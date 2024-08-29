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  • Bolj gladko* britje, napredna zaščita kože
  • Bolj gladko* britje, napredna zaščita kože
  • Bolj gladko* britje, napredna zaščita kože
  • Bolj gladko* britje, napredna zaščita kože
  • Bolj gladko* britje, napredna zaščita kože
  • Bolj gladko* britje, napredna zaščita kože
  • Bolj gladko* britje, napredna zaščita kože
  • Bolj gladko* britje, napredna zaščita kože
  • Bolj gladko* britje, napredna zaščita kože
  • Bolj gladko* britje, napredna zaščita kože
  • Bolj gladko* britje, napredna zaščita kože
  • Bolj gladko* britje, napredna zaščita kože

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2+3 podaljšana garancija

Shaver series 7000Električni brivnik za mokro in suho britje

S7882/55

4.7
| (782) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Bolj gladko* britje, napredna zaščita kože
Brivnik Philips serije 7000 gladko drsi po koži, pri čemer izjemno natančno poreže dlačice – tudi če si brade niste obrili že 3 dni. Z napredno tehnologijo SkinIQ zaznava premikanje brivnika, se mu prilagaja in vas vodi do pravilnih gibov – za boljšo zaščito kože.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

s tehnologijo SkinIQ

Bolj gladko* britje, napredna zaščita kože

  • Prevleka Nano SkinGlide

  • Rezila SteelPrecision

  • Senzor, ki spremlja gibanje

  • Prilagodljive glave 360-D

  • Do 5-letna garancija*****

Zmanjšano trenje na koži zmanjšuje draženje

Zaščitni premaz med brivnimi glavami in kožo. Z več kot 250.000 mikrotehnološkimi kroglicami na kvadratni centimeter je drsenje po koži izboljšano za do 30 %*** in draženje kože bistveno manjše.

Vrhunska zmogljivost na vsakem koraku

Vrhunska zmogljivost na vsakem koraku

Rezila SteelPrecision z do 90.000 premiki na minuto zagotavljajo gladko britje, saj porežejo več dlak v enem potegu*. 45 visokozmogljivih rezil je samoostrilnih in so izdelana v Evropi.

Z njim izboljšate tehniko s čim manj prehodi brivnika

Z njim izboljšate tehniko s čim manj prehodi brivnika

Tehnologija zaznavanja gibanja sledi vašemu bitju in vam pomaga izboljšati tehniko. Večina moških osvoji boljšo tehniko britja s čim manj prehodi brivnika po le treh britjih***.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

782

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

29/08/2024

Slovenija

Slovenija

Odlicno

Cena,kvaliteta.dela tako mora.kartuse ok sciscitjo brivnik.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7786/55 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7786/55 Električni brivnik za mokro in suho britje

23/03/2023

Slovenija

Slovenija

super brivnik.

super brivnik nežen. gladek in kvaliteten. zelo zadovoljen. priporočam, vreden nakupa.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni brivnik za mokro in suho britje

23/03/2023

Slovenija

Slovenija

Odlicen

Kupila sem ga mozu za rojstni dan. Brez ureznin, odlicno urejena brada in urejen moz.

Prednosti

Prakticen, zmogljiv, lahko vodljiv

Slabosti

nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni brivnik za mokro in suho britje

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Omejitve odgovornosti

  1. v primerjavi z neprevlečenim materialom

  2. Preizkušeno v primerjavi z brivniki Philips serije 3000.

  3. Na podlagi uporabnikov brivnikov Philips serije S7000 in aplikacije GroomTribe v letu 2019.

  4. Primerjava ostankov britja po uporabi vložka, v katerem je čistilna tekočina, z vložkom, v katerem je voda.

  5. 2-letna garancija s 3-letnim podaljšanjem, če izdelek registrirate na Philips.com v 90 dneh od nakupa.