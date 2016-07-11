Izdelek ni več na voljo
Živahne slike z zaslonom AH-IPS
Privlačni zaslon Philips z izjemno tanko ploščo in zaslonom AH-IPS predvaja osupljive slike živahnih barv. Mobile HD Link vam omogoča povezavo s pametnim telefonom.
Izjemno tanka plošča
23 palcev (58,4 cm)
MHL
Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
5.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lucian796
11/07/2016
România
Preverjen kupec
Excelent!
Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Andrei33
13/01/2016
România
Cel mai bun monitor pe care l-am avut !
Este, simplu, cel mai bun monitor pe care l-am gasit, foarte reusit, imaginea este coplesitoare, design de nota 10, felicitari Philips !
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
miraoon
18/09/2014
Polska
Preverjen kupec
This product is great to use
Product is great to use , It has a lot of modern solutions
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Zahteva dodatno mobilno napravo s podporo za MHL in kabel MHL (ni priloženo). Združljivost preverite pri prodajalcu naprave MHL.
Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti/ob izklopu za ErP ne velja za funkcijo polnjenja MHL
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.