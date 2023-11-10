Iskalni pojmi

    Signage Solutions EcoDesign

    65BDL3650QE/00

    Pritegnite občinstvo z okoljsko ozaveščenim digitalnim zaslonom 4K Ultra HD. Zagotavlja vam brezkompromisno zmogljivost 4K UHD, z najnovejšo tehnologijo PPDS EcoDesign, hkrati pa deluje s polovično porabo energije v primerjavi z drugimi modeli na trgu.

    Signage Solutions EcoDesign

    Zaslon EcoDesign 18/7

    • 65"
    • Neposredna osvetlitev ozadja LED
    • Ultra HD

    Embalaža iz 100 % recikliranih in reciklirnih materialov

    Zaslon Philips Signage 3650 EcoDesign je izdelan v proizvodnem postopku ter s fizičnimi lastnostmi, materiali, embalažo in vgrajeno programsko opremo, ki so prijaznejši do okolja in zagotavljajo večji izkoristek energije, zato lahko deluje z več kot pol manjšo porabo energije v primerjavi s podobnimi modeli in hkrati še vedno dosega enako neprekosljivo kakovost.

    Procesor Android SoC. Izvirne in spletne aplikacije

    Zmogljivi zasloni Philips, ki jih poganja platforma Android 10 SoC, so optimizirani za aplikacije Android, neposredno pa lahko vanje namestite tudi spletne aplikacije. Ker so prilagodljivi in zanesljivi, bodo s svojimi tehničnimi lastnostmi dlje časa odgovarjali na vaše potrebe.

    Vsebine povežite in upravljajte v oblaku

    Vsebine povezujte in upravljajte v oblaku z nameščenim brskalnikom HTML5. Z brskalnikom, ki temelji na Chromiumu, oblikujte vsebino v spletu in povežite en zaslon ali celotno omrežje. Vsebino lahko v polni visoki ločljivosti prikazujete v ležečem ali pokončnem načinu. Zaslon preprosto povežite s spletom z dodatnim modulom Wi-Fi CRD22 ali prek omrežja LAN in uživajte v svojih seznamih predvajanja.

    Certifikat EPEAT Gold Climate+

    Zaslon Philips Signage 3650 EcoDesign je priznal register EPEAT in je v njem registriran s certifikatom Gold Climate+ Ecolabel, zato izpolnjuje nabor zahtevnih meril za prejem najpomembnejše ekološke oznake v elektroniki.

    FailOver. Zagotavlja neprekinjeno predvajanje vsebine.

    FailOver je revolucionarna tehnologija, ključna pri zahtevnejši poslovni uporabi zaslonov, kjer predvaja varnostno kopijo vsebine v primeru izpada predvajalnika ali aplikacije. Preprosto izberite glavno vhodno povezavo ter povezavo FailOver in že ste pripravljeni na takojšnjo zaščito vsebin.

    Izbirni vmesnik Interact za brezžično deljenje zaslona

    Z brezžičnim deljenjem zaslona v obstoječem omrežju Wi-Fi lahko takoj in varno povežete naprave ali z našim izbirnim vmesnikom za HDMI Interact oddajate neposredno na zaslon tudi brez povezave v varno omrežje.

    Pripravljen za Philips Wave za oddaljeno upravljanje

    Spoznajte moč, raznolikost in inteligentnost, ki jih zagotavljajo zasloni Philips Signage 3650 EcoDesign pri delovanju na daljavo s funkcijo Wave. Ta revolucionarna platforma v oblaku vam zagotavlja popoln nadzor, enostavno namestitev in nastavitev, zaslone za spremljanje in nadzor, nadgrajevanje vdelane programske opreme, upravljanje seznamov predvajanja in nastavljanje razporedov napajanja. Prihranite čas, energijo in zmanjšajte vpliv na okolje.

