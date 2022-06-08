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  • Učinkovito bitje, nežno do kože
  • Učinkovito bitje, nežno do kože
  • Učinkovito bitje, nežno do kože
  • Učinkovito bitje, nežno do kože
  • Učinkovito bitje, nežno do kože
  • Učinkovito bitje, nežno do kože
  • Učinkovito bitje, nežno do kože
  • Učinkovito bitje, nežno do kože
  • Učinkovito bitje, nežno do kože
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  • Učinkovito bitje, nežno do kože
  • Učinkovito bitje, nežno do kože
  • Učinkovito bitje, nežno do kože
  • Učinkovito bitje, nežno do kože
  • Učinkovito bitje, nežno do kože
  • Učinkovito bitje, nežno do kože
  • Učinkovito bitje, nežno do kože
  • Učinkovito bitje, nežno do kože

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 5000Električni brivnik za mokro in suho britje

S5587/10

4.6
| (1337) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%
Učinkovito bitje, nežno do kože
Brivnik Philips serije 5000 zagotavlja učinkovito britje in zdaj poreže še več dlak z eno potezo*. Z napredno tehnologijo SkinIQ zaznava gostoto dlak in se ji prilagaja za večje udobje.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

s tehnologijo SkinIQ

Učinkovito bitje, nežno do kože

  • Rezila SteelPrecision

  • Senzor prilagajanja moči

  • Prilagodljive glave 360-D

  • Vgrajeno vzmetno rezilo

Zmogljivejše rezanje z vsako potezo

Zmogljivejše rezanje z vsako potezo

Zmogljivo, a nežno – 45 samoostrilnih rezil SteelPrecision, vgrajenih v ta brivnik Philips, opravi do 90.000 rezov na minuto, s čimer ob vsakem potegu odrežejo več dlak** ter tako poskrbijo za gladek in udoben rezultat britja.

Brivnik z močjo, ki ukroti brado

Brivnik z močjo, ki ukroti brado

Električni brivnik je opremljen s pametnim senzorjem za obrazne dlake, ki izmeri gostoto 125-krat na sekundo. Tehnologija nato samodejno prilagaja moč britja za udobno in nežno britje.

Sledi linijam vašega obraza

Sledi linijam vašega obraza

Ta električni brivnik Philips je zasnovan tako, da s popolnoma prilagodljivimi glavami, ki se vrtijo za 360°, sledi linijam vašega obraza za temeljito in udobno britje.

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Ocene

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4.6

od 5

1337

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

08/06/2022

Slovenija

Slovenija

Philips za vedno

Že vse življenje uporabljam brivnike Philips! Nikoli me niso razočarali, vendar je ta najboljši glede rezil in fleksibilne glave! Toplo priporočam.

Prednosti

Super fleksibilnost

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje

08/06/2022

Slovenija

Slovenija

Izdelek je seveda Philips in že zato je dober

Philips je garancija za dober aparat.ne najdem krivin na tem aparatu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje

07/06/2022

Slovenija

Slovenija

Izjemno fanstasticen

Izjemo dobar, precizan. jednostavno dober jednostavno Philips.

Prednosti

Preciznost oštrice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje

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Omejitve odgovornosti

  1. Preizkušeno v primerjavi z brivniki Philips serije 3000.