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  • Gladko britje, napredna zaščita kože
  • Gladko britje, napredna zaščita kože
  • Gladko britje, napredna zaščita kože
  • Gladko britje, napredna zaščita kože
  • Gladko britje, napredna zaščita kože
  • Gladko britje, napredna zaščita kože
  • Gladko britje, napredna zaščita kože
  • Gladko britje, napredna zaščita kože
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  • Gladko britje, napredna zaščita kože
  • Gladko britje, napredna zaščita kože
  • Gladko britje, napredna zaščita kože
  • Gladko britje, napredna zaščita kože
  • Gladko britje, napredna zaščita kože
  • Gladko britje, napredna zaščita kože
  • Gladko britje, napredna zaščita kože

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 7000Električni brivnik za mokro in suho britje

S7782/50

4.7
| (781) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Gladko britje, napredna zaščita kože
Brivnik Philips serije 7000 gladko drsi po koži, pri čemer izjemno natančno poreže dlake – tudi če si brade niste obrili že 3 dni. Z napredno tehnologijo SkinIQ zaznava premikanje brivnika, se mu prilagaja in vas vodi do pravilnih gibov – za boljšo zaščito kože.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

s tehnologijo SkinIQ

Gladko britje, napredna zaščita kože

  • Zaščitna prevleka SkinGlide

  • Rezila SteelPrecision

  • Senzor, ki spremlja gibanje

  • Prilagodljive glave 360-D

Brivnik, ki zmanjšuje trenje, s tem pa tudi draženje

Brivnik, ki zmanjšuje trenje, s tem pa tudi draženje

Zaščitna prevleka med brivnimi glavami in kožo. Z več kot 2000 mikrotehnološkimi kroglicami na en kvadratni milimeter za 25 %* manjše trenje na koži, kar zmanjšuje draženje.

Zmogljivejše rezanje z vsako potezo

Zmogljivejše rezanje z vsako potezo

Zmogljivo, a nežno – 45 samoostrilnih rezil SteelPrecision, vgrajenih v ta brivnik Philips, opravi do 90.000 rezov na minuto, s čimer ob vsakem potegu odrežejo več dlak** ter tako poskrbijo za gladek in udoben rezultat britja.

Usmerja vas, da izboljšate tehniko britja

Usmerja vas, da izboljšate tehniko britja

Tehnologija zaznavanja gibanja električnega brivnika sledi vašemu britju in vam pomaga izboljšati tehniko. Večina moških osvoji boljšo tehniko britja s čim manj prehodi brivnika po le treh britjih***.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

781

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

29/08/2024

Slovenija

Slovenija

Odlicno

Cena,kvaliteta.dela tako mora.kartuse ok sciscitjo brivnik.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7786/55 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7786/55 Električni brivnik za mokro in suho britje

23/03/2023

Slovenija

Slovenija

super brivnik.

super brivnik nežen. gladek in kvaliteten. zelo zadovoljen. priporočam, vreden nakupa.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni brivnik za mokro in suho britje

23/03/2023

Slovenija

Slovenija

Odlicen

Kupila sem ga mozu za rojstni dan. Brez ureznin, odlicno urejena brada in urejen moz.

Prednosti

Prakticen, zmogljiv, lahko vodljiv

Slabosti

nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni brivnik za mokro in suho britje

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Omejitve odgovornosti

  1. v primerjavi z nepremazanim materialom

  2. Preizkušeno v primerjavi z brivniki Philips serije 3000.

  3. * Na podlagi uporabnikov brivnikov Philips serije S7000 in aplikacije GroomTribe v letu 2019.

  4. * * Primerjava ostankov britja po uporabi vložka, v katerem je čistilna tekočina, z vložkom, v katerem je voda.