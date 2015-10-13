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  • Edinstven televizor za uporabo ob postelji Edinstven televizor za uporabo ob postelji Edinstven televizor za uporabo ob postelji

    Profesionalni LED-televizor

    19HFL4010W/12

    Edinstven televizor za uporabo ob postelji

    Edinstveni bolnišnični televizor je idealna rešitev za namestitev ob pacientovi postelji. Dopolnjuje bolnišnična okolja, ne moti drugih pacientov in z zasebnim gledanjem zagotavlja popolno udobje

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    Profesionalni LED-televizor

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    Edinstven televizor za uporabo ob postelji

    Neverjetna funkcionalnost za paciente

    • 48 cm HeartLine
    • LED
    • DVB-T2/T/C in IPTV
    SmartInstall za enostavno oddaljeno namestitev in vzdrževanje

    SmartInstall za enostavno oddaljeno namestitev in vzdrževanje

    SmartInstall omogoča enostavno namestitev in vzdrževanje televizorjev. Z enostavnim spletnim orodjem lahko oddaljeno konfigurirate in namestite televizorje brez obiska sob. S tem prihranite pri času in ne motite gostov. Ko posodabljate informativne strani hotela ali nameščate nove kanale, SmartInstall zmore vse.

    SmartInfo za določene interaktivne zdravstvene informativne strani

    SmartInfo za določene interaktivne zdravstvene informativne strani

    SmartInfo vam omogoča enostavno posredovanje bolnišničnih ali zdravstvenih informacij pacientom. Pacienti imajo dostop do te interaktivne bolnišnične spletne strani tudi, ko televizor ni povezan z intranetom ali internetom. Informacije lahko redno spreminjate in paciente enostavno obveščate z najnovejšimi podatki.

    Podpora za MyChoice za ponavljajoče prihodke

    Podpora za MyChoice za ponavljajoče prihodke

    S funkcijo MyChoice lahko gostom omogočite enostavno in cenovno ugodno spremljanje plačljivih TV-kanalov. Hkrati pa omogoča dodaten pritok dohodkov, s katerim si lahko povrnete stroške naložbe v televizor.

    LED-televizor za slike neverjetnega kontrasta

    LED-osvetlitev ozadja zagotavlja nizko porabo energije, čudovite linije ter sliko izjemne svetlosti, neverjetnega kontrasta in živahnih barv.

    Bela estetska zasnova za bolnišnično okolje

    Bela zasnova z zaobljenimi vogali je prijetnejšega videza v bolnišničnih okoljih.

    Osvetljene sprednje tipke za upravljanje na dotik z zaznavanjem bližine

    Inovativni televizor za uporabo ob postelji ima na spodnjem delu pametno ploščo za upravljanje na dotik za prilagojeno uporabniško izkušnjo. Osvetljene tipke omogočajo enostavno uporabo tudi v temi. Ravna površina in zaklep tipkovnice omogočata enostavno čiščenje.

    Medicinski napajalnik zagotavlja varnost z nizko emisijo

    Osnovna varnost, potrebna zmogljivost in zanesljivost so bistvene zahteve profesionalnega kliničnega okolja. Televizor Philips HeartLine za razliko od standardnih zaslonov napaja medicinski napajalnik, zato izpolnjuje te zahteve. Je v skladu s standardom EN/IEC 60601-1, kar zagotavlja osnovno varnost in potrebno zmogljivost. Je tudi v skladu s standardom EN/IEC 60601-1-2 za medicinske elektromagnetne teste in združljivost. V številnih državah, bolnišnicah in klinikah je skladnost s temi standardi obvezna.

    Galvansko izoliran priključek za slušalke

    Priključek za slušalke je galvansko izoliran, kar zagotavlja najvarnejšo povezavo pacientovih slušalk s televizorjem Philips HeartLine. Galvanska izolacija zagotavlja zanesljivo ločitev priključka za slušalke od električnega okolja v bližini pacientove postelje.