    Wi-Fi in Bluetooth 5.2 prek izbirnega modula

    Enostavno načrtujte predvajanje vsebine iz USB ali notranjega pomnilnika. Profesionalni zaslon Philips se bo vključil iz stanja pripravljenosti in predvajal želeno vsebino, po končanem prevajanju pa se bo vrnil v stanje pripravljenosti.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (cm)
      163.9  cm
      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      64.5  palec
      Razmerje stranic
      16 : 9
      Ločljivost zaslona
      3840 x 2160
      Razmik med slikovnimi pikami
      0,372 x 0,372 mm
      Optimalna ločljivost
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svetlost
      350  cd/m²
      Barve zaslona
      1,06 milijarde
      Kontrastno razmerje (običajno)
      1200 : 1
      Dinamično kontrastno razmerje
      500.000:1
      Odzivni čas (običajno)
      8  ms
      Vidni kot (vodoravni)
      178  stopinja
      Vidni kot (navpični)
      178  stopinja
      Izboljšava slike
      • 3/2 - 2/2 potezno gibanje
      • Izravnava gibanja, brez povezovanja
      • Progresivni izris
      • Dinamična izboljšava kontrasta
      Tehnologija plošče
      IPS
      Operacijski sistem
      Android 10

    • Povezljivost

      Avdio izhod
      3,5 mm vtič
      Video vhod
      • DVI-I (1)
      • HDMI 2.0 (2)
      • USB 2.0 (2)
      • USB 3.0 (2)
      Avdio vhod
      3,5 mm vtič
      Ostali priključki
      micro SD
      Zunanji nadzor
      • RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič
      • IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič
      • RJ45
      Izbirna funkcija Wi-Fi
      Vmesnik za Wi-Fi CRD22

    • Priročnost

      Namestitev
      • Ležeče (18/7)
      • Pokončno (18/7)
      Sestavljen zaslon
      Do 15 x 15
      Upravljanje s tipkovnico
      • Skrito
      • Možnost zaklepa
      Signal za daljinsko upravljanje
      Možnost zaklepa
      Signalna zanka
      • RS232
      • Zanka IR
      Enostavna namestitev
      Smart Insert
      Funkcije za varčevanje z energijo
      Smart Power
      Upravljanje prek omrežja
      • RS232
      • RJ45

    • Zvok

      Vgrajeni zvočniki
      2 x 10 W RMS

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Poraba (običajna)
      86  W
      Poraba (najv.)
      133 W
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      <0,5 W
      Funkcije varčevanja z energijo
      Smart Power
      Razred na energetski oznaki
      C

    • Podprta ločljivost zaslona

      Računalniški formati
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
      Video formati
      • 480p 60 Hz
      • 480i 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina izdelka
      1462,3  mm
      Teža izdelka
      28,5  kg
      Višina izdelka
      837,3  mm
      Globina izdelka
      68,9 mm (G pri stenski namestitvi)/89,9 mm (G pri ročaju)  mm
      Širina izdelka (v palcih)
      57,57  palec
      Višina izdelka (v palcih)
      32.96  palec
      Stenski nosilec
      400 x 400 mm, M8
      Globina izdelka (v palcih)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  palec
      Širina obrobe
      14,9 mm (ravna plošča)
      Teža izdelka (lb)
      62,83  lb

    • Delovni pogoji

      Nadmorska višina
      0–3000 m
      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      0–40  °C
      MTBF
      30.000  ur
      Temperat. razpon (shranjevanje)
      –20–60  °C
      Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]
      20~80 % RH (brez kondenzacije)
      Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]
      5~95 % RH (brez kondenzacije)

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Predvajanje videa z USB-ja
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      Predvajanje slike z USB-ja
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Predvajanje zvoka z USB-ja
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Notranji predvajalnik

      CPE
      Štirijedrni Cortex A55
      Grafična kartica
      G52 MC1
      Pomnilnik
      • 16 GB
      • 3 GB DDR

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Kabel senzorja IR (1,8 m) (1)
      • Kabel za verižno povezavo RS232
      • Philipsov logotip (1)
      • Pokrov USB (1)
      • Napajalni kabel AC
      • Pokrov stikala AC
      • Kabelska sponka (2)
      • Vodnik za hiter začetek
      • Kabel RS232

    • Razno

      Jeziki prikaza na zaslonu
      • Poenostavljena kitajščina
      • Tradicionalna kitajščina
      • Angleščina
      • Francoščina
      • Nemščina
      • Italijanščina
      • Poljščina
      • Ruščina
      • Španščina
      • Turščina
      • Japonščina
      • Arabščina
      Garancija
      3 leta garancije
      Zakonske odobritve
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC, razred A
      • VCCI
      • J-Moss
      • ETL
      • RoHS

