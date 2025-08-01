135HDL6015IA/00
LED-zaslon Philips Unite 6015 vse-v-enem
Izjemno prilagodljiv zaslon dvLED je odlična naložba. Ta zaslon vse-v-enem se lahko dvigne in spusti ter zloži, da ga je mogoče prenesti skozi vrata, poleg tega ga lahko premikate po potrebi, za lažje premeščanje pa je na voljo tudi kovček za prevoz.
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Doživite vrhunsko kakovost slike s tehnologijo COB LED in razmikom le 1,5 mm med slikovnimi pikami. Živahne barve, globoki odtenki črne in enakomerna svetlost ustvarjajo prepričljivo vizualno izkušnjo, idealno za profesionalne sejne sobe, predavalnice in poslovno okolje.
Povečajte energijske prihranke, toda ne na račun kakovosti ali zanesljivosti. Philips Unite LED 6015 All In One prinaša izredno varčno stanje pripravljenosti. S to edinstveno funkcijo je poraba v tem načinu nižja od 0,5 W, kar znižuje stroške delovanja in pripomore k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Takojšen vklop z daljinskim upravljalnikom pomeni minimalen čas nedelovanja, medtem ko imate predstavitev.
Zaradi pametne in zložljive zasnove bodo postavitev, prevoz in shranjevanje še priročnejši. Postavitev je povsem preprosta, zaslon pa se lepo zloži, da je med prevozom in premikanjem kompakten ter zaščiten, zato vrata standardnih mer in dvigala ne bodo nobena težava.
Zaslon Philips Unite LED 6015 All In One je zasnovan za profesionalno prilagodljivost in večjo mobilnost, zato ima električni voziček, ki omogoča neovirano in varen električni dvig. Samo pritisnite gumb in preprosto prilagodite višino zaslona, da bo gledanje v vsakem okolju popolna izkušnja. Funkcija prilagajanja višine je idealna za dinamične prostore in olajša prevoz skozi vrata med prostori ter v dvigalih med nadstropji.
Philips Wave – evolucija platforme za upravljanje oddaljenih naprav – vam omogoča popoln nadzor. Poenostavljena namestitev in nastavitev ter nadzor in upravljanje, nadgradnje vdelane programske opreme, upravljanje s seznami predvajanja in nastavljanje urnikov napajanja. Vse to prihrani čas in energijo ter zmanjša vpliv na okolje.
Varnost je na prvem mestu, zato električno nastavitev višine monitorja Philips Unite LED 6015 All In One spremljajo posebne funkcije, kot sta gumb za ustavitev v sili in zaščita proti stiskanju, ki sta na voljo standardno. Zaustavitev v sili se hitro odzove pri dviganju, medtem ko zaščita proti stiskanju zazna ovire in zaustavi premikanje, da prepreči telesne poškodbe ali poškodbe opreme.
Nameščen je svetovno priznan in zanesljiv operacijski sistem Android 11. Ta integrirani sistem na čipu (SoC), ki je optimiziran za izvorne aplikacije Android, omogoča nameščanje spletnih aplikacij in programske opreme neposredno v zaslon, zato ne potrebujete več zunanjega predvajalnika predstavnostnih vsebin.
Slika/zaslon
Povezljivost
Napajanje
Delovni pogoji
Modul
Dodatki
Razno
Podatki o pakiranju
Funkcija
