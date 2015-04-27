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    Profesionalni LED-televizor

    32HFL3010W/12

    Neverjetna funkcionalnost za paciente

    Energijsko učinkoviti LED-televizor vam nudi vse prednosti namenskega bolnišničnega televizorja. Pacienti lahko kupujejo plačljive vsebine, prebirajo obvestila prek informativnih strani ter uporabljajo najnovejšo daljinsko tehnologijo za enostavno namestitev in upravljanje

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    Profesionalni LED-televizor

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    Neverjetna funkcionalnost za paciente

    S pametnimi informativnimi stranmi

    • 81-cm HeartLine
    • LED
    • DVB-T2/T/C
    Podpora za MyChoice za ponavljajoče prihodke

    Podpora za MyChoice za ponavljajoče prihodke

    S funkcijo MyChoice lahko gostom omogočite enostavno in cenovno ugodno spremljanje plačljivih TV-kanalov. Hkrati pa omogoča dodaten pritok dohodkov, s katerim si lahko povrnete stroške naložbe v televizor.

    SmartInstall za enostavno oddaljeno namestitev in vzdrževanje

    SmartInstall za enostavno oddaljeno namestitev in vzdrževanje

    SmartInstall omogoča enostavno namestitev in vzdrževanje televizorjev. Z enostavnim spletnim orodjem lahko oddaljeno konfigurirate in namestite televizorje brez obiska sob. S tem prihranite pri času in ne motite gostov. Ko posodabljate informativne strani hotela ali nameščate nove kanale, SmartInstall zmore vse.

    SmartInfo za določene interaktivne zdravstvene informativne strani

    SmartInfo za določene interaktivne zdravstvene informativne strani

    SmartInfo vam omogoča enostavno posredovanje bolnišničnih ali zdravstvenih informacij pacientom. Pacienti imajo dostop do te interaktivne bolnišnične spletne strani tudi, ko televizor ni povezan z intranetom ali internetom. Informacije lahko redno spreminjate in paciente enostavno obveščate z najnovejšimi podatki.

    Serial Xpress Protocol Easy za interaktivne sisteme

    Serial Xpress Protocol Easy za interaktivne sisteme

    Televizor s Serial Xpress Protocol Easy lahko povežete z zunanjimi odkodirniki in sprejemniki vseh pomembnih ponudnikov interaktivnih sistemov.

    LED-televizor za slike neverjetnega kontrasta

    LED-osvetlitev ozadja zagotavlja nizko porabo energije, čudovite linije ter sliko izjemne svetlosti, neverjetnega kontrasta in živahnih barv.

    Vključuje bel daljinski upravljalnik, zasnovan za uporabo v zdravstvenih ustanovah

    Televizorju je priložen eleganten bel daljinski upravljalnik, namenjen posebej za uporabo v zdravstvenih ustanovah. Trdna površina in gladko ohišje daljinskega upravljalnika omogočata enostavno čiščenje in razkuževanje. K učinkoviti uporabi v bolniščničnem okolju pa prispevata tudi preverjanje stanja baterije in zaščita proti kraji.

    Načini za uporabo v hotelih, zdravstvu, zaporih z vsemi funkcijami

    Vse funkcije za profesionalno uporabo v okoljih, ki presegajo zahteve v dnevni sobi. Od omejitve glasnosti in zaklepanja menijev do strožjih zahtev glede materialov, energijske varčnosti in zaščite proti kraji daljinskih upravljalnikov ter posebnih funkcij za uporabo v zdravstvu in zaporih, prilagojenih posebej za ta sektor.

    Enotni daljinski upravljalnik preprečuje motnje z drugimi televizorji

    Enotni daljinski upravljalnik zagotavlja, da z vsakim daljinskim upravljalnikom upravljate samo en televizor. V posamezni sobi je lahko do 14 različnih televizorjev brez vzajemnih motenj daljinskih upravljalnikov.

    Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre je optimirana za zdravstveni sektor

    Bolnišnični televizorji Philips podpirajo klicanje medicinske sestre, zato so idealno orodje, ki uporabnikom/pacientom nudijo razvedrilo in omogočajo enostaven dostop do pomoči v nujnih primerih.

    Dodatni priključek za slušalke za osebno izkušnjo poslušanja

    Sistem zvočnikov je opremljen z dodatnim priključkom za slušalke. Kadar želite uživati v bolj osebni izkušnji poslušanja, na zvočnike priključite slušalke.

    Preprečite uporabo nepooblaščenim z zaklepom upravljanja s krmilno ročico

    Skrbnik lahko omogoči ali onemogoči upravljanje s krmilno ročico, s čimer nepooblaščenim prepreči upravljanje televizorja s krmilno ročico in hotelirjem prihrani dodatne stroške.

    Okolju prijazna zasnova in ognjevarno ohišje

    Prijaznost do okolja je ključno vodilo pri poslovanju družbe Philips. Televizorji Philips so zasnovani in izdelani v skladu z našimi načeli EcoDesign, s katerimi zmanjšujemo vpliv na okolje z manjšo porabo energije, odstranitvijo nevarnih snovi, nižjo težo, učinkovitejšo embalažo in večjo možnostjo recikliranja. Imajo tudi posebna ohišja iz ognjevarnih materialov. Neodvisni preizkusi, ki so jih opravile posebne gasilske službe, so pokazali, da čeprav televizorji včasih požar zaradi zunanjih virov še okrepijo, televizorji Philips zmanjšujejo požarno nevarnost.

    Nizka poraba energije

    Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Razmerje stranic
      16 : 9
      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      32  palec
      Velikost diagonale zaslona (cm)
      80  cm
      Zaslon
      LED-televizor HD
      Ločljivost zaslona
      1366 x 768p
      Svetlost
      300  cd/m²
      Izboljšava slike
      • Pixel Plus HD
      • 200Hz Perfect Motion Rate
      Kot gledanja
      178º (V)/178º (N)

    • Sprejemnik/sprejem/prenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/C
      Predvajanje videa
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Analogna televizija
      PAL

    • Značilnosti

      Enostavna uporaba
      • Slog slike
      • Slog zvoka
      • Format slike
      Digitalne storitve
      • 8-dnevni elektronski programski vodnik
      • Zdaj in sledi
      • MHEG
      • Teletekst
      • HbbTV
      Lokalno upravljanje
      Krmilna ročica

    • Hotelske funkcije

      Hotelski način
      • Zaklep upravljanja s krmilno ročico
      • Zaklepanje menija
      • Zaklepanje menija za namestitev
      • Omejitev glasnosti
      Način za zaporniške ustanove
      • Varnostni način
      • Zaklep teleteksta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov
      Časovnik
      • Časovnik za spanje
      • Alarm za bujenje
      • Prebujanje ob kanalu
      • Zvoki za bujenje
      Upravljanje vklopa
      • Kanal
      • Funkcija
      • Format slike
      • Glasnost
      Proti kraji
      • Zaščita baterije proti kraji
      • Zaščita proti kraji Kensington
      Nadzor moči
      • Samodejni vklop
      • Okolju prijazen/hiter zagon
      Vaša blagovna znamka
      • SmartInfo
      • Pozdravni logotip
      • Pozdravno sporočilo
      • Prilagodljiva upravljalna plošča (HTML)
      Ura
      • Ura v stanju pripravljenosti
      • Gumb na daljinskem upravljalniku, ki se sveti v temi
      • Ura na zaslonu
      • Dodatna zunanja ura
      SmartInfo
      • Brskalnik HTML5
      • Interaktivne predloge
      • Slikovna diaprojekcija
      Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme
      • Takojšnja začetno kloniranje
      • Prek povezave USB/RF
      CMND&Control
      • Urejevalnik kanalov brez povezave
      • Urejevalnik nastavitev brez povezave
      • Daljinsko upravljanje prek povezave RF
      • CMND&Create
      Upravljanje
      • Blokiranje samodejne posodobitve kanalov
      • Serial Xpress Protocol
      Interaktivni DRM
      VSecure
      Ustvarjanje prihodka
      MyChoice
      Daljinski upravljalnik
      • Možnost pritrditve s kablom
      • Zaznavanje stanja baterije
      • Zaklep pokrova za baterijo na daljinskem upravljalniku
      Kanali
      Kombinirani seznam

