65BDL3010T/00
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Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Vgrajena tehnologija na dotik prinaša povsem novo stopnjo interaktivnosti. Uživajte v izjemni interakciji, ki jo prinašajo večja prilagodljivost, optimalna tehnologija večkratnega dotika in odlične možnosti uporabe. Zasloni z večkratnim dotikom so omogočeni s samodejno prepoznavo na dotik. Priključek USB je skladen s HID in omogoča takojšnjo pripravljenost na uporabo.
Z robustno platformo za upravljanje zaslonov CMND bo nadzor spet v vaših rokah. Posodabljajte in upravljajte vsebino s CMND & Create ali nadzirajte nastavitve s CMND & Control. Vse to je na voljo v programski opremi CMND.
Nemoten prikaz in neprekinjeno predvajanje vsebine je bistvenega pomena pri obsežnejših tržnih aplikacijah. Čeprav ni večje nevarnosti, da bi izgubili vsebino, nudi FailOver ustrezno zaščito z revolucionarno tehnologijo, ki predvaja varnostno kopijo vsebine na zaslonu v primeru izpada predvajalnika. FailOver se samodejno vklopi ob izpadu glavnega vira. Za zaščito morate samo nastaviti glavno vhodno povezavo in povezavo FailOver.
Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.
Vsebine povezujte in upravljajte v oblaku z nameščenim brskalnikom HTML5. Vsebine za predvajanje ustvarjajte v spletu in jih predvajajte z enim zaslonom ali prek celotnega omrežja. Vključite internetni kabel RJ45 za omrežno povezavo in zaslon povežite s posebnim naslovom URL in predvajajte vsebine v oblaku.
S tem vgrajenim zaslonom na dotik s steklom proti bleščanju z nizko optično paralakso lahko uživate v pristni izkušnji dotika. Bleščanje je povsem ali skoraj odpravljeno in odsev je zmanjšan, zato so slike na zaslonu prikazane kristalno jasno in v živahnih barvah.
Philipsov zaslon AMVA LED vsebuje napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja, zato so slike jasne tudi v portretnem načinu.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.
S povezavo FailOver bodo vaše predstavitve in videokonference preprostejše. Kadar sejne ali konferenčne sobe niso v uporabi, lahko v ozadju predvajate vsebino iz želenega vira. Ko se sestanek začne in želite začeti predstavitev na zaslonu, le priključite računalnik, zaslon pa bo samodejno preklopil vhod in prikazal vsebino vašega zaslona, brez potrebe po ročnem preklapljanju.
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