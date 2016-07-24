Načrtujte predvajanje želene vsebine kadar koli

Z vgrajenim razporejevalnikom lahko prikažete, kar želite, kadar želite. Programirate lahko do 7 različnih razporedov in prikažete kakršno koli vsebino. Isto vsebino lahko ponovite vsak dan ali pa po želji nastavite vsebino za določene dni, na primer za konec tedna.