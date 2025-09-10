27HDL6500IP/00
LED-zasloni Philips Unite serije 6000
Philips Unite serija 6000 na novo opredeljuje profesionalno zmogljivost LED-zaslonov. Namensko zasnovana in strokovno določena za enostavno namestitev, napredne funkcije in osupljivo vizualno kakovost. Popolno za pravi poslovni učinek.
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Zagotavlja visokokakovostne slike z izjemno finim razmikom slikovnih pik z 0,7 mm. Žive barve, globoka črna barva in enakomerna svetlost ustvarjajo poglobljeno vizualno izkušnjo, ki je popolna za profesionalna okolja z velikim vplivom. Hladne skupne katode zagotavljajo stabilnost, zanesljivost in višjo ločljivost skupaj z manjšo porabo energije za nižje stroške.
S frekvencami osveževanja do 3840 Hz LED-zasloni Philips Unite serije 6000 zagotavljajo brezhibno sliko brez migetanja. Popolni so za predvajanje hitrega gibanja, prenosov v živo in za kritične aplikacije, kjer je pomemben vsak kader.
Svetlost do 1000 nitov zagotavlja živahno in kontrastno sliko tudi na območjih z močno okoliško svetlobo. Popolno za dobro osvetljene prostore, kot so avle, nakupovalna središča in maloprodajni prostori, ali za predvajanje v okoljih, kjer je pomemben vizualni vtis.
Tovarniško in večplastno umerjanje zagotavljata enakomerno svetlost in barvno natančnost vseh modulov. Rezultat? Dosledna kakovost slike, ki ohranja celovitost blagovne znamke in profesionalne standarde pri vseh velikostih. Popolna rešitev za uvedbo oglaševanja, ki prinaša prihodke. Večplastno umerjanje sivine zagotavlja brezhibno enakomernost temnih tonov, živahno barvno natančnost in izjemno jasne podrobnosti. Samodejno ponovno umerjanje pa poskrbi za popolno vizualno podobo – popolno za LED-postavitve.
Večja barvna globina izboljša prehode in odpravi prelivanje, medtem ko toplotna kompenzacija preprečuje prelivanje barv tudi pri daljšem času delovanja. Napredna siva lestvica zagotavlja boljšo kakovost tekstur na slikah, hkrati pa omogoča hitrejšo obdelavo. Vse to oživlja vsebino z več podrobnostmi in realizmom ter zagotavlja vrhunsko zmogljivost za popolno oblikovanje blagovnih znamk, neprekosljive predstavitve in poglobljene zaslone.
Napredni nadzor svetlosti, plasti za umerjanje in funkcije za nastavitev delovanja pri LED-zaslonih Philips Unite serije 6000, ki so zasnovani za prilagodljivost, poenostavljajo integracijo in delovanje ter se prilagajajo potrebam osvetlitve in vsebine ter zagotavljajo vsebino brez kompromisov. Sprednji dostop olajša servisiranje in vzdrževanje, saj je mogoče vsakega od modulov v ohišju preprosto odstraniti, poleg tega pa je omogočen neposreden dostop do napajalnika, plošče vozlišča in ožičenja.
Napredna sprejemna kartica v LED-zaslonu Philips Unite 27HDL6500IP podpira kabelski vhod za omrežja 5G, z večjo zmogljivostjo obremenitve, ki omogoča uporabo le ene sprejemne kartice na zaslon. Posledica je manj kablov in popolna združljivost z ekosistemom Novastar COEX.
Slika/zaslon
Napajanje
Delovni pogoji
Ohišje
Modul
Razno
