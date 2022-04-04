24HFL3014P/12
Prevzemite nadzor
Prikažite več s cenovno prijaznim samostojnim profesionalnim televizorjem. Intuitivna rešitev CMND olajša namestitev in upravljanje povezanih zaslonov. Zagotovite si prednost z enostavno in hitro namestitvijo ter pozdravno stranjo na zaslonu, ki jo je enostavno programirati.
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
CMND & Control omogoča oddaljeno konfiguracijo in namestitev televizorjev z osrednje lokacije, ne da bi morali iti v posamezne prostore. Preprosto posodabljajte in upravljajte vse zaslone brez motenja gostov.
Ponudite plačljive vsebine za ogled v vseh situacijah, od modela, ki ponuja plačljiv dostop do vseh kanalov, do izbranih premium vsebin. MyChoice je integrirana rešitev, ki gledalcem omogoča dostop do plačljivih kanalov prek kode ali kartice.
Vaš profesionalni televizor Philips se ponaša z jasnim uporabniškim vmesnikom (UI), po katerem zlahka krmarite in ga lahko opremite z lastno blagovno znamko. Enostavno dodajte svoj logotip ali zaželeno ozadje v meni in tako poudarite svojo blagovno znamko.
Enoten integriran seznam kanalov za digitalne in analogne kanale. To gostom omogoča enostavno preklapljanje med analognimi in digitalnimi kanali.
Prozorni hrbtni pokrov razkrije predmete, ki bi se lahko skrivali v televizorju. Popolna rešitev za uporabo v zaporih ali centrih za pridržanje.
Ker se ponaša z enostavnimi funkcijami ure in alarma ter samodejnim izklopom LED-osvetlitve ozadja je poraba energije izjemno nizka. Ena sama baterija AA zadostuje za približno celoletno delovanje ure.
Omogoča enostavno kopiranje vseh nastavitev programov in kanalov med televizorji v manj kot minuti. Ta funkcija omogoča enake nastavitve različnih televizorjev in znatno zniža čas in stroške namestitve.