    • Bolnišnične funkcije

      Upravljanje
      • Enotni daljinski upravljalnik
      • Združljivo z daljinskim upravljalnikom za zdravstvo
      • Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre
      Priročnost
      • Izhod za slušalke
      • Izklop zvoka neodvisnega glavnega zvočnika
      Varnost
      • Dvojna izolacija razreda II
      • Ognjevarno

    • Večpredstavnost

      Podprti formati videoposnetkov
      • Formati: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Datoteke: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Podprti glasbeni formati
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (2 do 9.2)
      Podprti formati podnapisov
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Podprti slikovni formati
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Podprta ločljivost na USB-ju
      do 1920 x 1080p pri 60 Hz
      Večpredstavnostne povezave
      USB

    • Avdio

      Izhodna moč zvoka
      20 (2 ×10)  W
      Zvočniki
      • 2.0
      • Navzdol usmerjeni
      Zvočne funkcije
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dynamic Bass
      • Dolby MS10

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      AC 220–240 V; 50–60 Hz
      Temperatura okolja
      0 °C do 40 °C
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      <0,3 W
      Razred na energetski oznaki
      A+
      Moč na energetski oznaki EU
      25  W
      Funkcije varčevanja z energijo
      Način Eco
      Letna poraba energije
      37  kWh

    • Dodatki

      Priloženo
      • Namizno stojalo
      • 2 bateriji AAA
      • Garancijski list
      • Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami
      • Napajalni kabel
      • Daljinski upravljalnik 22AV1109H/12
      Izbirno
      • Zunanja ura 22AV1120C/00
      • Nastavitev RC 22AV9573A
      • Daljinski upravljalnik 22AV1409A/12

    • Stranski priključki

      Skupna vmesniška reža
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Izhod za slušalke
      Mini vtič
      USB1
      USB 2.0

    • Zadnji priključki

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Komponentni
      YPbPr + L/D, činč
      AV vhod
      CVBS v skupni rabi z YPbPr
      Vhod zvoka DVI
      Mini vtič
      Zunanje upravljanje
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Digitalni avdio izhod
      Optični
      Vhod VGA
      15-pinski D-sub

    • Izboljšave povezljivosti

      RJ48
      • Infrardeči vhod/izhod
      • Vmesnik Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Predvajanje z enim dotikom
      • Stanje pripravljenosti sistema
      • Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
      • Nadzor zvoka sistema
      HDMI
      • ARC (vsa vrata)
      • DVI (vsa vrata)
      Scart
      Napajalni SCART

    • Zasnova

      Barva
      Bela

    • Dimenzije

      Širina izdelka
      727  mm
      Višina izdelka
      424  mm
      Globina izdelka
      64/77  mm
      Teža izdelka
      5  kg
      Širina izdelka (s stojalom)
      727  mm
      Višina izdelka (s stojalom)
      485  mm
      Globina izdelka (s stojalom)
      186  mm
      Teža izdelka (s stojalom)
      5.7  kg
      Združljiv s stenskim nosilcem
      • M4
      • 100 x 100 mm

    Kaj je v škatli?

    Drugi predmeti v škatli

    • Baterije za daljinski upravljalnik
    • Daljinski upravljalnik
    • Garancijski list
    • Napajalni kabel
    • Namizno stojalo
    Badge-D2C

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    • Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.
    • Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.
    • Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.

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