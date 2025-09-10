27HDL6400IR/00
LED-zasloni Philips Unite serije 6000
Philips Unite serija 6000 na novo opredeljuje profesionalno zmogljivost LED-zaslonov. Namensko zasnovana in strokovno določena za enostavno namestitev, napredne funkcije in osupljivo vizualno kakovost. Popolno za pravi poslovni učinek.
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Zagotavlja visokokakovostne slike z izjemno finim razmikom slikovnih pik z 0,7 mm. Žive barve, globoka črna barva in enakomerna svetlost ustvarjajo poglobljeno vizualno izkušnjo, ki je popolna za profesionalna okolja z velikim vplivom. Hladne skupne katode zagotavljajo stabilnost, zanesljivost in višjo ločljivost skupaj z manjšo porabo energije za nižje stroške.
Možnosti 27HDL6500IR s 7HDL6578IM/00 in 27HDL6400IR s 7HDL6493IM/00 Philips Unite LED serije 6000 vključujejo vgrajeno podvojeno napajanja in podatkovno povezavo. Te rešitve, ki zagotavljajo neprekinjeno delovanje tudi ob odpovedi komponent, so idealne za okolja z visokim vplivom, kot so nadzorne sobe in televizijski studii, kjer ni kompromisov glede razpoložljivosti.
S frekvencami osveževanja do 7680 Hz LED-zasloni Philips Unite serije 6000 zagotavljajo brezhibno sliko brez migetanja. Popolni so za predvajanje hitrega gibanja, prenosov v živo in za kritične aplikacije, kjer je pomemben vsak kader.
Svetlost do 1000 nitov zagotavlja živahno in kontrastno sliko tudi na območjih z močno okoliško svetlobo. Popolno za dobro osvetljene prostore, kot so avle, nakupovalna središča in maloprodajni prostori, ali za predvajanje v okoljih, kjer je pomemben vizualni vtis.
Tovarniško in večplastno umerjanje zagotavljata enakomerno svetlost in barvno natančnost vseh modulov. Rezultat? Dosledna kakovost slike, ki ohranja celovitost blagovne znamke in profesionalne standarde pri vseh velikostih. Popolna rešitev za uvedbo oglaševanja, ki prinaša prihodke. Večplastno umerjanje sivine zagotavlja brezhibno enakomernost temnih tonov, živahno barvno natančnost in izjemno jasne podrobnosti. Samodejno ponovno umerjanje pa poskrbi za popolno vizualno podobo – popolno za LED-postavitve.
Večja barvna globina izboljša prehode, odpravi prelivanje in oživi vsebino z več podrobnostmi in realizmom. Napredna siva lestvica zagotavlja večjo kakovost tekstur v slikah, hkrati pa omogoča hitrejšo obdelavo. Zagotavlja vrhunsko zmogljivost za popolnost blagovne znamke, neprekosljive predstavitve in poglobljene prikaze.
Napredni nadzor svetlosti, plasti za umerjanje in funkcije za nastavitev delovanja pri LED-zaslonih Philips Unite serije 6000, ki so zasnovani za prilagodljivost, poenostavljajo integracijo in delovanje ter se prilagajajo potrebam osvetlitve in vsebine ter zagotavljajo vsebino brez kompromisov. Sprednji dostop olajša servisiranje in vzdrževanje, saj je mogoče vsakega od modulov v ohišju preprosto odstraniti, poleg tega pa je omogočen neposreden dostop do napajalnika, plošče vozlišča in ožičenja.
Slika/zaslon
Napajanje
Delovni pogoji
Ohišje
Modul
Razno
Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.