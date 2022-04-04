Iskalni pojmi

    Profesionalni televizor

    24HFL3014P/12

    Prevzemite nadzor

    Prikažite več s cenovno prijaznim samostojnim profesionalnim televizorjem. Intuitivna rešitev CMND olajša namestitev in upravljanje povezanih zaslonov. Zagotovite si prednost z enostavno in hitro namestitvijo ter pozdravno stranjo na zaslonu, ki jo je enostavno programirati.

    Profesionalni televizor

    Prevzemite nadzor

    S sistemom CMND

    • 61 cm

    CMND in Control: preprosto vzdrževanje televizorjev

    CMND & Control omogoča oddaljeno konfiguracijo in namestitev televizorjev z osrednje lokacije, ne da bi morali iti v posamezne prostore. Preprosto posodabljajte in upravljajte vse zaslone brez motenja gostov.

    Podpira storitev MyChoice. Vgrajena rešitev za plačljive vsebine za ogled.

    Ponudite plačljive vsebine za ogled v vseh situacijah, od modela, ki ponuja plačljiv dostop do vseh kanalov, do izbranih premium vsebin. MyChoice je integrirana rešitev, ki gledalcem omogoča dostop do plačljivih kanalov prek kode ali kartice.

    Bodite opaženi. Označite uporabniški vmesnik televizorja s svojim logotipom.

    Vaš profesionalni televizor Philips se ponaša z jasnim uporabniškim vmesnikom (UI), po katerem zlahka krmarite in ga lahko opremite z lastno blagovno znamko. Enostavno dodajte svoj logotip ali zaželeno ozadje v meni in tako poudarite svojo blagovno znamko.

    Shema mešanih kanalov za kombinacijo analognih in digitalnih kanalov

    Enoten integriran seznam kanalov za digitalne in analogne kanale. To gostom omogoča enostavno preklapljanje med analognimi in digitalnimi kanali.

    Prozoren hrbtni pokrov, ki razkriva skrite predmete

    Prozorni hrbtni pokrov razkrije predmete, ki bi se lahko skrivali v televizorju. Popolna rešitev za uporabo v zaporih ali centrih za pridržanje.

    Nizka poraba energije za podaljšano avtonomijo baterije

    Ker se ponaša z enostavnimi funkcijami ure in alarma ter samodejnim izklopom LED-osvetlitve ozadja je poraba energije izjemno nizka. Ena sama baterija AA zadostuje za približno celoletno delovanje ure.

    Takojšnje začetno kloniranje USB. Hitra konfiguracija televizorjev Pro.

    Omogoča enostavno kopiranje vseh nastavitev programov in kanalov med televizorji v manj kot minuti. Ta funkcija omogoča enake nastavitve različnih televizorjev in znatno zniža čas in stroške namestitve.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      24  palec
      Velikost diagonale zaslona (cm)
      60  cm
      Zaslon
      • LED-televizor HD
      • E-LED
      Ločljivost zaslona
      1366 x 768p
      Svetlost
      250  cd/m²
      Kot gledanja
      178º (V)/178º (N)

    • Sprejemnik/sprejem/prenos

      Digitalni televizor
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (do 1080p 60)
      Predvajanje videa
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Analogna televizija
      • PAL
      • SECAM

    • Značilnosti

      Enostavna uporaba
      • Slog slike
      • Slog zvoka
      • Format slike
      • Neodvisna nastavitev glasnosti
      Digitalne storitve
      • 8-dnevni elektronski programski vodnik
      • Zdaj in sledi
      • MHEG
      • Teletekst
      • Podnapisi
      Lokalno upravljanje
      Stikalo za vklop/izklop (stransko)

