Iskalni pojmi

  • Izstopajte Izstopajte Izstopajte

    Signage Solutions Zaslon Q-Line

    65BDL3550Q/00

    Izstopajte

    Informirajte in očarajte s profesionalnim zaslonom Philips Q-Line Ultra HD. Zanesljiva rešitev, ki je hitro pripravljena za uporabo.

    Signage Solutions Zaslon Q-Line

    Podobni izdelki

    Vsi Serija Q

    Izstopajte

    Zaslon 18/7 za enostavno nastavitev.

    • 65"
    • Neposredna osvetlitev ozadja LED
    • Ultra HD
    Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control

    Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control

    Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

    FailOver. Poskrbite, da zaslon nikoli ne bo prazen

    FailOver. Poskrbite, da zaslon nikoli ne bo prazen

    Naj zaslon nikoli ne bo prazen, ne v čakalnici ne v sejni sobi. FailOver omogoča, da profesionalni zaslon Philips samodejno preklaplja med primarnimi in sekundarnimi vhodi ter tako zagotavlja nemoteno predvajanje vsebine, tudi če primarni vir odpove. Preprosto nastavite seznam alternativnih vhodov in poskrbite, da bo vaše podjetje vedno vidno.

    CMND & Create. Razvijte in predvajajte lastno vsebino.

    CMND & Create. Razvijte in predvajajte lastno vsebino.

    Imejte nadzor nad svojo vsebino s CMND & Create. Vmesnik s funkcijo povleci in spusti vam omogoča enostavno objavo vaše vsebine, naj gre za dnevno posebno ponudbo ali informacije o blagovni znamki podjetja. S predhodno naloženimi predlogami in integriranimi pripomočki bodo vaše slike, besedilo in videoposnetki pripravljeni na objavo v trenutku.

    Vgrajen predvajalnik predstavnosti. Enostavna razporeditev vsebine USB

    Enostavno nastavite vsebino na predvajanje prek USB. Vaš profesionalni zaslon Philips se preklopi iz stanja pripravljenosti in predvaja želeno vsebino, po končanem prevajanju pa se vrne v stanje pripravljenosti.

    Procesor Android SoC. Izvirne in spletne aplikacije

    Upravljajte zaslon po internetni povezavi. Profesionalni zasloni Philips s sistemom Android so optimizirani za izvirne aplikacije Android, pri čemer lahko neposredno v zaslon namestite tudi spletne aplikacije. Novi operacijski sistem Android 8 zagotavlja, da programska oprema ostane varna in dlje v skladu z najnovejšimi specifikacijami.

    Vsebine povežite in upravljajte v oblaku

    Vsebine povezujte in upravljajte v oblaku z nameščenim brskalnikom HTML5. Z brskalnikom, ki temelji na Chromiumu, oblikujte vsebino v spletu in povežite en zaslon ali celotno omrežje. Vsebino lahko v polni visoki ločljivosti prikazujete v ležečem ali pokončnem načinu. Zaslon preprosto povežite s spletom prek omrežja Wi-Fi ali s kablom RJ45 in uživajte v svojih seznamih predvajanja.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (cm)
      163.9  cm
      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      64.5  palec
      Razmerje stranic
      16 : 9
      Ločljivost zaslona
      3840 x 2160
      Razmik med slikovnimi pikami
      0,372 x 0,372 mm
      Optimalna ločljivost
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svetlost
      400  cd/m²
      Barve zaslona
      1,07 milijarde
      Kontrastno razmerje (običajno)
      1300 : 1
      Dinamično kontrastno razmerje
      500.000 : 1
      Odzivni čas (običajno)
      9  ms
      Vidni kot (vodoravni)
      178  stopinja
      Vidni kot (navpični)
      178  stopinja
      Izboljšava slike
      • 3/2 - 2/2 potezno gibanje
      • 3D Combfilter
      • Izravnava gibanja, brez povezovanja
      • Progresivni izris
      • Razpletanje 3D MA
      • Dinamična izboljšava kontrasta
      Tehnologija plošče
      IPS
      Operacijski sistem
      Android 8.0
      Klinična slika
      Prednastavitev D-Image (združljivo s standardom DICOM, delom 14)

