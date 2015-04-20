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    Profesionalni LED-televizor

    32HFL5010T/12

    Povezava in upravljanje

    Energijsko učinkoviti hotelski televizor vam nudi vse prednosti sodobne povezljivosti in interaktivnih hotelskih informativnih strani ter vas obenem razveseljuje z nizkimi stroški lastništva, ki jih prinašata oddaljena namestitev in upravljanje

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    Profesionalni LED-televizor

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    za dolgoročno razvajanje gostov

    • 81-cm MediaSuite
    • LED
    • DVB-T2/T/C in IPTV
    SmartInstall za enostavno oddaljeno namestitev in vzdrževanje

    SmartInstall za enostavno oddaljeno namestitev in vzdrževanje

    SmartInstall omogoča enostavno namestitev in vzdrževanje televizorjev. Z enostavnim spletnim orodjem lahko oddaljeno konfigurirate in namestite televizorje brez obiska sob. S tem prihranite pri času in ne motite gostov. Ko posodabljate informativne strani hotela ali nameščate nove kanale, SmartInstall zmore vse.

    SmartInfo za določene interaktivne hotelske informativne strani

    SmartInfo za določene interaktivne hotelske informativne strani

    SmartInfo vam omogoča, da gostom posredujete mestne ali hotelske informacije. Gostje imajo dostop do te interaktivne hotelske spletne strani tudi, če televizor ni povezan z intranetom ali internetom. Informacije lahko redno spreminjate in goste enostavno obveščate o najnovejših dogodkih.

    Miracast in DirectShare za predvajanje filmov in glasbe s televizorjem

    Miracast in DirectShare za predvajanje filmov in glasbe s televizorjem

    Gostje lahko z našimi televizorji svoje vsebine brezžično in enostavno predvajajo na velikem televizorju spremljajo. Odprti sistem omogoča uporabo s sistemoma iOS in Android, združljivost pa nenehno širimo. Varna skupna raba ščiti vaše goste. Slike, filme in glasbo lahko s storitvama Miracast in DirectShare spremljate na naših televizorjih.

    Podpora za MyChoice za ponavljajoče prihodke

    Podpora za MyChoice za ponavljajoče prihodke

    S funkcijo MyChoice lahko gostom omogočite enostavno in cenovno ugodno spremljanje plačljivih TV-kanalov. Hkrati pa omogoča dodaten pritok dohodkov, s katerim si lahko povrnete stroške naložbe v televizor.

    LED-televizor Full HD – čudovite LED-slike z neverjetnim kontrastom

    Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.

    Aplikacije Smart TV s številnimi posebnimi hotelskimi storitvami

    Nabor Philipsovih aplikacij Smart TV je vedno večji in vključuje YouTube, aplikacije za družabna omrežja itd. Posebna različica je prilagojena za hotelsko uporabo in ima številne dodatne funkcije, kot sta varno brisanje informacij o gostih po uporabi in preprečevanje posredovanja nezakonitih vsebin.

    AppControl za enostavno dodajanje, razvrščanje in brisanje aplikacij

    AppControl vam omogoča, da gostom ponudite najboljše TV-aplikacije. Aplikacije lahko dodajate, brišete in razvrščate tako, kot želite. In kar je najboljše, te nastavitve lahko klonirate na drugem televizorju brez dodatne nastavitve. Enostavno lahko tudi ustvarjate različne profile in opravljate spremembe. Želite v apartmajih omogočiti aplikacije s širokopasovno povezavo, v ostalih sobah pa aplikacije z nizkopasovno povezavo? Ni problema. AppControl vam in gostom omogoča idealno izkušnjo.

    Vgrajen sistem IPTV za optimalno prilagodljivo interaktivno uporabo

    Znižajte stroške in odpravite nered. Z našimi novimi pametnimi televizorji lahko hotelski sistem ustvarite neposredno v televizorju. Za interaktivne kanale, video na zahtevo, interaktivne hotelske menije in informacije ter sisteme za spletno naročanje vam televizorja ni treba povezati z zunanjim sprejemnikom. Poleg posredovanja vsebin prek koaksialnih kablov televizorja lahko TV-kanale in video na zahtevo v televizor posredujete prek internetnega omrežja. Naše partnersko omrežje vam zagotavlja prilagojen portal po vaši želji.

