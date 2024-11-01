65BDL4050D/00
Ta izdelek žal ni več na voljo
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.
Imejte nadzor nad svojo vsebino s CMND & Create. Vmesnik s funkcijo povleci in spusti vam omogoča enostavno objavo vaše vsebine, naj gre za dnevno posebno ponudbo ali informacije o blagovni znamki podjetja. S predhodno naloženimi predlogami in integriranimi pripomočki bodo vaše slike, besedilo in videoposnetki pripravljeni na objavo v trenutku.
Naj zaslon nikoli ne bo prazen, ne v čakalnici ne v sejni sobi. FailOver omogoča, da profesionalni zaslon Philips samodejno preklaplja med primarnimi in sekundarnimi vhodi ter tako zagotavlja nemoteno predvajanje vsebine, tudi če primarni vir odpove. Preprosto nastavite seznam alternativnih vhodov in poskrbite, da bo vaše podjetje vedno vidno.
Hitro namestite in zaženite vsako aplikacijo, tudi če ste dislocirani in delate oddaljeno. CMND & Deploy vam omogoča, da dodajate in posodabljate svoje aplikacije in tudi aplikacije iz Philipsove trgovine aplikacij za profesionalen zaslon. Enostavno skenirajte kodo QR, se prijavite v trgovino in kliknite na aplikacijo, ki jo želite namestiti. Aplikacija se samodejno prenese in zažene.
Module 4G/LTE enostavno priklopite na profesionalni zaslon Philips. Vgrajena reža mPCIe omogoča, da zaslon komunicira z drugimi napravami s podporo za enako brezžično povezljivost. Nepogrešljiva rešitev, če zaslone nameščate na lokacijah, kot so banke ali vladna poslopja, kjer se ne morete povezati z lokalnim omrežjem.
Prepričajte se, da vaš profesionalni zaslon Philips s sistemom Android prikazuje pravilno vsebino, tudi kadar ste odsotni. Kadar predvajate vsebino prek vdelanega predvajalnika predstavnosti, lahko zaslon nastavite tako, da samodejno zajema posnetke v rednih presledkih. Posnetki zaslona se shranijo v notranjem pomnilniku zaslona in lahko jih prejmete po elektronski pošti.
Shranite in predvajajte vsebino, pri čemer ne potrebujete stalnega zunanjega predvajalnika. Vaš profesionalen zaslon Philips ima notranji pomnilnik, ki vam omogoča nalaganje medije v zaslon za takojšnje predvajanje. Notranji pomnilnik deluje tudi kot predpomnilnik za spletno pretakanje.
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