27BDL6395L/00
Osupljiva vizualna izkušnja
Sestav zaslonov mini LED 4-v-1 za doseganje ločljivosti 4K na 165-palčnem zaslonu s panoramskim razmerjem stranic 16 : 9 ali 32 : 9. Serija 6395 zagotavlja nižjo porabo energije in nizke toplotne emisije ter podpira HDR10+ in 12-bitne barve za najpristnejše vizualno doživetje.
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Preprosto povežite več omaric LED-zaslona, da ustvarite želeno ločljivost, naj bo to 4K, 8K ali še višja. V primerjavi z LCD-ekrani se LED-zasloni ponašajo z višjimi hitrostmi osveževanja, ki omogočajo bolj gladke slike. Ne glede na uporabo boste vedno navdušili s kristalno jasno sliko.
Do notranje elektronike lahko enostavno dostopite in jo zamenjate, kadar je potrebno servisiranje ali vzdrževanje. Module v omarici preprosto in varno odstranite z namenskim orodjem za odstranjevanje.
Razvijamo tehnologijo za trajnostno prihodnost vašega podjetja – do 25 % nižja poraba energije s tehnologije običajnih katod in vgrajenimi funkcijami za varčevanje z energijo.
Natančnost za popolnost. Active Health Monitoring omogoča hitro, preprosto in predvidljivo vzdrževanje, saj natančno prikaže, kaj se je pokvarilo in kje. S to programsko opremo, ki sproti deluje na spletu in brez povezave, bo zamenjava ustreznega dela učinkovit postopek, kar je nepogrešljivo za lastnike zaslonov na več različnih lokacijah.
Visoke stopnje natančnosti barv, kontrast globoke črne barve in enakomerna, do 97-odstotna svetlost (do 650 nitov pred umerjanjem in 550 nitov po umerjanju). Podpira 12-bitne barve in ločljivost HDR10+, ima boljšo izravnavo belin in natančnejše sive odtenke, tudi pri slabi osvetlitvi. HDR10+, ki prekaša 4K, daje večji kontrast med svetlimi in temnimi predeli, zato so podrobnosti bolj dodelane in jasnost večja, stopnje natančnosti barv visoke, kontrasti črne barve pa globoki.
Spoznajte moč, raznolikost in inteligentnost, ki jih zagotavljajo zasloni Philips serije L pri delovanju na daljavo s funkcijo Wave. Ta revolucionarna platforma v oblaku vam zagotavlja popoln nadzor, enostavno namestitev in nastavitev, zaslone za spremljanje in nadzor, nadgrajevanje vdelane programske opreme, upravljanje seznamov predvajanja in nastavljanje razporedov napajanja. Prihranite čas, energijo in zmanjšajte vpliv na okolje.
Slika/zaslon
Priročnost
Napajanje
Delovni pogoji
Ohišje
Modul
Dodatki
Razno
