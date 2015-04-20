AppControl za enostavno dodajanje, razvrščanje in brisanje aplikacij

AppControl vam omogoča, da gostom ponudite najboljše TV-aplikacije. Aplikacije lahko dodajate, brišete in razvrščate tako, kot želite. In kar je najboljše, te nastavitve lahko klonirate na drugem televizorju brez dodatne nastavitve. Enostavno lahko tudi ustvarjate različne profile in opravljate spremembe. Želite v apartmajih omogočiti aplikacije s širokopasovno povezavo, v ostalih sobah pa aplikacije z nizkopasovno povezavo? Ni problema. AppControl vam in gostom omogoča idealno izkušnjo.