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  • Popolnoma drugačno doživetje Popolnoma drugačno doživetje Popolnoma drugačno doživetje

    Hotelski televizorji

    43HFL5011T/12

    Popolnoma drugačno doživetje

    Podarite gostom doživetje gledanja, ki si ga zaslužijo. Naj uživajo v hitrejšem, odzivnejšem televizorju z množico posebnih hotelskih aplikacij, medtem ko boste vi lahko izvajali priročno in enostavno oddaljeno namestitev in upravljanje.

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    Ta izdelek žal ni več na voljo

    Hotelski televizorji

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    Popolnoma drugačno doživetje

    s sistemom Android™

    • 109-cm Mediasuite
    • s sistemom Android™
    Miracast in DirectShare za predvajanje filmov in glasbe s televizorjem

    Miracast in DirectShare za predvajanje filmov in glasbe s televizorjem

    Gostje lahko z našimi televizorji svoje vsebine brezžično in enostavno predvajajo na velikem televizorju spremljajo. Odprti sistem omogoča uporabo s sistemoma iOS in Android, združljivost pa nenehno širimo. Varna skupna raba ščiti vaše goste. Slike, filme in glasbo lahko s storitvama Miracast in DirectShare spremljate na naših televizorjih.

    Podpora za MyChoice za ponavljajoče prihodke

    Podpora za MyChoice za ponavljajoče prihodke

    S funkcijo MyChoice lahko gostom omogočite enostavno in cenovno ugodno spremljanje plačljivih TV-kanalov. Hkrati pa omogoča dodaten pritok dohodkov, s katerim si lahko povrnete stroške naložbe v televizor.

    CMND & Control: preprosto vzdrževanje televizorjev

    CMND & Control: preprosto vzdrževanje televizorjev

    CMND & Control omogoča oddaljeno konfiguracijo in namestitev televizorja z osrednje lokacije, ne da bi morali iti v posamezne prostore. Preprosto posodabljajte in upravljajte vse zaslone brez motenja gostov.

    CMND & Create: predvajajte želene informacije kadar koli

    CMND & Create: predvajajte želene informacije kadar koli

    CMND & Create omogoča predvajanje želenih informacij, kadar želite. CMND-jev modul za upravljanje vsebine omogoča enostavno ustvarjanje in posredovanje interaktivnih spletnih strani hotela z lastno blagovno znamko. Prilagodite televizor tako, da boste gostom zagotovili najnovejše informacije in novice o hotelu, vse v realnem času.

    AppControl za enostavno dodajanje, razvrščanje in brisanje aplikacij

    AppControl zagotavlja, da so v televizorju aplikacije po vaši želji. Z zmožnostjo dodajanja, brisanja in razvrščanja aplikacij ter konfiguriranja aplikacij za posamezne prostore omogoča resnično prilagojeno doživetje za goste. Nadzor je mogoč z osrednje lokacije, brez vstopanja v posamezne prostore. Za enostavno uporabo in varnost svojo aplikacijo naložite v naš zaseben strežnik v oblaku, in do nje boste zagotovo imeli dostop le vi.

    Napredne aplikacije s številnimi posebnimi hotelskimi storitvami

    Knjižnica naprednih aplikacij se nenehno veča. Z zmogljivim programom Android se aplikacije izvajajo bolj gladko, hitreje in so naprednejše kot kdaj koli doslej. Z zasnovo za hotele so podatki o gostih po uporabi varno izbrisani, tako da ni možno dostopiti do nezakonite vsebine, ki bi lahko škodila vašemu podjetju.

    Vgrajen sistem IPTV za optimalno prilagodljivo interaktivno uporabo

    Znižajte stroške in odpravite nered. Z našimi novimi pametnimi televizorji lahko hotelski sistem ustvarite neposredno v televizorju. Za interaktivne kanale, video na zahtevo, interaktivne hotelske menije in informacije ter sisteme za spletno naročanje vam televizorja ni treba povezati z zunanjim sprejemnikom. Poleg posredovanja vsebin prek koaksialnih kablov televizorja lahko TV-kanale in video na zahtevo v televizor posredujete prek internetnega omrežja. Naše partnersko omrežje vam zagotavlja prilagojen portal po vaši želji.

