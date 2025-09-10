Philips Unite serija 6000 na novo opredeljuje profesionalno zmogljivost LED-zaslonov. Namensko zasnovana in strokovno določena za enostavno namestitev, napredne funkcije in osupljivo vizualno kakovost. Popolno za pravi poslovni učinek.
Izdelek je izvzet iz obveznega plačila DDV
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Zagotavlja visokokakovostne vizualne vsebine z možnostmi zaslonov za: 1,2-mm razmik med slikovnimi pikami z modulom 14HDL6012IM/00; 1,5-mm razmik z modulom 14HDL6015IM/00 in 1,8-mm razmik z modulom 14HDL6018IM/00. Žive barve, globoka črna barva in enakomerna svetlost ustvarjajo prepričljivo vizualno izkušnjo, ki je popolna za profesionalna okolja, kjer šteje vtis.
Frekvenca osveževanja 3840 Hz zagotavlja tekoče gibanje brez migetanja.
Ti LED-zasloni Philips Unite serije 6000 s frekvencami osveževanja do 3840 Hz zagotavljajo brezhibno sliko brez migetanja. Popolni so za predvajanje hitro hitrega gibanja in prenosov v živo.
Tovarniško umerjanje za doslednost barv med moduli.
Tovarniško umerjanje zagotavlja enakomerno svetlost in barvno natančnost vseh modulov. Rezultat? Dosledna kakovost slike, ki ohranja celovitost blagovne znamke in profesionalne standarde pri vseh velikostih. Popolna rešitev za uvedbo oglaševanja, ki prinaša prihodke.
Natančne barve z globino, ki izstopa.
Večja barvna globina izboljša prehode, odpravi prelivanje in oživi vsebino z več podrobnostmi in realizmom. Zagotavlja vrhunsko zmogljivost za popolnost blagovne znamke, neprekosljive predstavitve in poglobljene prikaze.
Modularna zasnova se prilagodi vsakemu prostoru ali potrebi glede ločljivosti.
Napredni nadzor svetlosti in funkcije za nastavitev delovanja pri LED-zaslonih Philips Unite serije 6000, ki so zasnovani za prilagodljivost, poenostavljajo integracijo in delovanje ter se prilagajajo potrebam osvetlitve in vsebine ter zagotavljajo vsebino brez kompromisov. Sprednji dostop olajša servisiranje in vzdrževanje, saj je mogoče vsakega od modulov v ohišju preprosto odstraniti, poleg tega pa je omogočen neposreden dostop do napajalnika, plošče vozlišča in ožičenja.
Tehnične specifikacije
Slika/zaslon
Svetlost (nitov)
600
nit
Enotna svetloba
≧ 97 %
Umerjanje (svetlost/barva)
Barva in svetlost
Razpon nastavitev temperature barve
4000~9500 (po programski opremi)
Privzeta temperatura barve
6500 K ± 500 K
Kontrastno razmerje
≥ 3000 : 1
Bitna globina (bit)
13
Frekvenca slik (Hz)
50–60
Hitrost osveževanja (Hz)
≦ 3840 Hz
Barvna enotnost
±0,012Cx,Cy
Barvne koordinate
0,313, 0,325 (± 0,012 Cx,Cy)
Kot gledanja (°) V/N
145/145
Hitrost skeniranja
45
Napajanje
Vhodna napetost
AC 100~240 V (50 in 60 Hz)
BTU/M2
311/251/227
Največja poraba energije ohišja (W)
93/75/68
Običajna poraba energije ohišja (W)
31/25/23
Poraba energije/M2 (W)
459/370/336
Napajalna enota
HWT-354V6-SS
Delovni pogoji
Temperaturni razpon (med delovanjem)
-20 – 45
°C
Temperat. razpon (shranjevanje)
-20 – 50
°C
Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]
10 %–80 % RH
Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]
10 %–85 % RH
Delovno okolje (notranje/zunanje)
Sobna
Ohišje
Tlorisna površina ohišja (m2)
0,2025
Ločljivost ohišja (Š x V)
480 x 270/384 x 216/320 x 180 slikovnih pik
Podatkovni priključek
RJ45
Napajalni priključek
C13/C14
Število sprejemnih kartic
1
Znamka sprejemne kartice
Novastar
Teža (kg)
4 kg (±)
Sestava ohišja
Aluminijasta zlitina
Velikost ohišja (Š x V x G, v mm)
600 x 337,5 x 33,5/600 x 337,5 x 33,6/600 x 337,5 x 33,7
Velikost omarice (v palcih)
27,1-palčni
Vrsta sprejemne kartice
A5s+
Modul
Vrsta LED-diod
SMD
Sestava slikovnih pik
SMD 1R1G1B
Razmik med točkami (mm)
1,25/1,5625/1,875
Velikost modula (T x V, v mm)
300 x 168,75 x 2,0 mm (toleranca: +0/–0,1)
Vrsta palice LED
Običajna anoda
Življenjska doba LED-zaslona (ure, polovična svetlost)
100,000
Konformni premaz (odporen na UV-žarke)
Ne
Ploščat LED-modul z ohišjem zadaj
≦ 0,25 mm
Ločljivost modula (Š × V v slikovnih pikah)
240 x 135/192 x 108/160 x 90
Priloženo
Varčevanje z energijo na črnem zaslonu, bliskovni pomnilnik, dinamično varčevanje z energijo