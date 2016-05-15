Drugi predmeti v škatli
- Baterije za daljinski upravljalnik
- Daljinski upravljalnik
- Garancijski list
- Napajalni kabel
- Namizno stojalo
43HFL5011T/12
Popolnoma drugačno doživetje
Podarite gostom doživetje gledanja, ki si ga zaslužijo. Naj uživajo v hitrejšem, odzivnejšem televizorju z množico posebnih hotelskih aplikacij, medtem ko boste vi lahko izvajali priročno in enostavno oddaljeno namestitev in upravljanje.Več o izdelku
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Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Gostje lahko z našimi televizorji svoje vsebine brezžično in enostavno predvajajo na velikem televizorju spremljajo. Odprti sistem omogoča uporabo s sistemoma iOS in Android, združljivost pa nenehno širimo. Varna skupna raba ščiti vaše goste. Slike, filme in glasbo lahko s storitvama Miracast in DirectShare spremljate na naših televizorjih.
S funkcijo MyChoice lahko gostom omogočite enostavno in cenovno ugodno spremljanje plačljivih TV-kanalov. Hkrati pa omogoča dodaten pritok dohodkov, s katerim si lahko povrnete stroške naložbe v televizor.
CMND & Control omogoča oddaljeno konfiguracijo in namestitev televizorja z osrednje lokacije, ne da bi morali iti v posamezne prostore. Preprosto posodabljajte in upravljajte vse zaslone brez motenja gostov.
CMND & Create omogoča predvajanje želenih informacij, kadar želite. CMND-jev modul za upravljanje vsebine omogoča enostavno ustvarjanje in posredovanje interaktivnih spletnih strani hotela z lastno blagovno znamko. Prilagodite televizor tako, da boste gostom zagotovili najnovejše informacije in novice o hotelu, vse v realnem času.
AppControl zagotavlja, da so v televizorju aplikacije po vaši želji. Z zmožnostjo dodajanja, brisanja in razvrščanja aplikacij ter konfiguriranja aplikacij za posamezne prostore omogoča resnično prilagojeno doživetje za goste. Nadzor je mogoč z osrednje lokacije, brez vstopanja v posamezne prostore. Za enostavno uporabo in varnost svojo aplikacijo naložite v naš zaseben strežnik v oblaku, in do nje boste zagotovo imeli dostop le vi.
Knjižnica naprednih aplikacij se nenehno veča. Z zmogljivim programom Android se aplikacije izvajajo bolj gladko, hitreje in so naprednejše kot kdaj koli doslej. Z zasnovo za hotele so podatki o gostih po uporabi varno izbrisani, tako da ni možno dostopiti do nezakonite vsebine, ki bi lahko škodila vašemu podjetju.
Znižajte stroške in odpravite nered. Z našimi novimi pametnimi televizorji lahko hotelski sistem ustvarite neposredno v televizorju. Za interaktivne kanale, video na zahtevo, interaktivne hotelske menije in informacije ter sisteme za spletno naročanje vam televizorja ni treba povezati z zunanjim sprejemnikom. Poleg posredovanja vsebin prek koaksialnih kablov televizorja lahko TV-kanale in video na zahtevo v televizor posredujete prek internetnega omrežja. Naše partnersko omrežje vam zagotavlja prilagojen portal po vaši želji.
Televizor s Serial Xpress Protocol (SXP) lahko povežete z zunanjimi odkodirniki in sprejemniki vseh pomembnih ponudnikov interaktivnih sistemov.
Niste navdušeni nad daljinskim upravljalnikom? Z aplikacijo Philips TV Remote v pametnem telefonu ali tabličnem računalniku lahko upravljate televizor, izberete aplikacije za ogled in dostopite do možnosti SmartInfo. Na voljo za brezplačen prenos v napravah iOS in Android.
Slika/zaslon
Sprejemnik/sprejem/prenos
Android TV
Značilnosti
Hotelske funkcije
Bolnišnične funkcije
Večpredstavnost
Avdio
Napajanje
Dodatki
Brezžična povezava
Dno s priključki
Stranski priključki
Zadnji priključki
Izboljšave povezljivosti
Zasnova
Dimenzije
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