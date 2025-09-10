Iskalni pojmi

    Philips Unite serija 6000 na novo opredeljuje profesionalno zmogljivost LED-zaslonov. Namensko zasnovana in strokovno določena za enostavno namestitev, napredne funkcije in osupljivo vizualno kakovost. Popolno za pravi poslovni učinek.

    Vrhunska zmogljivost. Brezhibna integracija.

    • 27"
    • Direct View LED

    Podroben 0,7-mm razmik med slikovnimi pikami za izjemno ostre slike.

    Zagotavlja visokokakovostne slike z izjemno finim razmikom slikovnih pik z 0,7 mm. Žive barve, globoka črna barva in enakomerna svetlost ustvarjajo poglobljeno vizualno izkušnjo, ki je popolna za profesionalna okolja z velikim vplivom. Hladne skupne katode zagotavljajo stabilnost, zanesljivost in višjo ločljivost skupaj z manjšo porabo energije za nižje stroške.

    Podvojena napajanje in podatkovna povezava za zanesljivo delovanje.

    Možnosti 27HDL6500IR s 7HDL6578IM/00 in 27HDL6400IR s 7HDL6493IM/00 Philips Unite LED serije 6000 vključujejo vgrajeno podvojeno napajanja in podatkovno povezavo. Te rešitve, ki zagotavljajo neprekinjeno delovanje tudi ob odpovedi komponent, so idealne za okolja z visokim vplivom, kot so nadzorne sobe in televizijski studii, kjer ni kompromisov glede razpoložljivosti.

    Popolno za nadzorne sobe in okolja, ki so odvisna od vizualnih vsebin.

    S frekvencami osveževanja do 3840 Hz LED-zasloni Philips Unite serije 6000 zagotavljajo brezhibno sliko brez migetanja. Popolni so za predvajanje hitrega gibanja, prenosov v živo in za kritične aplikacije, kjer je pomemben vsak kader.

    Visoke frekvence osveževanja zagotavljajo tekoče gibanje brez migetanja

    Svetlost do 1000 nitov zagotavlja živahno in kontrastno sliko tudi na območjih z močno okoliško svetlobo. Popolno za dobro osvetljene prostore, kot so avle, nakupovalna središča in maloprodajni prostori, ali za predvajanje v okoljih, kjer je pomemben vizualni vtis.

    Omogoča drznejše vizualne podobe – tudi v svetlejših okoljih.

    Tovarniško in večplastno umerjanje zagotavljata enakomerno svetlost in barvno natančnost vseh modulov. Rezultat? Dosledna kakovost slike, ki ohranja celovitost blagovne znamke in profesionalne standarde pri vseh velikostih. Popolna rešitev za uvedbo oglaševanja, ki prinaša prihodke. Večplastno umerjanje sivine zagotavlja brezhibno enakomernost temnih tonov, živahno barvno natančnost in izjemno jasne podrobnosti. Samodejno ponovno umerjanje pa poskrbi za popolno vizualno podobo – popolno za LED-postavitve.

    Večplastno umerjanje za doslednost med moduli.

    Večja barvna globina izboljša prehode, odpravi prelivanje in oživi vsebino z več podrobnostmi in realizmom. Napredna siva lestvica zagotavlja večjo kakovost tekstur v slikah, hkrati pa omogoča hitrejšo obdelavo. Zagotavlja vrhunsko zmogljivost za popolnost blagovne znamke, neprekosljive predstavitve in poglobljene prikaze.

    Napredne barve, prehodi in sive lestvice.

    Napredni nadzor svetlosti, plasti za umerjanje in funkcije za nastavitev delovanja pri LED-zaslonih Philips Unite serije 6000, ki so zasnovani za prilagodljivost, poenostavljajo integracijo in delovanje ter se prilagajajo potrebam osvetlitve in vsebine ter zagotavljajo vsebino brez kompromisov. Sprednji dostop olajša servisiranje in vzdrževanje, saj je mogoče vsakega od modulov v ohišju preprosto odstraniti, poleg tega pa je omogočen neposreden dostop do napajalnika, plošče vozlišča in ožičenja.

    Modularna zasnova se prilagodi vsakemu prostoru ali potrebi glede ločljivosti.

    Napredna sprejemna kartica v LED-zaslonu Philips Unite 27HDL6500IR podpira kabelski vhod za omrežja 5G, z večjo zmogljivostjo obremenitve, ki omogoča uporabo le ene sprejemne kartice na zaslon. Posledica je manj kablov in popolna združljivost z ekosistemom Novastar COEX.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Svetlost (nitov)
      1000  nit
      Enotna svetloba
      ≧ 95 %
      Umerjanje (svetlost/barva)
      Svetlost
      Razpon nastavitev temperature barve
      4000~9500 (po programski opremi)
      Privzeta temperatura barve
      6500 K ± 500 K
      Kontrastno razmerje
      5000 : 1
      Bitna globina (bit)
      16
      Frekvenca slik (Hz)
      50–60
      Hitrost osveževanja (Hz)
      ≦ 3840 Hz
      Barvna enotnost
      ±0,012Cx,Cy
      Barvne koordinate
      0,313, 0,325 (± 0,012 Cx,Cy)
      Kot gledanja (°) V/N
      >160/160
      Hitrost skeniranja
      64

    • Napajanje

      Vhodna napetost
      AC 100~240 V (50 in 60 Hz)
      BTU/M2
      387
      Največja poraba energije ohišja (W)
      116
      Običajna poraba energije ohišja (W)
      39
      Poraba energije/M2 (W)
      573
      Napajalna enota
      HWT-403V8-2S-SS

    • Delovni pogoji

      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      -20 – 45  °C
      Temperat. razpon (shranjevanje)
      -20 – 50  °C
      Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]
      10 %–80 % RH
      Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]
      10 %–85 % RH
      Delovno okolje (notranje/zunanje)
      Sobna

    • Ohišje

      Tlorisna površina ohišja (m2)
      0,2025
      Ločljivost ohišja (Š x V)
      768 x 432 slikovnih pik
      Podatkovni priključek
      RJ45
      Napajalni priključek
      C13/C14
      Število sprejemnih kartic
      2
      Znamka sprejemne kartice
      Novastar
      Teža (kg)
      4 kg (±)
      Sestava ohišja
      Aluminijasta zlitina
      Velikost ohišja (Š x V x G, v mm)
      600 x 337,5 x 33,14
      Velikost omarice (v palcih)
      27,1-palčni
      Vrsta sprejemne kartice
      CA50E

    • Modul

      Vrsta LED-diod
      COB
      Sestava slikovnih pik
      1R1G1B_Flip Chip
      Razmik med točkami (mm)
      0,78125
      Velikost modula (T x V, v mm)
      150 x 168,75 x 2,0 mm (toleranca: +0/–0,1)
      Vrsta palice LED
      Običajna katoda
      Življenjska doba LED-zaslona (ure, polovična svetlost)
      100,000
      Konformni premaz (odporen na UV-žarke)
      Ne
      Ploščat LED-modul z ohišjem zadaj
      ≦ 0,25 mm
      Ločljivost modula (Š × V v slikovnih pikah)
      192 x 216
      Priloženo
      Varčevanje z energijo na črnem zaslonu, bliskovni pomnilnik, dinamično varčevanje z energijo

    • Razno

      Garancija
      2 leti
      Zakonske odobritve
      • FCC SDOC, del 15, razred A
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • CE
      • RoHS

