55BDL8007X/00
Osupljiva videostena
Predstavitve in korporativno blagovno znamko ponesite na višjo raven. Zaslon za videosteno Philips X-Line Videowall oživi vašo vsebino in s tehnologijo Pure Colour Pro zagotavlja popolno vključenost občinstva v vsakem okolju.
Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.
Naj zaslon nikoli ne bo prazen, ne v čakalnici ne v sejni sobi. FailOver omogoča, da profesionalni zaslon Philips samodejno preklaplja med primarnimi in sekundarnimi vhodi ter tako zagotavlja nemoteno predvajanje vsebine, tudi če primarni vir odpove. Preprosto nastavite seznam alternativnih vhodov in poskrbite, da bo vaše podjetje vedno vidno.
V profesionalni zaslon Philips integrirajte popolnoma zmogljiv osebni računalnik ali modul CRD50 s sistemom Android. Reža OPS vsebuje vse potrebne povezave za rešitev z uporabo reže z vhodom, vključno z napajanjem.
V Philipsov profesionalni zaslon vdelajte Android System-on-Chip (SoC). Izbirni modul CRD50 je naprava OPS, ki omogoča hitrost procesorja Android, pri čemer kabli niso potrebni. Preprosto drsno vstavite v mrežo OPS, ki vsebuje vse potrebne povezave za izvajanje modula (vključno z napajanjem).
Dva ali več Philipsovih profesionalnih zaslonov povežite skupaj in ustvarite videosteno iz več ploščic, ne da bi morali priklopiti zunanje naprave. En sam predvajalnik poskrbi za vsebino na dveh ali celo 40 zaslonih. Vsebina 4K je v celoti podprta. Prikaz take vsebine na štirih zaslonih nudi najboljšo možno ločljivost posameznih slikovnih pik.
Zvišajte kakovost slike s tehnologijo Pure Colour Pro, ki zagotavlja višjo svetilnost pri vseh nastavitvah temperature barve po meri in napredno umerjanje game. Vsebina je videti čistejša in bolj sijoča, s tem pa bolj realistična.
Slika/zaslon
Povezljivost
Priročnost
Zvok
Napajanje
Podprta ločljivost zaslona
Dimenzije
Delovni pogoji
Dodatki
Razno
