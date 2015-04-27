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- Namizno stojalo
40HFL3010T/12
Neverjetna funkcionalnost za goste
Energijsko učinkoviti LED-televizor vam nudi vse prednosti namenskega hotelskega televizorja. Gostje lahko kupujejo plačljive vsebine, prebirajo obvestila prek hotelskih informativnih strani ter uporabljajo najnovejšo daljinsko tehnologijo za enostavno namestitev in upravljanjeVeč o izdelku
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Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
S funkcijo MyChoice lahko gostom omogočite enostavno in cenovno ugodno spremljanje plačljivih TV-kanalov. Hkrati pa omogoča dodaten pritok dohodkov, s katerim si lahko povrnete stroške naložbe v televizor.
SmartInstall omogoča enostavno namestitev in vzdrževanje televizorjev. Z enostavnim spletnim orodjem lahko oddaljeno konfigurirate in namestite televizorje brez obiska sob. S tem prihranite pri času in ne motite gostov. Ko posodabljate informativne strani hotela ali nameščate nove kanale, SmartInstall zmore vse.
SmartInfo vam omogoča, da gostom posredujete mestne ali hotelske informacije. Gostje imajo dostop do te interaktivne hotelske spletne strani tudi, če televizor ni povezan z intranetom ali internetom. Informacije lahko redno spreminjate in goste enostavno obveščate o najnovejših dogodkih.
Televizor s Serial Xpress Protocol Easy lahko povežete z zunanjimi odkodirniki in sprejemniki vseh pomembnih ponudnikov interaktivnih sistemov.
Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.
Vse funkcije za profesionalno uporabo v okoljih, ki presegajo zahteve v dnevni sobi. Od omejitve glasnosti in zaklepanja menijev do strožjih zahtev glede materialov, energijske varčnosti in zaščite proti kraji daljinskih upravljalnikov ter posebnih funkcij za uporabo v zdravstvu in zaporih, prilagojenih posebej za ta sektor.
Sistem zvočnikov je opremljen z dodatnim priključkom za slušalke. Kadar želite uživati v bolj osebni izkušnji poslušanja, na zvočnike priključite slušalke.
Bolnišnični televizorji Philips podpirajo klicanje medicinske sestre, zato so idealno orodje, ki uporabnikom/pacientom nudijo razvedrilo in omogočajo enostaven dostop do pomoči v nujnih primerih.
Gostje z novim prikazom ure na zaslonu enostavno lahko spremljajo čas. Ob pritisku gumba se ura prikaže na TV-zaslonu z boljšo vidljivostjo in nižjo porabo energije.
Prijaznost do okolja je ključno vodilo pri poslovanju družbe Philips. Televizorji Philips so zasnovani in izdelani v skladu z našimi načeli EcoDesign, s katerimi zmanjšujemo vpliv na okolje z manjšo porabo energije, odstranitvijo nevarnih snovi, nižjo težo, učinkovitejšo embalažo in večjo možnostjo recikliranja. Imajo tudi posebna ohišja iz ognjevarnih materialov. Neodvisni preizkusi, ki so jih opravile posebne gasilske službe, so pokazali, da čeprav televizorji včasih požar zaradi zunanjih virov še okrepijo, televizorji Philips zmanjšujejo požarno nevarnost.
Skrbnik lahko omogoči ali onemogoči upravljanje s krmilno ročico, s čimer nepooblaščenim prepreči upravljanje televizorja s krmilno ročico in hotelirjem prihrani dodatne stroške.
Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.
Slika/zaslon
Sprejemnik/sprejem/prenos
Značilnosti
Hotelske funkcije
Bolnišnične funkcije
Večpredstavnost
Avdio
Napajanje
Dodatki
Stranski priključki
Zadnji priključki
Izboljšave povezljivosti
Zasnova
Dimenzije
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