    • Hotelske funkcije

      Hotelski način
      • Zaklepanje menija
      • Zaklepanje menija za namestitev
      • Omejitev glasnosti
      • Zaklep upravljanja s krmilno ročico
      Način za zaporniške ustanove
      • Varnostni način
      • Zaklep teleteksta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov
      Časovnik
      • Časovnik za spanje
      • Alarm za bujenje
      • Prebujanje ob kanalu
      • Zvoki za bujenje
      Upravljanje vklopa
      • Kanal
      • Funkcija
      • Slog slike
      • Format slike
      • Slog zvoka
      • Glasnost
      • Jezik menija
      Proti kraji
      • Zaščita baterije proti kraji
      • Zaščita proti kraji Kensington
      Nadzor moči
      Okolju prijazen/hiter zagon
      Vaša blagovna znamka
      • Pozdravni logotip
      • Nastavljiv začetni zaslon
      Ura
      • Gumb na daljinskem upravljalniku, ki se sveti v temi
      • Ura na zaslonu
      Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme
      • Takojšnja začetno kloniranje
      • Prek povezave USB/RF
      CMND&Control
      • Daljinsko upravljanje prek povezave RF
      • Skupinsko upravljanje televizorjev
      • Urejevalnik nastavitev brez povezave
      • Urejevalnik kanalov brez povezave
      Upravljanje
      Blokiranje samodejne posodobitve kanalov
      Ustvarjanje prihodka
      MyChoice
      Jeziki
      Upravljanje z jezikom gostov
      Daljinski upravljalnik
      • Možnost pritrditve s kablom
      • Zaznavanje stanja baterije
      • Zaklep pokrova za baterijo na daljinskem upravljalniku
      • Gumb za uro na daljinskem upravljalniku, ki se sveti v temi
      Kanali
      • Kombinirani seznam
      • Urejevalnik kanalov brez povezave

    • Bolnišnične funkcije

      Upravljanje
      • Enotni daljinski upravljalnik
      • Združljivo z daljinskim upravljalnikom za zdravstvo
      Priročnost
      • Izhod za slušalke
      • Izklop zvoka neodvisnega glavnega zvočnika
      • Zaznavanje slušalk
      Varnost
      • Dvojna izolacija razreda II
      • Ognjevarno

    • Večpredstavnost

      Podprti formati videoposnetkov
      • Formati: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • WMV
      • HEVC
      • Datoteke: AVI, MKV
      Podprti glasbeni formati
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (2 do 9.2)
      Podprti formati podnapisov
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Podprti slikovni formati
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Podprta ločljivost na USB-ju
      do 1920 x 1080p pri 60 Hz
      Večpredstavnostne povezave
      USB

    • Avdio

      Izhodna moč zvoka
      6 (2 x 3)  W
      Zvočniki
      • 2.0
      • Navzdol usmerjeni
      Zvočne funkcije
      • AVL
      • Dynamic Bass
      • Incredible Surround
      • Dolby MS10

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      AC 220–240 V; 50–60 Hz
      Temperatura okolja
      0 °C do 40 °C
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      < 0,3 W
      Razred na energetski oznaki
      E
      Moč na energetski oznaki EU
      17  W
      Funkcije varčevanja z energijo
      • Način Eco
      • Časovnik za samodejni izklop
      Registrska številka EPREL
      1069369

    • Dodatki

      Priloženo
      • Stojalo z nogami
      • 2 bateriji AAA
      • Napajalni kabel
      • Garancijski list
      • Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami
      • Daljinski upravljalnik 22AV1903A/12
      Izbirno
      • Daljinski upravljalnik za enostavno upravljanje 22AV1601B/12
      • Daljinski upravljalnik za zdravstvo 22AV1604B/12
      • Daljinski upravljalnik za nastavitev 22AV9574A/12

    • Stranski priključki

      Skupna vmesniška reža
      CI+ 1.3.2
      Izhod za slušalke
      Mini vtič
      USB1
      USB 2.0

    • Zadnji priključki

      Scart
      • CVBS
      • RGB
      Vhod zvoka DVI
      Mini vtič
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      • ARC
      • HDMI 1.4
      Digitalni avdio izhod
      Optični
      Vhod VGA
      15-pinski D-sub
      HDMI2
      HDMI 1.4

    • Izboljšave povezljivosti

      EasyLink (HDMI CEC)
      • Predvajanje z enim dotikom
      • Stanje pripravljenosti sistema
      • Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
      • Nadzor zvoka sistema
      HDMI
      ARC (HDMI1)
      Scart
      Napajalni SCART

    • Zasnova

      Barva
      Črna
      Značilnosti
      Prozoren hrbtni pokrov

    • Dimenzije

      Širina izdelka
      560  mm
      Višina izdelka
      336  mm
      Globina izdelka
      35/45  mm
      Teža izdelka
      3,1  kg
      Širina izdelka (s stojalom)
      560  mm
      Višina izdelka (s stojalom)
      336  mm
      Globina izdelka (s stojalom)
      124  mm
      Teža izdelka (s stojalom)
      3.2  kg
      Združljiv s stenskim nosilcem
      • M4
      • 75 x 75 mm

