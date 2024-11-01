55BDL4051T/00
Ta izdelek žal ni več na voljo
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.
Imejte nadzor nad svojo vsebino s CMND & Create. Vmesnik s funkcijo povleci in spusti vam omogoča enostavno objavo vaše vsebine, naj gre za dnevno posebno ponudbo ali informacije o blagovni znamki podjetja. S predhodno naloženimi predlogami in integriranimi pripomočki bodo vaše slike, besedilo in videoposnetki pripravljeni na objavo v trenutku.
Naj zaslon nikoli ne bo prazen, ne v čakalnici ne v sejni sobi. FailOver omogoča, da profesionalni zaslon Philips samodejno preklaplja med primarnimi in sekundarnimi vhodi ter tako zagotavlja nemoteno predvajanje vsebine, tudi če primarni vir odpove. Preprosto nastavite seznam alternativnih vhodov in poskrbite, da bo vaše podjetje vedno vidno.
Upravljajte zaslon prek internetne povezave. Profesionalni zasloni Philips s sistemom Android so optimizirani za izvirne aplikacije Android, pri čemer lahko neposredno v zaslon namestite tudi spletne aplikacije. Novi operacijski sistem Android zagotavlja, da programska oprema ostane varna in dlje v skladu z najnovejšimi specifikacijami.
Hitro namestite in zaženite vsako aplikacijo, tudi če ste dislocirani in delate oddaljeno. CMND & Deploy vam omogoča, da dodajate in posodabljate svoje aplikacije in tudi aplikacije iz Philipsove trgovine aplikacij za profesionalen zaslon. Enostavno skenirajte kodo QR, se prijavite v trgovino in kliknite na aplikacijo, ki jo želite namestiti. Aplikacija se samodejno prenese in zažene.
Shranite in predvajajte vsebino, pri čemer ne potrebujete stalnega zunanjega predvajalnika. Vaš profesionalen zaslon Philips ima notranji pomnilnik, ki vam omogoča nalaganje medije v zaslon za takojšnje predvajanje. Notranji pomnilnik deluje tudi kot predpomnilnik za spletno pretakanje.
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