    Protimikrobno ohišje aktivno zavira razvoj bakterij

    Mikrobi so vedno večja težava v bolnišnicah in kliničnih okoljih po vsem svetu, saj lahko povzročajo smrtno nevarne okužbe. Televizorji Philips HeartLine to težavo odpravljajo s protimikrobnim dodatkom JIS Z2801, ki je sestaven del ohišja zaslona. Ta zaščitna plast zagotavlja dobro počutje vas in pacientov, saj preprečuje razvoj večine pogostih mikroorganizmov, kot so na primer "staphylococcus aureus (gastroenteritis)", "escherichia coli (E. coli)" in "klebsiella (pljučnica)".

    Aplikacije Smart TV s številnimi posebnimi hotelskimi storitvami

    Nabor Philipsovih aplikacij Smart TV je vedno večji in vključuje YouTube, aplikacije za družabna omrežja itd. Posebna različica je prilagojena za hotelsko uporabo in ima številne dodatne funkcije, kot sta varno brisanje informacij o gostih po uporabi in preprečevanje posredovanja nezakonitih vsebin.

    Serial Xpress Protocol za interaktivne sisteme

    Televizor s Serial Xpress Protocol (SXP) lahko povežete z zunanjimi odkodirniki in sprejemniki vseh pomembnih ponudnikov interaktivnih sistemov.

    Prikaz ure na zaslonu za optimalno udobje gosta

    Gostje z novim prikazom ure na zaslonu enostavno lahko spremljajo čas. Ob pritisku gumba se ura prikaže na TV-zaslonu z boljšo vidljivostjo in nižjo porabo energije.

    Nizka poraba energije

    Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Razmerje stranic
      16 : 9
      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      19  palec
      Velikost diagonale zaslona (cm)
      47  cm
      Zaslon
      LED-televizor HD
      Ločljivost zaslona
      1366 x 768p
      Svetlost
      200  cd/m²
      Izboljšava slike
      • 200Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Kot gledanja
      170º (V)/160º (N)

    • Sprejemnik/sprejem/prenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/C
      Analogna televizija
      PAL
      Predvajanje IP
      • Multicast
      • Unicast

    • Značilnosti

      Enostavna uporaba
      • Slog slike
      • Slog zvoka
      Digitalne storitve
      • 8-dnevni elektronski programski vodnik
      • Zdaj in sledi
      • MHEG
      • Teletekst
      • HbbTV
      Lokalno upravljanje
      Kapacitivno upravljanje na dotik

    • Hotelske funkcije

      Hotelski način
      • Zaklepanje menija
      • Zaklepanje menija za namestitev
      • Omejitev glasnosti
      • Zaklep lokalnega upravljanja
      Način za zaporniške ustanove
      • Varnostni način
      • Zaklep teleteksta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov
      Časovnik
      • Časovnik za spanje
      • Alarm za bujenje
      • Prebujanje ob kanalu
      • Zvoki za bujenje
      Upravljanje vklopa
      • Kanal
      • Funkcija
      • Format slike
      • Glasnost
      Proti kraji
      Zaščita proti kraji Kensington
      Nadzor moči
      • Samodejni vklop
      • Okolju prijazen/hiter zagon
      • WoLAN
      Aplikacije
      • AppControl
      • Aplikacije v oblaku
      Vaša blagovna znamka
      • SmartInfo
      • Pozdravni logotip
      • Ozadje po meri za SmartTV
      • Pozdravno sporočilo
      • Prilagodljiva upravljalna plošča (HTML)
      • Sistem IPTV
      Ura
      • Ura v stanju pripravljenosti
      • Ura na zaslonu
      • Dodatna zunanja ura
      SmartInfo
      • Brskalnik HTML5
      • Interaktivne predloge
      • Slikovna diaprojekcija
      Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme
      • Takojšnja začetno kloniranje
      • Prek povezav USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Urejevalnik kanalov brez povezave
      • Urejevalnik nastavitev brez povezave
      • Stanje televizorja v realnem času (IP)
      • Daljinsko upravljanje prek povezave IP/RF
      • CMND&Create
      • Skupinsko upravljanje televizorjev
      Upravljanje
      • Blokiranje samodejne posodobitve kanalov
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API za upravljanje televizorja–JAPIT
      Interaktivni DRM
      • VSecure
      • Tekoče pretakanje PlayReady
      Ustvarjanje prihodka
      MyChoice
      Kanali
      Kombinirani seznam

