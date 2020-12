Osebni načrt britja vključuje značilnosti vaše kože

Pridobite prilagojene namige za ravnanje s posebnostmi vaše kože. Načrt se pripravi v sodelovanju z dermatologi in vsebuje nasvete glede vaše rutine in tehnike britja, ki jih prejmete prek povezane aplikacije GroomTribe. Aplikacija spremlja vsako vaše britje in vaš napredek pri tem ter nasvete prilagodi tako, da bodo rezultati za vašo kožo najboljši.