    Izjemno prilagodljiv zaslon dvLED je odlična naložba. Ta zaslon vse-v-enem se lahko dvigne in spusti ter zloži, da ga je mogoče prenesti skozi vrata, poleg tega ga lahko premikate po potrebi, za lažje premeščanje pa je na voljo tudi kovček za prevoz.

    Izboljšana mobilnost, varnost in energetska učinkovitost

    • LED-rešitve
    • 135 palcev

    1,5 mm razmik med slikovnimi pikami za izjemno jasen prikaz slike

    Doživite vrhunsko kakovost slike s tehnologijo COB LED in razmikom le 1,5 mm med slikovnimi pikami. Živahne barve, globoki odtenki črne in enakomerna svetlost ustvarjajo prepričljivo vizualno izkušnjo, idealno za profesionalne sejne sobe, predavalnice in poslovno okolje.

    Poraba energije v stanju pripravljenosti je nižja od 0,5 W, zato so energijski prihranki odlični

    Povečajte energijske prihranke, toda ne na račun kakovosti ali zanesljivosti. Philips Unite LED 6115 All In One prinaša izredno varčno stanje pripravljenosti. S to edinstveno funkcijo je poraba v tem načinu nižja od 0,5 W, kar znižuje stroške delovanja in pripomore k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Takojšen vklop z daljinskim upravljalnikom pomeni minimalen čas nedelovanja, medtem ko imate predstavitev.

    Za lažje prenašanje in manj prostora, potrebnega za shranjevanje

    Zaradi pametne in zložljive zasnove bodo postavitev, prevoz in shranjevanje še priročnejši. Postavitev je povsem preprosta, zaslon pa se lepo zloži, da je med prevozom in premikanjem kompakten ter zaščiten, zato vrata standardnih mer in dvigala ne bodo nobena težava.

    Preprosto in varno nastavljanje višine. Vgrajeni kabli in integriran zvok

    Zaslon Philips Unite LED 6115 All In One je zasnovan za profesionalno prilagodljivost in večjo mobilnost, zato ima električni voziček, ki omogoča neovirano in varen električni dvig. Samo pritisnite gumb in preprosto prilagodite višino zaslona, da bo gledanje v vsakem okolju popolna izkušnja. Funkcija prilagajanja višine je idealna za dinamične prostore in olajša prevoz skozi vrata med prostori ter v dvigalih med nadstropji.

    Možnost takojšnje zaustavitve pri električnem nastavljanju višine

    Philips Wave – evolucija platforme za upravljanje oddaljenih naprav – vam omogoča popoln nadzor. Poenostavljena namestitev in nastavitev ter nadzor in upravljanje, nadgradnje vdelane programske opreme, upravljanje s seznami predvajanja in nastavljanje urnikov napajanja. Vse to prihrani čas in energijo ter zmanjša vpliv na okolje.

    Preprečuje telesne poškodbe pri dviganju ali spuščanju

    Varnost je na prvem mestu, zato električno nastavitev višine monitorja Philips Unite LED 6115 All In One spremljajo posebne funkcije, kot sta gumb za ustavitev v sili in zaščita proti stiskanju, ki sta na voljo standardno. Zaustavitev v sili se hitro odzove pri dviganju, medtem ko zaščita proti stiskanju zazna ovire in zaustavi premikanje, da prepreči telesne poškodbe ali poškodbe opreme.

    Daljinsko upravljanje ali z oddaljenim upravljanjem naprav

    Nameščen je svetovno priznan in zanesljiv operacijski sistem Android 11. Ta integrirani sistem na čipu (SoC), ki je optimiziran za izvorne aplikacije Android, omogoča nameščanje spletnih aplikacij in programske opreme neposredno v zaslon, zato ne potrebujete več zunanjega predvajalnika predstavnostnih vsebin.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Razmerje stranic
      16 : 9
      Enotna svetloba
      ≥95 %
      Razpon nastavitev temperature barve
      6500 ± 500 K
      Kontrastno razmerje (običajno)
      5000 : 1
      Vidni kot (vodoravni)
      160°  stopinja
      Vidni kot (navpični)
      160°  stopinja
      Frekvenca slik (Hz)
      50/60
      Hitrost osveževanja (Hz)
      3840
      Električni dvig
      Da
      Zaslon, ki se zloži
      Da
      Zaščita proti stiskanju
      Da
      Zaustavitev v sili
      Da

    • Povezljivost

      Video vhod
      • DVI-I (1)
      • DisplayPort 1.4 (1)
      • HDMI 2.0 (2)
      • USB 3.0 (2)
      Avdio vhod
      3,5 mm mini vtič (1)
      Avdio izhod
      3,5-mm vtič za slušalke/izhod
      Video izhod
      DisplayPort 1.4 (× 1)
      Zunanji nadzor
      • RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič
      • RJ45
      • IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      AC 100~240
      Največja poraba moči (W)
      1,650  W
      Običajna poraba energije (W)
      600

    • Delovni pogoji

      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      –20–45  °C
      Temperat. razpon (shranjevanje)
      –20–50  °C
      Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]
      10~80 %
      Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]
      10~85 %

    • Modul

      Vrsta LED-diod
      COB
      Sestava slikovnih pik
      1R1G1B_Flip Chip
      Življenjska doba LED-diod (ur)
      100,000
      Ločljivost modula (Š x V slikovnih pik)
      96 x 108
      Razmik med točkami (mm)
      1,5625
      Velikost modula (T x V, v mm)
      150 x 168,75

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Daljinski upravljalnik in baterije AAA
      • Vodnik za hiter začetek
      • Komplet zvočnikov
      Modul Wi-Fi
      Modul USB CRD22 Wi-Fi & Bluetooth, vklj. 2 anteni

    • Razno

      Garancija
      3 leta
      Zakonske odobritve
      • CE
      • FCC SDOC, del 15, razred A
      • CB 62368
      • RoHS

    • Podatki o pakiranju

      Možnosti pakiranja
      Kovček za prevoz

    • Funkcija

      Vključene funkcije
      Upravljanje datotek, Chromium, brskalnik, predvajalnik vsebin, nastavitve, Teamviewer, predvajalnik datotek PDF, interakcija