    Vgrajen Wi-Fi za brezžično uporabo storitve Smart TV

    Pametni televizor Philips z vgrajeno povezavo Wi-Fi vam omogoča brezžični dostop do sveta vsebin.

    Serial Xpress Protocol za interaktivne sisteme

    Televizor s Serial Xpress Protocol (SXP) lahko povežete z zunanjimi odkodirniki in sprejemniki vseh pomembnih ponudnikov interaktivnih sistemov.

    Prikaz ure na zaslonu za optimalno udobje gosta

    Gostje z novim prikazom ure na zaslonu enostavno lahko spremljajo čas. Ob pritisku gumba se ura prikaže na TV-zaslonu z boljšo vidljivostjo in nižjo porabo energije.

    Nizka poraba energije

    Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Razmerje stranic
      16 : 9
      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      32  palec
      Velikost diagonale zaslona (cm)
      80  cm
      Zaslon
      LED Full HD
      Ločljivost zaslona
      1920 x 1080p
      Svetlost
      350  cd/m²
      Izboljšava slike
      • 200Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Kot gledanja
      178º (V)/178º (N)

    • Sprejemnik/sprejem/prenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/C
      Predvajanje videa
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Analogna televizija
      PAL
      Predvajanje IP
      • Multicast
      • Unicast

    • Značilnosti

      Enostavna uporaba
      • Slog slike
      • Slog zvoka
      Digitalne storitve
      • 8-dnevni elektronski programski vodnik
      • Zdaj in sledi
      • MHEG
      • Teletekst
      • HbbTV
      Lokalno upravljanje
      Krmilna ročica

    • Hotelske funkcije

      Hotelski način
      • Zaklep upravljanja s krmilno ročico
      • Zaklepanje menija
      • Zaklepanje menija za namestitev
      • Omejitev glasnosti
      Način za zaporniške ustanove
      • Varnostni način
      • Zaklep teleteksta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov
      Časovnik
      • Časovnik za spanje
      • Alarm za bujenje
      • Prebujanje ob kanalu
      • Zvoki za bujenje
      Upravljanje vklopa
      • Kanal
      • Funkcija
      • Format slike
      • Glasnost
      Proti kraji
      • Zaščita baterije proti kraji
      • Zaščita proti kraji Kensington
      Nadzor moči
      • Samodejni vklop
      • Okolju prijazen/hiter zagon
      • WoLAN
      Aplikacije
      • AppControl
      • Aplikacije v oblaku
      Vaša blagovna znamka
      • SmartInfo
      • Pozdravni logotip
      • Ozadje po meri za SmartTV
      • Pozdravno sporočilo
      • Prilagodljiva upravljalna plošča (HTML)
      • Sistem IPTV
      Ura
      • Ura v stanju pripravljenosti
      • Gumb na daljinskem upravljalniku, ki se sveti v temi
      • Ura na zaslonu
      • Dodatna zunanja ura
      SmartInfo
      • Brskalnik HTML5
      • Interaktivne predloge
      • Slikovna diaprojekcija
      Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme
      • Takojšnja začetno kloniranje
      • Prek povezav USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Urejevalnik kanalov brez povezave
      • Urejevalnik nastavitev brez povezave
      • Stanje televizorja v realnem času (IP)
      • Daljinsko upravljanje prek povezave IP/RF
      • CMND&Create
      • Skupinsko upravljanje televizorjev
      Upravljanje
      • Blokiranje samodejne posodobitve kanalov
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API za upravljanje televizorja–JAPIT
      Interaktivni DRM
      • VSecure
      • Tekoče pretakanje PlayReady
      Ustvarjanje prihodka
      • AppRevenue
      • MyChoice
      Daljinski upravljalnik
      • Možnost pritrditve s kablom
      • Zaznavanje stanja baterije
      • Zaklep pokrova za baterijo na daljinskem upravljalniku
      Kanali
      Kombinirani seznam