    • Bolnišnične funkcije

      Upravljanje
      • Osvetljeni gumbi za upravljanje na dotik
      • Enotni daljinski upravljalnik
      • Združljivo z daljinskim upravljalnikom za zdravstvo
      • Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre
      Priročnost
      • Izhod za slušalke
      • Senzor bližine
      • Funkcija zaklepa za čiščenje
      • Izklop zvoka neodvisnega glavnega zvočnika
      • Drog televizorja
      Varnost
      • IEC/EN60601-1
      • Ognjevarno
      • Galvanska izolacija. Izhod za slušalke
      • Dvojna izolacija razreda II
      Higiensko
      • Protimikrobne ohišje JISZ2801
      • Gladka zasnova hrbtnega pokrova
      EMC
      IEC/EN60601-1-2

    • Večpredstavnost

      Podprti formati videoposnetkov
      • Formati: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Datoteke: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Podprti glasbeni formati
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (2 do 9.2)
      Podprti formati podnapisov
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Podprti slikovni formati
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Podprta ločljivost na USB-ju
      do 1920 x 1080p pri 60 Hz
      Večpredstavnostne povezave
      • USB
      • LAN

    • Avdio

      Izhodna moč zvoka
      5 (2 x 2,5)  W
      Izhod za kopalniški zvočnik
      1,5 W mono, 8 ohmov
      Zvočniki
      • 2.0
      • Sprednje proženje
      Zvočne funkcije
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dynamic Bass
      • Dolby MS10

    • Napajanje

      Temperatura okolja
      0 °C do 40 °C
      Vhod
      12 V DC
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      < 0,5 W
      Zunanji napajalnik
      • 50–60 Hz
      • AC 100–240 V
      • Napajalni kabel dolžine 3,5 m
      • Medicinski cert. IEC/EN60601-1
      Razred na energetski oznaki
      A+
      Moč na energetski oznaki EU
      13  W
      Funkcije varčevanja z energijo
      Način Eco
      Letna poraba energije
      19  kWh

    • Dodatki

      Priloženo
      • Napajalnik
      • Garancijski list
      • Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami
      Izbirno
      • Za bolnišnično uporabo RC 22AV1109H/12
      • Nastavitev RC 22AV9573A
      • Zunanja ura 22AV1120C/00

    • Stranski priključki

      HDMI2
      HDMI 1.4
      Izhod za slušalke
      Mini vtič
      USB1
      USB 2.0

    • Zadnji priključki

      Izhod za kopalniški zvočnik
      Mini vtič
      Zunanje upravljanje
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Izboljšave povezljivosti

      RJ48
      • Infrardeči vhod/izhod
      • Vmesnik Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Predvajanje z enim dotikom
      • Stanje pripravljenosti sistema
      • Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
      • Nadzor zvoka sistema
      LAN
      Prebujanje ob povezavi LAN
      HDMI
      ARC (vsa vrata)
      USB
      Način "samo vrata za polnjenje"

    • Zasnova

      Barva
      Bela

    • Dimenzije

      Teža izdelka
      2,4  kg
      Združljiv s stenskim nosilcem
      • M4
      • 75 x 75 mm
      Dimenzije televizorja (brez droga)
      (W x H x D): 446 x 293 x 38  mm
      Teža izdelka (z drogom)
      2,6  kg

    Kaj je v škatli?

    Drugi predmeti v škatli

    • Baterije za daljinski upravljalnik
    • Daljinski upravljalnik
    • Garancijski list
    • Napajalni kabel
    • Namizno stojalo
    Badge-D2C

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    • Daljinski upravljalnik ni priložen. Med namestitvijo televizorja potrebujete dodaten daljinski upravljalnik. Nekaterih funkcij ne morete uporabljati brez dodatnega daljinskega upravljalnika.
    • Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.
    • Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.
    • Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.

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