2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
144 Hz
24 palcev (61 cm)
Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Ta zaslon Philips sliko osvežuje do 144-krat na sekundo, kar je 2,4-krat hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 144 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zapoznitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger
Mobilna visokoločljiva povezava (Mobile High Definition Link (MHL)) je mobilni avdio/video vmesnik za neposredno priključitev mobilnih telefonov in drugih prenosnih naprav na visokoločljive zaslone. Izbirni kabel MHL vam omogoča, da preprosto priključite vašo mobilno napravo, združljivo z MHL, na ta velik zaslon Philips MHL in gledate, kako vaši videi visoke ločljivosti oživijo s polnim digitalnim zvokom. Sedaj v prenosnih igricah, fotografijah, filmih in drugih aplikacijah na velikem zaslonu ne boste samo uživali, ampak lahko istočasno polnite svojo mobilno napravo, da vam na sredini ne zmanjka energije.
Novi igralni zaslon Philips omogoča hiter dostop do natančnih nastavitev slike z različnimi možnostmi. Način "FPS" (prvoosebno streljanje) izboljša temne prizore pri igrah, zato vidite tudi skrite predmete na temnih delih. "Dirkaški" način nastavi najhitrejši odzivni čas, izrazite barve in prilagaja sliko. Način "RTS" (realnočasna strategija) ima poseben način SmartFrame, ki omogoča osvetlitev določenega dela ter prilagoditev velikosti in slike. Načina Igralec 1 in Igralec 2 vam omogočata shranjevanje osebnih nastavitev za različne igre, kar zagotavlja vrhunsko zmogljivost.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Bastek
12/05/2014
Polska
Monitor dla graczy
Dobry wybór dla ludzi poszukujących dobrego monitora do gier wideo.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game
Ta zaslon Philips hitrost osveževanja do 144 Hz zagotavlja prek priključkov Dual-link DVI in DisplayPort. Zagotovite, da grafična kartica podpira hitrost osveževanja 144 Hz in da je posodobljena z najnovejšimi gonilniki.
Z vprašanji glede hitrosti osveževanja 144 Hz se obrnite na prodajalca grafične kartice.
Zahteva dodatno mobilno napravo s podporo za MHL in kabel MHL (ni priloženo). Združljivost preverite pri prodajalcu naprave MHL.
Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti/ob izklopu za ErP ne velja za funkcijo polnjenja MHL
Ta zaslon Philips ima certifikat MHL. Če naprava MHL ni povezana ali ne deluje pravilno, preberite odgovore na pogosta vprašanje glede naprave MHL ali se obrnite na prodajalca. Politika proizvajalca naprave lahko predpisuje, da kupite njihov kabel ali adapter MHL, da bo naprava delovala pravilno.