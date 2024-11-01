Iskalni pojmi

    Signage Solutions 65BDL3010T Multi-Touch Display

    65BDL3010T/00

    Ta izdelek žal ni več na voljo

    Signage Solutions 65BDL3010T Multi-Touch Display

    Podobni izdelki

    Vsi Prosto

    Zagotovite si izjemno interaktivnost z večkratnim dotikom

    Zagotovite si izjemno interaktivnost z večkratnim dotikom

    Vgrajena tehnologija na dotik prinaša povsem novo stopnjo interaktivnosti. Uživajte v izjemni interakciji, ki jo prinašajo večja prilagodljivost, optimalna tehnologija večkratnega dotika in odlične možnosti uporabe. Zasloni z večkratnim dotikom so omogočeni s samodejno prepoznavo na dotik. Priključek USB je skladen s HID in omogoča takojšnjo pripravljenost na uporabo.

    CMND: prevzemite nadzor nad zasloni

    CMND: prevzemite nadzor nad zasloni

    Z robustno platformo za upravljanje zaslonov CMND bo nadzor spet v vaših rokah. Posodabljajte in upravljajte vsebino s CMND & Create ali nadzirajte nastavitve s CMND & Control. Vse to je na voljo v programski opremi CMND.

    Prikaz in predvajanje vsebine s tehnologijo FailOver

    Prikaz in predvajanje vsebine s tehnologijo FailOver

    Nemoten prikaz in neprekinjeno predvajanje vsebine je bistvenega pomena pri obsežnejših tržnih aplikacijah. Čeprav ni večje nevarnosti, da bi izgubili vsebino, nudi FailOver ustrezno zaščito z revolucionarno tehnologijo, ki predvaja varnostno kopijo vsebine na zaslonu v primeru izpada predvajalnika. FailOver se samodejno vklopi ob izpadu glavnega vira. Za zaščito morate samo nastaviti glavno vhodno povezavo in povezavo FailOver.

    SmartPower za varčevanje z energijo

    SmartPower za varčevanje z energijo

    Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.

    Vsebine povežite in upravljajte v oblaku s HTML5

    Vsebine povežite in upravljajte v oblaku s HTML5

    Vsebine povezujte in upravljajte v oblaku z nameščenim brskalnikom HTML5. Vsebine za predvajanje ustvarjajte v spletu in jih predvajajte z enim zaslonom ali prek celotnega omrežja. Vključite internetni kabel RJ45 za omrežno povezavo in zaslon povežite s posebnim naslovom URL in predvajajte vsebine v oblaku.

    Steklo proti bleščanju z nizko optično paralakso

    S tem vgrajenim zaslonom na dotik s steklom proti bleščanju z nizko optično paralakso lahko uživate v pristni izkušnji dotika. Bleščanje je povsem ali skoraj odpravljeno in odsev je zmanjšan, zato so slike na zaslonu prikazane kristalno jasno in v živahnih barvah.

    AMVA za široke in živahne slike izjemo visokega kontrasta

    Philipsov zaslon AMVA LED vsebuje napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja, zato so slike jasne tudi v portretnem načinu.

    LED-televizor Full HD za čudovite slike neverjetnega kontrasta

    Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.

    Poenostavite sestanke s povezavo FailOver za konference

    S povezavo FailOver bodo vaše predstavitve in videokonference preprostejše. Kadar sejne ali konferenčne sobe niso v uporabi, lahko v ozadju predvajate vsebino iz želenega vira. Ko se sestanek začne in želite začeti predstavitev na zaslonu, le priključite računalnik, zaslon pa bo samodejno preklopil vhod in prikazal vsebino vašega zaslona, brez potrebe po ročnem preklapljanju.

    Badge-D2C

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

    Predlagani izdelki

    Produkti, ki ste jih nazadnje gledali

    Ocene

    Bodi prvi, ki bo pregledal to postavko

    Prijavi se in prejmi kodo za 10 % popusta

    * To polje je zahtevano

    Promo koda za 10 % popusta velja za Philips naprave za osebno nego in dom

    Ekskluzivne promocije in kuponi

    Predstavitev izedelkov

    *
    Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.
    Kaj to pomeni?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Vse pravice pridržane.

    Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.