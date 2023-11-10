Iskalni pojmi

    Barvni panoji brez napajanja

    Vstopite v novo dobo razstavljanja z drzno obarvanimi panoji za različno uporabo, od prikaza menijev do brezpapirnih plakatov za prodajna mesta. Digitalizirajte papirnate napise ali zamenjajte sedanje digitalne modele, ki prikazujejo statično sliko, z izjemno jasnimi in bolj trajnostnimi zasloni za e-papir, ki jih lahko enostavno posodabljate.

    Barvni panoji brez napajanja

    Tehnologija za svetlejšo prihodnost

    • 25"
    • Android

    Pripravljeni na PPDS Wave za upravljanje na daljavo

    Panoji, pripravljeni na PPDS Wave, omogočajo upravljanje in vzdrževanje na daljavo in zanesljivo spreminjanje vsebin od koderkoli in kadarkoli. Z razvojno platformo v oblaku ohranjate popoln nadzor ter hkrati enostavno namestitev in postavitev, spremljanje in nadzor zaslonov, posodabljanje vdelane programske opreme, upravljanje seznamov predvajanja in nastavljanje urnikov napajanja. Prihranijo vam čas, energijo in so okolju prijazni.

    Tehnologija za prihodnost

    Razvijamo tehnologijo za vašo trajnostno prihodnost – brez električnega napajanja in odpadkov nadomesti barvne papirnate plakate.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      25.3  palec
      Razmerje stranic
      16 : 9
      Ločljivost zaslona
      3200 x 1800
      Barve zaslona
      60k
      Operacijski sistem
      Android 11

    • Komunikacija

      Ethernet
      10M/100M
      Wi-Fi/WLAN
      2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + modul BT 5.1

    • Povezljivost

      Avdio izhod
      Zvok levo/desno (3,5 mm vtič)
      Video vhod
      USB
      Ostali priključki
      • micro SD
      • Mikro USB

    • Priročnost

      Namestitev
      • Ležeče (24/7)
      • Pokončno (24/7)
      Upravljanje prek omrežja
      LAN (RJ45)
      Predal za baterije
      4 baterije 18650 (> 2600 mAh), niso priložene

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      Adapter 20 V/2,25 A, PoE++, IEEE 802.3bt (Tip 3)

    • Dimenzije

      Širina izdelka
      598,6  mm
      Teža izdelka
      2,7  kg
      Višina izdelka
      350,2  mm
      Globina izdelka
      37,5  mm
      Stenski nosilec
      Nosilec VESA 100 x 100 mm
      Širina obrobe
      18,6/18,6/18,6/22 mm

    • Delovni pogoji

      Nadmorska višina
      0–3000 m
      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      15–35  °C
      Relativna vlažnost
      20~80 %  %
      Temperat. razpon (shranjevanje)
      –20–60  °C

    • Notranji predvajalnik

      CPE
      Rockchip PX30S
      Pomnilnik
      2 GB DDR4
      Shranjevanje
      16 GB EMMC

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Napajalni adapter AC
      • Vodnik za hiter začetek (× 1)

    • Razno

      Jeziki prikaza na zaslonu
      • Angleščina
      • Poenostavljena kitajščina
      Garancija
      3 leta garancije
      Zakonske odobritve
      • CE
      • CB
      • UL
      • FCC

