Napredne barve, prehodi in sive lestvice.

Napredni nadzor svetlosti, plasti za umerjanje in funkcije za nastavitev delovanja pri LED-zaslonih Philips Unite serije 6000, ki so zasnovani za prilagodljivost, poenostavljajo integracijo in delovanje ter se prilagajajo potrebam osvetlitve in vsebine ter zagotavljajo vsebino brez kompromisov. Sprednji dostop olajša servisiranje in vzdrževanje, saj je mogoče vsakega od modulov v ohišju preprosto odstraniti, poleg tega pa je omogočen neposreden dostop do napajalnika, plošče vozlišča in ožičenja.