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- Namizno stojalo
28HFL5010T/12
Povezava in upravljanje
Energijsko učinkoviti hotelski televizor vam nudi vse prednosti sodobne povezljivosti in interaktivnih hotelskih informativnih strani ter vas obenem razveseljuje z nizkimi stroški lastništva, ki jih prinašata oddaljena namestitev in upravljanjeVeč o izdelku
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Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
SmartInstall omogoča enostavno namestitev in vzdrževanje televizorjev. Z enostavnim spletnim orodjem lahko oddaljeno konfigurirate in namestite televizorje brez obiska sob. S tem prihranite pri času in ne motite gostov. Ko posodabljate informativne strani hotela ali nameščate nove kanale, SmartInstall zmore vse.
SmartInfo vam omogoča, da gostom posredujete mestne ali hotelske informacije. Gostje imajo dostop do te interaktivne hotelske spletne strani tudi, če televizor ni povezan z intranetom ali internetom. Informacije lahko redno spreminjate in goste enostavno obveščate o najnovejših dogodkih.
Gostje lahko z našimi televizorji svoje vsebine brezžično in enostavno predvajajo na velikem televizorju spremljajo. Odprti sistem omogoča uporabo s sistemoma iOS in Android, združljivost pa nenehno širimo. Varna skupna raba ščiti vaše goste. Slike, filme in glasbo lahko s storitvama Miracast in DirectShare spremljate na naših televizorjih.
S funkcijo MyChoice lahko gostom omogočite enostavno in cenovno ugodno spremljanje plačljivih TV-kanalov. Hkrati pa omogoča dodaten pritok dohodkov, s katerim si lahko povrnete stroške naložbe v televizor.
LED-osvetlitev ozadja zagotavlja nizko porabo energije, čudovite linije ter sliko izjemne svetlosti, neverjetnega kontrasta in živahnih barv.
Nabor Philipsovih aplikacij Smart TV je vedno večji in vključuje YouTube, aplikacije za družabna omrežja itd. Posebna različica je prilagojena za hotelsko uporabo in ima številne dodatne funkcije, kot sta varno brisanje informacij o gostih po uporabi in preprečevanje posredovanja nezakonitih vsebin.
AppControl vam omogoča, da gostom ponudite najboljše TV-aplikacije. Aplikacije lahko dodajate, brišete in razvrščate tako, kot želite. In kar je najboljše, te nastavitve lahko klonirate na drugem televizorju brez dodatne nastavitve. Enostavno lahko tudi ustvarjate različne profile in opravljate spremembe. Želite v apartmajih omogočiti aplikacije s širokopasovno povezavo, v ostalih sobah pa aplikacije z nizkopasovno povezavo? Ni problema. AppControl vam in gostom omogoča idealno izkušnjo.
Znižajte stroške in odpravite nered. Z našimi novimi pametnimi televizorji lahko hotelski sistem ustvarite neposredno v televizorju. Za interaktivne kanale, video na zahtevo, interaktivne hotelske menije in informacije ter sisteme za spletno naročanje vam televizorja ni treba povezati z zunanjim sprejemnikom. Poleg posredovanja vsebin prek koaksialnih kablov televizorja lahko TV-kanale in video na zahtevo v televizor posredujete prek internetnega omrežja. Naše partnersko omrežje vam zagotavlja prilagojen portal po vaši želji.
Pametni televizor Philips z vgrajeno povezavo Wi-Fi vam omogoča brezžični dostop do sveta vsebin.
Televizor s Serial Xpress Protocol (SXP) lahko povežete z zunanjimi odkodirniki in sprejemniki vseh pomembnih ponudnikov interaktivnih sistemov.
Gostje z novim prikazom ure na zaslonu enostavno lahko spremljajo čas. Ob pritisku gumba se ura prikaže na TV-zaslonu z boljšo vidljivostjo in nižjo porabo energije.
Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.
Slika/zaslon
Sprejemnik/sprejem/prenos
Značilnosti
Hotelske funkcije
Bolnišnične funkcije
Večpredstavnost
Avdio
Napajanje
Dodatki
Brezžična povezava
Stranski priključki
Zadnji priključki
Izboljšave povezljivosti
Zasnova
Dimenzije
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