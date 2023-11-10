Pripravljeni na PPDS Wave za upravljanje na daljavo

Panoji, pripravljeni na PPDS Wave, omogočajo upravljanje in vzdrževanje na daljavo in zanesljivo spreminjanje vsebin od koderkoli in kadarkoli. Z razvojno platformo v oblaku ohranjate popoln nadzor ter hkrati enostavno namestitev in postavitev, spremljanje in nadzor zaslonov, posodabljanje vdelane programske opreme, upravljanje seznamov predvajanja in nastavljanje urnikov napajanja. Prihranijo vam čas, energijo in so okolju prijazni.