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  • Učinkovito britje, nežno do kože
  • Učinkovito britje, nežno do kože
  • Učinkovito britje, nežno do kože
  • Učinkovito britje, nežno do kože
  • Učinkovito britje, nežno do kože
  • Učinkovito britje, nežno do kože
  • Učinkovito britje, nežno do kože
  • Učinkovito britje, nežno do kože
  • Učinkovito britje, nežno do kože
  • Učinkovito britje, nežno do kože
  • Učinkovito britje, nežno do kože
  • Učinkovito britje, nežno do kože
  • Učinkovito britje, nežno do kože
  • Učinkovito britje, nežno do kože
  • Učinkovito britje, nežno do kože
  • Učinkovito britje, nežno do kože
  • Učinkovito britje, nežno do kože
  • Učinkovito britje, nežno do kože

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2+3 podaljšana garancija

Shaver Series 5000Električni brivnik za mokro in suho britje

S5885/35

4.6
| (1337) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%
Učinkovito britje, nežno do kože
Philips serije 5000 je izdelan za moške, ki želijo zmogljivo in udobno vsakodnevno britje. Učinkovito obrije tudi 3 dni staro brado, pri čemer se s tehnologijo SkinIQ prilagaja njeni gostoti in zagotavlja zmogljivo, udobno in enakomerno britje.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

s tehnologijo SkinIQ

Učinkovito britje, nežno do kože

  • Rezila SteelPrecision

  • Senzor prilagajanja moči

  • Prilagodljive glave 360-D

  • Vgrajeno vzmetno rezilo

  • Do 5-letna garancija**

Natančno in učinkovito britje z vsakim potegom

Natančno in učinkovito britje z vsakim potegom

Rezila SteelPrecision z do 90.000 premiki na minuto odrežejo več dlak v enem potegu in zagotavljajo bolj gladko in učinkovito britje. 45 visokozmogljivih rezil je samoostrilnih in so izdelana v Evropi, zato ob vsakem britju zagotavljajo optimalno delovanje.

Prilagaja se gostoti brade za lažje britje

Prilagaja se gostoti brade za lažje britje

Inteligentni senzor zaznava gostoto dlak 250-krat na sekundo in samodejno prilagaja moč britja. Brivniku se pomaga učinkovito odzivati na gosteje ali redkeje poraščene predele, zato boste vedno zlahka dosegli gladko britje z vedno enakim udobjem.

Sledi obliki obraza za boljši stik s kožo.

Sledi obliki obraza za boljši stik s kožo.

Popolnoma prilagodljive glave se obračajo za 360° in ohranjajo popoln stik s potezami vašega obraza in glave. To zagotavlja temeljito britje in večjo udobnost tudi na zahtevnih predelih, kot sta vrat in čeljust.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

1337

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

08/06/2022

Slovenija

Slovenija

Philips za vedno

Že vse življenje uporabljam brivnike Philips! Nikoli me niso razočarali, vendar je ta najboljši glede rezil in fleksibilne glave! Toplo priporočam.

Prednosti

Super fleksibilnost

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje

08/06/2022

Slovenija

Slovenija

Izdelek je seveda Philips in že zato je dober

Philips je garancija za dober aparat.ne najdem krivin na tem aparatu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje

07/06/2022

Slovenija

Slovenija

Izjemno fanstasticen

Izjemo dobar, precizan. jednostavno dober jednostavno Philips.

Prednosti

Preciznost oštrice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje

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Omejitve odgovornosti

  1. Preizkušeno v primerjavi z brivniki Philips serije 3000.

  2. 2-letna garancija s 3-letnim podaljšanjem, če izdelek registrirate na Philips.com v 90 dneh od nakupa.