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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor s tehnologijo SmartImage Lite

234E5QHAW/00

5

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Živahne slike z zaslonom AH-IPS

Privlačni zaslon Philips z izjemno tanko ploščo in zaslonom AH-IPS predvaja osupljive slike živahnih barv. Mobile HD Link vam omogoča povezavo s pametnim telefonom.

Poglej vse prednosti

z izjemno tanko ploščo, MHL

Živahne slike z zaslonom AH-IPS

  • Izjemno tanka plošča

  • 23 palcev (58,4 cm)

  • MHL

Izbirni kabel MHL omogoča avdio predvajanje za visokoločljive videe

Vgrajeni stereo zvočniki za večpredstavnostne vsebine

Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.

16:9 zaslon Full HD za slike z jasnimi podrobnostmi

Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

11/07/2016

România

România

Preverjen kupec

Excelent!

Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

13/01/2016

România

România

Cel mai bun monitor pe care l-am avut !

Este, simplu, cel mai bun monitor pe care l-am gasit, foarte reusit, imaginea este coplesitoare, design de nota 10, felicitari Philips !

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

18/09/2014

Polska

Polska

Preverjen kupec

This product is great to use

Product is great to use , It has a lot of modern solutions

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

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Omejitve odgovornosti

  1. Zahteva dodatno mobilno napravo s podporo za MHL in kabel MHL (ni priloženo). Združljivost preverite pri prodajalcu naprave MHL.

  2. Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti/ob izklopu za ErP ne velja za funkcijo polnjenja MHL

  3. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.