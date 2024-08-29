2 leti garancije
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Prevleka Nano SkinGlide
Rezila SteelPrecision
Senzor, ki spremlja gibanje
Prilagodljive glave 360-D
Do 5-letna garancija*****
Zaščitni premaz med brivnimi glavami in kožo. Z več kot 250.000 mikrotehnološkimi kroglicami na kvadratni centimeter je drsenje po koži izboljšano za do 30 %*** in draženje kože bistveno manjše.
Rezila SteelPrecision z do 90.000 premiki na minuto zagotavljajo gladko britje, saj porežejo več dlak v enem potegu*. 45 visokozmogljivih rezil je samoostrilnih in so izdelana v Evropi.
Tehnologija zaznavanja gibanja sledi vašemu bitju in vam pomaga izboljšati tehniko. Večina moških osvoji boljšo tehniko britja s čim manj prehodi brivnika po le treh britjih***.
4.7
od 5
782
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
29/08/2024
Slovenija
Odlicno
Cena,kvaliteta.dela tako mora.kartuse ok sciscitjo brivnik.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7786/55 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7786/55 Električni brivnik za mokro in suho britje
jojo1303
23/03/2023
Slovenija
Del promocije
super brivnik.
super brivnik nežen. gladek in kvaliteten. zelo zadovoljen. priporočam, vreden nakupa.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni brivnik za mokro in suho britje
marhla
23/03/2023
Slovenija
Del promocije
Odlicen
Kupila sem ga mozu za rojstni dan. Brez ureznin, odlicno urejena brada in urejen moz.
Prednosti
Prakticen, zmogljiv, lahko vodljiv
Slabosti
nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni brivnik za mokro in suho britje
v primerjavi z neprevlečenim materialom
Preizkušeno v primerjavi z brivniki Philips serije 3000.
Na podlagi uporabnikov brivnikov Philips serije S7000 in aplikacije GroomTribe v letu 2019.
Primerjava ostankov britja po uporabi vložka, v katerem je čistilna tekočina, z vložkom, v katerem je voda.
2-letna garancija s 3-letnim podaljšanjem, če izdelek registrirate na Philips.com v 90 dneh od nakupa.