    Serial Xpress Protocol za interaktivne sisteme

    Televizor s Serial Xpress Protocol (SXP) lahko povežete z zunanjimi odkodirniki in sprejemniki vseh pomembnih ponudnikov interaktivnih sistemov.

    Aplikacija Philips TV Remote za večji nadzor nad izdelki za goste

    Niste navdušeni nad daljinskim upravljalnikom? Z aplikacijo Philips TV Remote v pametnem telefonu ali tabličnem računalniku lahko upravljate televizor, izberete aplikacije za ogled in dostopite do možnosti SmartInfo. Na voljo za brezplačen prenos v napravah iOS in Android.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Razmerje stranic
      16 : 9
      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      43  palec
      Velikost diagonale zaslona (cm)
      110  cm
      Zaslon
      LED Full HD
      Ločljivost zaslona
      1920 x 1080p
      Svetlost
      300  cd/m²
      Izboljšava slike
      • 200Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Kot gledanja
      178º (V)/178º (N)

    • Sprejemnik/sprejem/prenos

      Digitalni televizor
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (do 1080p 60)
      Predvajanje videa
      • NTSC
      • PAL
      Analogna televizija
      PAL
      Predvajanje IP
      • Multicast
      • Unicast

    • Android TV

      OS
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      Velikost pomnilnika (Flash)
      8 GB

    • Značilnosti

      Enostavna uporaba
      • Slog slike
      • Slog zvoka
      Digitalne storitve
      • 8-dnevni elektronski programski vodnik
      • Zdaj in sledi
      • MHEG
      • Teletekst
      • HbbTV
      • Podnapisi
      Lokalno upravljanje
      Krmilna ročica

    • Hotelske funkcije

      Hotelski način
      • Zaklep upravljanja s krmilno ročico
      • Zaklepanje menija
      • Zaklepanje menija za namestitev
      • Omejitev glasnosti
      Način za zaporniške ustanove
      • Varnostni način
      • Zaklep teleteksta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov
      Časovnik
      • Časovnik za spanje
      • Alarm za bujenje
      • Prebujanje ob kanalu
      • Zvoki za bujenje
      Upravljanje vklopa
      • Kanal
      • Funkcija
      • Format slike
      • Glasnost
      • Slog slike
      Proti kraji
      • Zaščita baterije proti kraji
      • Zaščita proti kraji Kensington
      Nadzor moči
      • Samodejni vklop
      • Okolju prijazen/hiter zagon
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Aplikacije
      • AppControl
      • Aplikacije v oblaku
      • Aplikacije Android
      • Aplikacija Philips TV Remote
      Vaša blagovna znamka
      • SmartInfo
      • Pozdravni logotip
      • Prilagodljiva upravljalna plošča (HTML)
      • Sistem IPTV
      • Aplikacije po meri
      • Ime lokacije (ID za Geonames)
      Ura
      • Ura v stanju pripravljenosti
      • Gumb na daljinskem upravljalniku, ki se sveti v temi
      • Ura na zaslonu
      • Dodatna zunanja ura
      SmartInfo
      • Brskalnik HTML5
      • Interaktivne predloge
      Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme
      • Takojšnja začetno kloniranje
      • Prek povezav USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Urejevalnik kanalov brez povezave
      • Urejevalnik nastavitev brez povezave
      • Stanje televizorja v realnem času (IP)
      • Daljinsko upravljanje prek povezave IP/RF
      • CMND&Create
      • Skupinsko upravljanje televizorjev
      Upravljanje
      • Blokiranje samodejne posodobitve kanalov
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API za upravljanje televizorja–JAPIT
      Vgrajene storitve
      5-dnevna vremenska napoved
      Interaktivni DRM
      • VSecure
      • Tekoče pretakanje PlayReady
      • Securemedia
      Ustvarjanje prihodka
      MyChoice
      Jeziki
      Upravljanje z jezikom gostov
      Daljinski upravljalnik
      • Možnost pritrditve s kablom
      • Zaznavanje stanja baterije
      • Zaklep pokrova za baterijo na daljinskem upravljalniku
      Kanali
      • Kombinirani seznam
      • Tematski seznami

