Drugi predmeti v škatli
- Baterije za daljinski upravljalnik
- Daljinski upravljalnik
- Garancijski list
- Napajalni kabel
- Namizno stojalo
19HFL4010W/12
Edinstven televizor za uporabo ob postelji
Edinstveni bolnišnični televizor je idealna rešitev za namestitev ob pacientovi postelji. Dopolnjuje bolnišnična okolja, ne moti drugih pacientov in z zasebnim gledanjem zagotavlja popolno udobjeVeč o izdelku
Ta izdelek žal ni več na voljo
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
SmartInstall omogoča enostavno namestitev in vzdrževanje televizorjev. Z enostavnim spletnim orodjem lahko oddaljeno konfigurirate in namestite televizorje brez obiska sob. S tem prihranite pri času in ne motite gostov. Ko posodabljate informativne strani hotela ali nameščate nove kanale, SmartInstall zmore vse.
SmartInfo vam omogoča enostavno posredovanje bolnišničnih ali zdravstvenih informacij pacientom. Pacienti imajo dostop do te interaktivne bolnišnične spletne strani tudi, ko televizor ni povezan z intranetom ali internetom. Informacije lahko redno spreminjate in paciente enostavno obveščate z najnovejšimi podatki.
S funkcijo MyChoice lahko gostom omogočite enostavno in cenovno ugodno spremljanje plačljivih TV-kanalov. Hkrati pa omogoča dodaten pritok dohodkov, s katerim si lahko povrnete stroške naložbe v televizor.
LED-osvetlitev ozadja zagotavlja nizko porabo energije, čudovite linije ter sliko izjemne svetlosti, neverjetnega kontrasta in živahnih barv.
Bela zasnova z zaobljenimi vogali je prijetnejšega videza v bolnišničnih okoljih.
Inovativni televizor za uporabo ob postelji ima na spodnjem delu pametno ploščo za upravljanje na dotik za prilagojeno uporabniško izkušnjo. Osvetljene tipke omogočajo enostavno uporabo tudi v temi. Ravna površina in zaklep tipkovnice omogočata enostavno čiščenje.
Osnovna varnost, potrebna zmogljivost in zanesljivost so bistvene zahteve profesionalnega kliničnega okolja. Televizor Philips HeartLine za razliko od standardnih zaslonov napaja medicinski napajalnik, zato izpolnjuje te zahteve. Je v skladu s standardom EN/IEC 60601-1, kar zagotavlja osnovno varnost in potrebno zmogljivost. Je tudi v skladu s standardom EN/IEC 60601-1-2 za medicinske elektromagnetne teste in združljivost. V številnih državah, bolnišnicah in klinikah je skladnost s temi standardi obvezna.
Priključek za slušalke je galvansko izoliran, kar zagotavlja najvarnejšo povezavo pacientovih slušalk s televizorjem Philips HeartLine. Galvanska izolacija zagotavlja zanesljivo ločitev priključka za slušalke od električnega okolja v bližini pacientove postelje.
Mikrobi so vedno večja težava v bolnišnicah in kliničnih okoljih po vsem svetu, saj lahko povzročajo smrtno nevarne okužbe. Televizorji Philips HeartLine to težavo odpravljajo s protimikrobnim dodatkom JIS Z2801, ki je sestaven del ohišja zaslona. Ta zaščitna plast zagotavlja dobro počutje vas in pacientov, saj preprečuje razvoj večine pogostih mikroorganizmov, kot so na primer "staphylococcus aureus (gastroenteritis)", "escherichia coli (E. coli)" in "klebsiella (pljučnica)".
Nabor Philipsovih aplikacij Smart TV je vedno večji in vključuje YouTube, aplikacije za družabna omrežja itd. Posebna različica je prilagojena za hotelsko uporabo in ima številne dodatne funkcije, kot sta varno brisanje informacij o gostih po uporabi in preprečevanje posredovanja nezakonitih vsebin.
Televizor s Serial Xpress Protocol (SXP) lahko povežete z zunanjimi odkodirniki in sprejemniki vseh pomembnih ponudnikov interaktivnih sistemov.
Gostje z novim prikazom ure na zaslonu enostavno lahko spremljajo čas. Ob pritisku gumba se ura prikaže na TV-zaslonu z boljšo vidljivostjo in nižjo porabo energije.
Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.
Slika/zaslon
Sprejemnik/sprejem/prenos
Značilnosti
Hotelske funkcije
Bolnišnične funkcije
Večpredstavnost
Avdio
Napajanje
Dodatki
Stranski priključki
Zadnji priključki
Izboljšave povezljivosti
Zasnova
Dimenzije
Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.