    • Bolnišnične funkcije

      Upravljanje
      • Enotni daljinski upravljalnik
      • Združljivo z daljinskim upravljalnikom za zdravstvo
      • Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre
      Priročnost
      • Izhod za slušalke
      • Izklop zvoka neodvisnega glavnega zvočnika
      Varnost
      • Dvojna izolacija razreda II
      • Ognjevarno

    • Večpredstavnost

      Podprti formati videoposnetkov
      • Formati: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Datoteke: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Podprti glasbeni formati
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (2 do 9.2)
      Podprti formati podnapisov
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Podprti slikovni formati
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Podprta ločljivost na USB-ju
      do 1920 x 1080p pri 60 Hz
      Večpredstavnostne povezave
      • USB
      • LAN

    • Avdio

      Izhodna moč zvoka
      20 (2 ×10)  W
      Izhod za kopalniški zvočnik
      1,5 W mono, 8 ohmov
      Zvočniki
      • 2.0
      • Navzdol usmerjeni
      Zvočne funkcije
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dynamic Bass
      • Dolby MS10

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      AC 220–240 V; 50–60 Hz
      Temperatura okolja
      0 °C do 40 °C
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      <0,3 W
      Razred na energetski oznaki
      A+
      Moč na energetski oznaki EU
      25  W
      Funkcije varčevanja z energijo
      Način Eco
      Letna poraba energije
      37  kWh

    • Dodatki

      Priloženo
      • Daljinski upravljalnik 22AV1409A/12
      • Namizno vrtljivo stojalo
      • 2 bateriji AAA
      • Garancijski list
      • Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami
      • Napajalni kabel
      Izbirno
      • Zunanja ura 22AV1120C/00
      • Za bolnišnično uporabo RC 22AV1109H/12
      • Nastavitev RC 22AV9573A

    • Brezžična povezava

      Brezžični LAN
      802.11 b/g/n
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Stranski priključki

      Skupna vmesniška reža
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Izhod za slušalke
      Mini vtič
      USB1
      USB 2.0

    • Zadnji priključki

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Izhod za kopalniški zvočnik
      Mini vtič
      Komponentni
      YPbPr + L/D, činč
      AV vhod
      CVBS v skupni rabi z YPbPr
      Vhod zvoka DVI
      Mini vtič
      Zunanje napajanje
      • 12 V, 15 W
      • Mini vtič
      Zunanje upravljanje
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Digitalni avdio izhod
      Optični
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      Vhod VGA
      15-pinski D-sub

    • Izboljšave povezljivosti

      RJ48
      • Infrardeči vhod/izhod
      • Vmesnik Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Predvajanje z enim dotikom
      • Stanje pripravljenosti sistema
      • Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
      • Nadzor zvoka sistema
      LAN
      Prebujanje ob povezavi LAN
      HDMI
      • ARC (vsa vrata)
      • DVI (vsa vrata)
      Scart
      Napajalni SCART

    • Zasnova

      Barva
      Črna

    • Dimenzije

      Širina izdelka
      727  mm
      Višina izdelka
      425  mm
      Globina izdelka
      64/77  mm
      Teža izdelka
      5  kg
      Širina izdelka (s stojalom)
      727  mm
      Višina izdelka (s stojalom)
      489  mm
      Globina izdelka (s stojalom)
      179  mm
      Teža izdelka (s stojalom)
      6.3  kg
      Združljiv s stenskim nosilcem
      • M4
      • 100 x 100 mm

    Kaj je v škatli?

    Drugi predmeti v škatli

    • Baterije za daljinski upravljalnik
    • Daljinski upravljalnik
    • Garancijski list
    • Napajalni kabel
    • Namizno stojalo
    Badge-D2C

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    • Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.
    • Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.
    • Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.

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