    • Bolnišnične funkcije

      Upravljanje
      • Enotni daljinski upravljalnik
      • Združljivo z daljinskim upravljalnikom za zdravstvo
      • Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre
      Priročnost
      • Izhod za slušalke
      • Izklop zvoka neodvisnega glavnega zvočnika
      Varnost
      • Dvojna izolacija razreda II
      • Ognjevarno

    • Večpredstavnost

      Podprti formati videoposnetkov
      • Formati: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Datoteke: AVI, MKV
      Podprti glasbeni formati
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (2 do 9.2)
      • WMA-PRO (9 in 10)
      Podprti formati podnapisov
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      Podprti slikovni formati
      JPG
      Podprta ločljivost na USB-ju
      do 1920 x 1080p pri 60 Hz
      Večpredstavnostne povezave
      • USB
      • LAN

    • Avdio

      Izhodna moč zvoka
      16 (2 × 8)  W
      Izhod za kopalniški zvočnik
      1,5 W mono, 8 ohmov
      Zvočniki
      • 2.0
      • Navzdol usmerjeni
      Zvočne funkcije
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dynamic Bass
      • Dolby MS10

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      AC 220–240 V; 50–60 Hz
      Temperatura okolja
      0 °C do 40 °C
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      < 0,4 W
      Razred na energetski oznaki
      A+
      Moč na energetski oznaki EU
      43  W
      Funkcije varčevanja z energijo
      Način Eco
      Letna poraba energije
      62  kWh

    • Dodatki

      Priloženo
      • Namizno vrtljivo stojalo
      • 2 bateriji AAA
      • Garancijski list
      • Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami
      • Napajalni kabel
      • Daljinski upravljalnik 22AV1505B/12
      Izbirno
      • Zunanja ura 22AV1120C/00
      • Za bolnišnično uporabo RC 22AV1109H/12
      • Nastavitev RC 22AV9573A
      • Bluetooth RC 22AV1507A/12

    • Brezžična povezava

      Brezžični LAN
      802.11 b/g/n
      Bluetooth
      • 4,0
      • Pripravljeno za igralni plošček HID
      • Večkanalno
      • Brezžični zvok (slušalka)
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Dno s priključki

      HDMI1
      HDMI 1.4
      Antena
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Digitalni avdio izhod
      Optični
      USB1
      USB 2.0
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Stranski priključki

      USB2
      USB 3.0
      Skupna vmesniška reža
      CI+ 1.3.2
      USB3
      USB 2.0
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      Izhod za slušalke
      Mini vtič

    • Zadnji priključki

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      Izhod za kopalniški zvočnik
      Mini vtič
      Komponentni
      YPbPr + L/D, činč
      Vhod zvoka DVI
      Mini vtič
      Zunanje napajanje
      • 12 V, 15 W
      • Mini vtič
      Zunanje upravljanje
      RJ-48

    • Izboljšave povezljivosti

      RJ48
      • Infrardeči vhod/izhod
      • Vmesnik Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Predvajanje z enim dotikom
      • Stanje pripravljenosti sistema
      • Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
      • Nadzor zvoka sistema
      LAN
      Prebujanje ob povezavi LAN
      HDMI
      • ARC (vsa vrata)
      • DVI (vsa vrata)
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • Zasnova

      Barva
      Srebrn

    • Dimenzije

      Širina izdelka
      968  mm
      Višina izdelka
      563  mm
      Globina izdelka
      64/77  mm
      Teža izdelka
      9,1  kg
      Širina izdelka (s stojalom)
      968  mm
      Višina izdelka (s stojalom)
      625  mm
      Globina izdelka (s stojalom)
      250  mm
      Teža izdelka (s stojalom)
      10,5  kg
      Združljiv s stenskim nosilcem
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Kaj je v škatli?

    Drugi predmeti v škatli

    • Baterije za daljinski upravljalnik
    • Daljinski upravljalnik
    • Garancijski list
    • Napajalni kabel
    • Namizno stojalo
    Badge-D2C

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    • Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.
    • Philips ne jamči za razpoložljivost in neprekinjeno pravilno delovanje aplikacij.
    • Dejanskega prostega pomnilnika je lahko manj zaradi predhodne konfiguracije naprave.
    • Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.
    • Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.

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