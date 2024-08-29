2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Zaščitna prevleka SkinGlide
Rezila SteelPrecision
Senzor, ki spremlja gibanje
Prilagodljive glave 360-D
Zaščitna prevleka med brivnimi glavami in kožo. Z več kot 2000 mikrotehnološkimi kroglicami na en kvadratni milimeter za 25 %* manjše trenje na koži, kar zmanjšuje draženje.
Zmogljivo, a nežno – 45 samoostrilnih rezil SteelPrecision, vgrajenih v ta brivnik Philips, opravi do 90.000 rezov na minuto, s čimer ob vsakem potegu odrežejo več dlak** ter tako poskrbijo za gladek in udoben rezultat britja.
Tehnologija zaznavanja gibanja električnega brivnika sledi vašemu britju in vam pomaga izboljšati tehniko. Večina moških osvoji boljšo tehniko britja s čim manj prehodi brivnika po le treh britjih***.
4.7
od 5
781
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
29/08/2024
Slovenija
Odlicno
Cena,kvaliteta.dela tako mora.kartuse ok sciscitjo brivnik.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7786/55 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7786/55 Električni brivnik za mokro in suho britje
jojo1303
23/03/2023
Slovenija
Del promocije
super brivnik.
super brivnik nežen. gladek in kvaliteten. zelo zadovoljen. priporočam, vreden nakupa.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni brivnik za mokro in suho britje
marhla
23/03/2023
Slovenija
Del promocije
Odlicen
Kupila sem ga mozu za rojstni dan. Brez ureznin, odlicno urejena brada in urejen moz.
Prednosti
Prakticen, zmogljiv, lahko vodljiv
Slabosti
nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni brivnik za mokro in suho britje
v primerjavi z nepremazanim materialom
Preizkušeno v primerjavi z brivniki Philips serije 3000.
* Na podlagi uporabnikov brivnikov Philips serije S7000 in aplikacije GroomTribe v letu 2019.
* * Primerjava ostankov britja po uporabi vložka, v katerem je čistilna tekočina, z vložkom, v katerem je voda.