2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Rezila SteelPrecision
Senzor prilagajanja moči
Prilagodljive glave 360-D
Vgrajeno vzmetno rezilo
Zmogljivo, a nežno – 45 samoostrilnih rezil SteelPrecision, vgrajenih v ta brivnik Philips, opravi do 90.000 rezov na minuto, s čimer ob vsakem potegu odrežejo več dlak** ter tako poskrbijo za gladek in udoben rezultat britja.
Električni brivnik je opremljen s pametnim senzorjem za obrazne dlake, ki izmeri gostoto 125-krat na sekundo. Tehnologija nato samodejno prilagaja moč britja za udobno in nežno britje.
Ta električni brivnik Philips je zasnovan tako, da s popolnoma prilagodljivimi glavami, ki se vrtijo za 360°, sledi linijam vašega obraza za temeljito in udobno britje.
4.6
od 5
1337
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Cavallieri
08/06/2022
Slovenija
Del promocije
Philips za vedno
Že vse življenje uporabljam brivnike Philips! Nikoli me niso razočarali, vendar je ta najboljši glede rezil in fleksibilne glave! Toplo priporočam.
Prednosti
Super fleksibilnost
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje
08/06/2022
Slovenija
Del promocije
Izdelek je seveda Philips in že zato je dober
Philips je garancija za dober aparat.ne najdem krivin na tem aparatu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje
Shodzic
07/06/2022
Slovenija
Del promocije
Izjemno fanstasticen
Izjemo dobar, precizan. jednostavno dober jednostavno Philips.
Prednosti
Preciznost oštrice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5589/38 Električni brivnik za mokro in suho britje
Preizkušeno v primerjavi z brivniki Philips serije 3000.