D (x1)
HDMI 2.0 (× 2)
Zunanji nadzor
RJ45
RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič
IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič
Priročnost
Namestitev
Ležeče
Ležeče (18/7)
Pokončno (12/7)
Funkcije ohranjevanja zaslona
Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
Upravljanje s tipkovnico
Skrito
Možnost zaklepa
Signalna zanka
RS232
Zanka IR
Enostavna namestitev
Smart Insert
Funkcije za varčevanje z energijo
Smart Power
Upravljanje prek omrežja
RJ45
RS232
Sistem varčevanja z energijo DPMS
Da
Zvok
Vgrajeni zvočniki
2 x 20 W RMS
Napajanje
Omrežno napajanje
100–240 V AC, 50–60 Hz
Poraba (običajna)
190
W
Poraba (najv.)
320 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti
<0,5 W
Razred na energetski oznaki
G
Podprta ločljivost zaslona
Računalniški formati
1024 x 768, 60, 70 Hz
1152 x 864, 60, 70, 75 Hz
1152 x 900, 66 Hz
1280 x 720, 60, 70 Hz
1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz
1280 x 800, 60, 75 Hz
1280 x 960, 60 Hz
1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1400 x 1050, 60, 75 Hz
1440 x 1050, 60 Hz
1440 x 900, 60, 75 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1600 x 900, 60 Hz
1680 x 1050, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
640 x 350, 70 Hz
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624, 75 Hz
848 x 480, 60 Hz
960 x 720, 75 Hz
Video formati
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
480p 60 Hz
4K x 2K, 50, 60 Hz
576p, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
Formati UHD
3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
3840 x 2160, 50 Hz
Dimenzije
Nosilec Smart Insert
6 x M4 x L6, razmik 100 mm, najv. velikost 150 x 300 mm
Širina izdelka
1485,1
mm
Teža izdelka
45,8
kg
Višina izdelka
860,10
mm
Globina izdelka
86,2 mm (globina pri stenski namestitvi)/(97,4 mm (globina pri pokrovu zvočnika)
mm