Preprečuje telesne poškodbe pri dviganju ali spuščanju

Varnost je na prvem mestu, zato električno nastavitev višine monitorja Philips Unite LED 6015 All In One spremljajo posebne funkcije, kot sta gumb za ustavitev v sili in zaščita proti stiskanju, ki sta na voljo standardno. Zaustavitev v sili se hitro odzove pri dviganju, medtem ko zaščita proti stiskanju zazna ovire in zaustavi premikanje, da prepreči telesne poškodbe ali poškodbe opreme.