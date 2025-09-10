Iskalni pojmi

    LED-zasloni Philips Unite serije 6000

    Philips Unite serija 6000 na novo opredeljuje profesionalno zmogljivost LED-zaslonov. Namensko zasnovana in strokovno določena za enostavno namestitev, napredne funkcije in osupljivo vizualno kakovost. Popolno za pravi poslovni učinek.

    Signage Solutions LED-zasloni Philips Unite 6000

    LED-zasloni Philips Unite serije 6000

    Vrhunska zmogljivost. Brezhibna integracija.

    • 27"
    • Direct View LED

    Možnosti 1,2/1,5/1,8 pp za izjemno ostro sliko.

    Zagotavlja visokokakovostne vizualne vsebine z možnostmi zaslonov za: 1,2-mm razmik med slikovnimi pikami z modulom 14HDL6012IM/00; 1,5-mm razmik z modulom 14HDL6015IM/00 in 1,8-mm razmik z modulom 14HDL6018IM/00. Žive barve, globoka črna barva in enakomerna svetlost ustvarjajo prepričljivo vizualno izkušnjo, ki je popolna za profesionalna okolja, kjer šteje vtis.

    Frekvenca osveževanja 3840 Hz zagotavlja tekoče gibanje brez migetanja.

    Ti LED-zasloni Philips Unite serije 6000 s frekvencami osveževanja do 3840 Hz zagotavljajo brezhibno sliko brez migetanja. Popolni so za predvajanje hitro hitrega gibanja in prenosov v živo.

    Tovarniško umerjanje za doslednost barv med moduli.

    Tovarniško umerjanje zagotavlja enakomerno svetlost in barvno natančnost vseh modulov. Rezultat? Dosledna kakovost slike, ki ohranja celovitost blagovne znamke in profesionalne standarde pri vseh velikostih. Popolna rešitev za uvedbo oglaševanja, ki prinaša prihodke.

    Natančne barve z globino, ki izstopa.

    Večja barvna globina izboljša prehode, odpravi prelivanje in oživi vsebino z več podrobnostmi in realizmom. Zagotavlja vrhunsko zmogljivost za popolnost blagovne znamke, neprekosljive predstavitve in poglobljene prikaze.

    Modularna zasnova se prilagodi vsakemu prostoru ali potrebi glede ločljivosti.

    Napredni nadzor svetlosti in funkcije za nastavitev delovanja pri LED-zaslonih Philips Unite serije 6000, ki so zasnovani za prilagodljivost, poenostavljajo integracijo in delovanje ter se prilagajajo potrebam osvetlitve in vsebine ter zagotavljajo vsebino brez kompromisov. Sprednji dostop olajša servisiranje in vzdrževanje, saj je mogoče vsakega od modulov v ohišju preprosto odstraniti, poleg tega pa je omogočen neposreden dostop do napajalnika, plošče vozlišča in ožičenja.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Svetlost (nitov)
      600  nit
      Enotna svetloba
      ≧ 97 %
      Umerjanje (svetlost/barva)
      Barva in svetlost
      Razpon nastavitev temperature barve
      4000~9500 (po programski opremi)
      Privzeta temperatura barve
      6500 K ± 500 K
      Kontrastno razmerje
      ≥ 3000 : 1
      Bitna globina (bit)
      13
      Frekvenca slik (Hz)
      50–60
      Hitrost osveževanja (Hz)
      ≦ 3840 Hz
      Barvna enotnost
      ±0,012Cx,Cy
      Barvne koordinate
      0,313, 0,325 (± 0,012 Cx,Cy)
      Kot gledanja (°) V/N
      145/145
      Hitrost skeniranja
      45

    • Napajanje

      Vhodna napetost
      AC 100~240 V (50 in 60 Hz)
      BTU/M2
      311/251/227
      Največja poraba energije ohišja (W)
      93/75/68
      Običajna poraba energije ohišja (W)
      31/25/23
      Poraba energije/M2 (W)
      459/370/336
      Napajalna enota
      HWT-354V6-SS

    • Delovni pogoji

      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      -20 – 45  °C
      Temperat. razpon (shranjevanje)
      -20 – 50  °C
      Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]
      10 %–80 % RH
      Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]
      10 %–85 % RH
      Delovno okolje (notranje/zunanje)
      Sobna

    • Ohišje

      Tlorisna površina ohišja (m2)
      0,2025
      Ločljivost ohišja (Š x V)
      480 x 270/384 x 216/320 x 180 slikovnih pik
      Podatkovni priključek
      RJ45
      Napajalni priključek
      C13/C14
      Število sprejemnih kartic
      1
      Znamka sprejemne kartice
      Novastar
      Teža (kg)
      4 kg (±)
      Sestava ohišja
      Aluminijasta zlitina
      Velikost ohišja (Š x V x G, v mm)
      600 x 337,5 x 33,5/600 x 337,5 x 33,6/600 x 337,5 x 33,7
      Velikost omarice (v palcih)
      27,1-palčni
      Vrsta sprejemne kartice
      A5s+

    • Modul

      Vrsta LED-diod
      SMD
      Sestava slikovnih pik
      SMD 1R1G1B
      Razmik med točkami (mm)
      1,25/1,5625/1,875
      Velikost modula (T x V, v mm)
      300 x 168,75 x 2,0 mm (toleranca: +0/–0,1)
      Vrsta palice LED
      Običajna anoda
      Življenjska doba LED-zaslona (ure, polovična svetlost)
      100,000
      Konformni premaz (odporen na UV-žarke)
      Ne
      Ploščat LED-modul z ohišjem zadaj
      ≦ 0,25 mm
      Ločljivost modula (Š × V v slikovnih pikah)
      240 x 135/192 x 108/160 x 90
      Priloženo
      Varčevanje z energijo na črnem zaslonu, bliskovni pomnilnik, dinamično varčevanje z energijo

    • Razno

      Garancija
      2 leti
      Zakonske odobritve
      • FCC SDOC, del 15, razred A
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • CE
      • RoHS

