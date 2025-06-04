Preklopite hitrost, ne zaslona

Dominirajte s hitrostjo 320 Hz ali presenetite ostale z ločljivostjo 4K pri 160 Hz – ne glede na to, kaj vaša igra zahteva, se bo ta monitor prilagodil vašim potrebam. Dvojni način vam daje nadzor in omogoča izbiro popolnega ravnotežja med ločljivostjo in osvežilno hitrostjo: preklopite na FHD pri 320 Hz za ultra hitro streljanje ali preklopite na 4K UHD pri 160 Hz za bogato in izjemno sliko. Narejeno za igralce, ki želijo doseči vse!