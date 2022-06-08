2 leti garancije
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Rezila SteelPrecision
Senzor prilagajanja moči
Prilagodljive glave 360-D
Vgrajeno vzmetno rezilo
Do 5-letna garancija**
Rezila SteelPrecision z do 90.000 premiki na minuto odrežejo več dlak v enem potegu in zagotavljajo bolj gladko in učinkovito britje. 45 visokozmogljivih rezil je samoostrilnih in so izdelana v Evropi, zato ob vsakem britju zagotavljajo optimalno delovanje.
Inteligentni senzor zaznava gostoto dlak 250-krat na sekundo in samodejno prilagaja moč britja. Brivniku se pomaga učinkovito odzivati na gosteje ali redkeje poraščene predele, zato boste vedno zlahka dosegli gladko britje z vedno enakim udobjem.
Popolnoma prilagodljive glave se obračajo za 360° in ohranjajo popoln stik s potezami vašega obraza in glave. To zagotavlja temeljito britje in večjo udobnost tudi na zahtevnih predelih, kot sta vrat in čeljust.
4.6
od 5
1337
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Cavallieri
08/06/2022
Slovenija
Del promocije
Philips za vedno
Že vse življenje uporabljam brivnike Philips! Nikoli me niso razočarali, vendar je ta najboljši glede rezil in fleksibilne glave! Toplo priporočam.
Prednosti
Super fleksibilnost
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje
08/06/2022
Slovenija
Del promocije
Izdelek je seveda Philips in že zato je dober
Philips je garancija za dober aparat.ne najdem krivin na tem aparatu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje
Shodzic
07/06/2022
Slovenija
Del promocije
Izjemno fanstasticen
Izjemo dobar, precizan. jednostavno dober jednostavno Philips.
Prednosti
Preciznost oštrice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje
Preizkušeno v primerjavi z brivniki Philips serije 3000.
2-letna garancija s 3-letnim podaljšanjem, če izdelek registrirate na Philips.com v 90 dneh od nakupa.