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  • Gladko britje, tudi na občutljivi koži
  • Gladko britje, tudi na občutljivi koži
  • Gladko britje, tudi na občutljivi koži
  • Gladko britje, tudi na občutljivi koži
  • Gladko britje, tudi na občutljivi koži
  • Gladko britje, tudi na občutljivi koži
  • Gladko britje, tudi na občutljivi koži
  • Gladko britje, tudi na občutljivi koži
  • Gladko britje, tudi na občutljivi koži
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gladko britje, tudi na občutljivi koži
  • Gladko britje, tudi na občutljivi koži
  • Gladko britje, tudi na občutljivi koži
  • Gladko britje, tudi na občutljivi koži
  • Gladko britje, tudi na občutljivi koži
  • Gladko britje, tudi na občutljivi koži
  • Gladko britje, tudi na občutljivi koži
  • Gladko britje, tudi na občutljivi koži

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 7000Električni brivnik za mokro in suho britje

S7960/17

4.7
| (194) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Gladko britje, tudi na občutljivi koži
Brivnik Philips serije 7000 je zasnovan za gladko britje občutljive kože. S priloženimi osebnimi navodili, pripravljenimi v sodelovanju z dermatologi, moškim pomaga pri obvladovanju specifičnih težav s kožo. Vsaka koža je drugačna.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Naš najboljši brivnik za občutljivo kožo

Gladko britje, tudi na občutljivi koži

  • Obročki SkinGlide

  • Rezila GentlePrecision

  • Senzor BeardAdapt

  • Osebni načrt britja

Obročki SkinGlide z mikrodelci za bolj gladko drsenje

Obročki SkinGlide z mikrodelci za bolj gladko drsenje

Občutite gladko drsenje napredne Philipsove tehnologije mikrodelcev. Brivni obročki, katerih zasnova je navdahnjena z načeli drsenja v aerodinamiki, so prevlečeni s tisočerimi drobnimi steklastimi delci, da koži nudijo kar največ udobja.

Brivnik za gladko in nežno britje

Brivnik za gladko in nežno britje

Ta električni brivnik za občutljivo kožo je opremljen z rezili GentlePrecision, kar zmanjšuje cukanje, vlečenje in ponovne prehode. Tudi pri uporabi na tridnevni bradici.

Gosta brada nima možnosti

Gosta brada nima možnosti

Ta električni brivnik je opremljen s senzorjem BeardAdapt, ki meri gostoto brade in sproti samodejno prilagaja moč delovanja. Enostavno.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

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Ocene

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4.7

od 5

194

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

18/02/2022

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Učinkovito gladko in hitro britje

Do sedaj še nisem imel tako učinkovitega in obenem tako nežnega brivnika

Prednosti

Odlično britje v minuti in pol

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7930/16 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7930/16 Električni brivnik za mokro in suho britje

21/12/2020

Slovenija

Slovenija

Odličen brivnik za vse vrste brade

Priporočam izdelek vsem moškim, ki imajo močnejšo brado, ne povzroča vraščanja dlak, gibljiva glava se prilega vsem potezam obraza, vedno pobere vse dlake do gladkega. Omogoča mokro in suho britje. Enostavno odličen brivnik!

Prednosti

Vedno ga priporočam vsem prijateljem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7970/26 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7970/26 Električni brivnik za mokro in suho britje

21/12/2020

Slovenija

Slovenija

Izdelek je super. Lahek in preprosto se očisti.

Ta izdelek priporočam moškim z močnejšo brado. Koža ostane po britju mehka in gladka. Super upogljiva glava brivnika.

Prednosti

Brivnik drsi lepo po koži.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7970/26 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7970/26 Električni brivnik za mokro in suho britje

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