Vstopite v novo dobo razstavljanja z drzno obarvanimi panoji za različno uporabo, od prikaza menijev do brezpapirnih plakatov za prodajna mesta. Digitalizirajte papirnate napise ali zamenjajte sedanje digitalne modele, ki prikazujejo statično sliko, z izjemno jasnimi in bolj trajnostnimi zasloni za e-papir, ki jih lahko enostavno posodabljate.
Pripravljeni na PPDS Wave za upravljanje na daljavo
Panoji, pripravljeni na PPDS Wave, omogočajo upravljanje in vzdrževanje na daljavo in zanesljivo spreminjanje vsebin od koderkoli in kadarkoli. Z razvojno platformo v oblaku ohranjate popoln nadzor ter hkrati enostavno namestitev in postavitev, spremljanje in nadzor zaslonov, posodabljanje vdelane programske opreme, upravljanje seznamov predvajanja in nastavljanje urnikov napajanja. Prihranijo vam čas, energijo in so okolju prijazni.
Tehnologija za prihodnost
Razvijamo tehnologijo za vašo trajnostno prihodnost – brez električnega napajanja in odpadkov nadomesti barvne papirnate plakate.