    • Povezljivost

      Avdio izhod
      3,5 mm vtič
      Video vhod
      • DVI-D (1)
      • HDMI 2.0 (3)
      • USB 2.0 (2)
      • VGA (analogni D-Sub) (1)
      Avdio vhod
      3,5 mm vtič
      Zunanji nadzor
      • RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič
      • IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič
      • RJ45

    • Priročnost

      Namestitev
      • Ležeče (18/7)
      • Pokončno (18/7)
      Sestavljen zaslon
      Do 15 x 15
      Upravljanje s tipkovnico
      • Skrito
      • Možnost zaklepa
      Signal za daljinsko upravljanje
      Možnost zaklepa
      Signalna zanka
      • RS232
      • Zanka IR
      Enostavna namestitev
      Smart Insert
      Funkcije za varčevanje z energijo
      Smart Power
      Upravljanje prek omrežja
      • RS232
      • RJ45
      Zagon
      • Zakasnitev vklopa
      • Stanje vklopa
      • Zagon ob viru
      Zagonsko okno
      Omogočanje/onemogočanje Philipsovega logotipa

    • Zvok

      Vgrajeni zvočniki
      2 x 10 W RMS

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Poraba (običajna)
      155  W
      Poraba (najv.)
      210 W
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      <0,5 W
      Funkcije varčevanja z energijo
      Smart Power
      Razred na energetski oznaki
      G

    • Podprta ločljivost zaslona

      Računalniški formati
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Video formati
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i 50 Hz
      • 480p 60 Hz
      • 480i 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina izdelka
      1462,3  mm
      Teža izdelka
      27,80  kg
      Višina izdelka
      837,3  mm
      Globina izdelka
      68,9 mm (G pri stenskem nosilcu)/89,9 mm (G pri ročaju)  mm
      Širina izdelka (v palcih)
      57,57  palec
      Višina izdelka (v palcih)
      32.96  palec
      Stenski nosilec
      400 x 400 mm, M8
      Globina izdelka (v palcih)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  palec
      Širina obrobe
      14,9 mm (ravna plošča)
      Teža izdelka (lb)
      61,29  lb

    • Delovni pogoji

      Nadmorska višina
      0–3000 m
      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      0–40  °C
      MTBF
      30.000  ur
      Temperat. razpon (shranjevanje)
      –20–60  °C
      Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]
      20~80 % RH (brez kondenzacije)
      Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]
      5~95 % RH (brez kondenzacije)

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Predvajanje videa z USB-ja
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      Predvajanje slike z USB-ja
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Predvajanje zvoka z USB-ja
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Notranji predvajalnik

      CPE
      • Dvojedrni Cortex A53, 1,1 GHz
      • Dvojedrni Cortex A73, 1,15 GHz
      Grafična kartica
      ARM Mali G51
      Pomnilnik
      • 2 GB DDR3
      • 8 GB

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Napajalni kabel AC
      • Kabel RS232
      • Daljinski upravljalnik
      • Baterije za daljinski upravljalnik
      • Vodnik za hiter začetek
      Priložena dodatna oprema
      • Kabel senzorja IR (1,8 m) (1)
      • Kabel za verižno povezavo RS232
      • Vijak M3 (2)
      • Philipsov logotip (1)
      • Pokrov USB (1)

    • Razno

      Jeziki prikaza na zaslonu
      • Poenostavljena kitajščina
      • Tradicionalna kitajščina
      • Angleščina
      • Francoščina
      • Nemščina
      • Italijanščina
      • Poljščina
      • Ruščina
      • Španščina
      • Turščina
      • Japonščina
      • Arabščina
      Garancija
      3 leta garancije
      Zakonske odobritve
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, razred A
      • PSB
      • VCCI
      • J-Moss

    Kaj je v škatli?

    Drugi predmeti v škatli

    • Napajalni kabel AC
    • Kabel RS232
    • Daljinski upravljalnik
    • Baterije za daljinski upravljalnik
    • vodnik za hiter začetek
    Badge-D2C

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

    Predlagani izdelki

    Produkti, ki ste jih nazadnje gledali

    Ocene

    Bodi prvi, ki bo pregledal to postavko

    Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.