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  • Energy Label Europe C
    Igranje pri 144 Hz
  • Igranje pri 144 Hz
  • Igranje pri 144 Hz
  • Igranje pri 144 Hz
  • Energy Label Europe C
    Igranje pri 144 Hz
  • Igranje pri 144 Hz
  • Igranje pri 144 Hz
  • Igranje pri 144 Hz

Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor z igralnim načinom SmartImage

242G5DJEB/00

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Igranje pri 144 Hz
Napredni igralni zaslon Philips zaslon osvežuje do 144-krat na sekunda za izjemno tekoče in vrhunske slike. SmartFrame poudarja določene dele zaslona. S posebnimi prednastavitvami za igre in daljinsko pametno tipkovnico imate popoln nadzor
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Igranje pri 144 Hz

  • 144 Hz

  • 24 palcev (61 cm)

Hitrost osveževanja 144 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Hitrost osveževanja 144 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Ta zaslon Philips sliko osvežuje do 144-krat na sekundo, kar je 2,4-krat hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 144 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zapoznitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger

Tehnologija MHL za uživanje mobilnih vsebin na velikem zaslonu

Tehnologija MHL za uživanje mobilnih vsebin na velikem zaslonu

Mobilna visokoločljiva povezava (Mobile High Definition Link (MHL)) je mobilni avdio/video vmesnik za neposredno priključitev mobilnih telefonov in drugih prenosnih naprav na visokoločljive zaslone. Izbirni kabel MHL vam omogoča, da preprosto priključite vašo mobilno napravo, združljivo z MHL, na ta velik zaslon Philips MHL in gledate, kako vaši videi visoke ločljivosti oživijo s polnim digitalnim zvokom. Sedaj v prenosnih igricah, fotografijah, filmih in drugih aplikacijah na velikem zaslonu ne boste samo uživali, ampak lahko istočasno polnite svojo mobilno napravo, da vam na sredini ne zmanjka energije.

Igralni način SmartImage je optimiran za igričarje

Igralni način SmartImage je optimiran za igričarje

Novi igralni zaslon Philips omogoča hiter dostop do natančnih nastavitev slike z različnimi možnostmi. Način "FPS" (prvoosebno streljanje) izboljša temne prizore pri igrah, zato vidite tudi skrite predmete na temnih delih. "Dirkaški" način nastavi najhitrejši odzivni čas, izrazite barve in prilagaja sliko. Način "RTS" (realnočasna strategija) ima poseben način SmartFrame, ki omogoča osvetlitev določenega dela ter prilagoditev velikosti in slike. Načina Igralec 1 in Igralec 2 vam omogočata shranjevanje osebnih nastavitev za različne igre, kar zagotavlja vrhunsko zmogljivost.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

12/05/2014

Polska

Polska

Monitor dla graczy

Dobry wybór dla ludzi poszukujących dobrego monitora do gier wideo.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game

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Omejitve odgovornosti

  1. Ta zaslon Philips hitrost osveževanja do 144 Hz zagotavlja prek priključkov Dual-link DVI in DisplayPort. Zagotovite, da grafična kartica podpira hitrost osveževanja 144 Hz in da je posodobljena z najnovejšimi gonilniki.

  2. Z vprašanji glede hitrosti osveževanja 144 Hz se obrnite na prodajalca grafične kartice.

  3. Zahteva dodatno mobilno napravo s podporo za MHL in kabel MHL (ni priloženo). Združljivost preverite pri prodajalcu naprave MHL.

  4. Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti/ob izklopu za ErP ne velja za funkcijo polnjenja MHL

  5. Ta zaslon Philips ima certifikat MHL. Če naprava MHL ni povezana ali ne deluje pravilno, preberite odgovore na pogosta vprašanje glede naprave MHL ali se obrnite na prodajalca. Politika proizvajalca naprave lahko predpisuje, da kupite njihov kabel ali adapter MHL, da bo naprava delovala pravilno.