Philips Evnia vam ponuja vrhunsko fleksibilnost za igranje iger – zadostuje, da preklapljajte med resolucijo 4K UHD pri 160 Hz za izjemne, kristalno jasne podrobnosti in resolucijo FHD pri 320 Hz za odziv na nivoju e-športa. Hiter IPS, HDR in nizka zakasnitev vnosa zagotavljajo natančen prikaz vsakega posnetka.
Preklopite hitrost, ne zaslona
Dominirajte s hitrostjo 320 Hz ali presenetite ostale z ločljivostjo 4K pri 160 Hz – ne glede na to, kaj vaša igra zahteva, se bo ta monitor prilagodil vašim potrebam. Dvojni način vam daje nadzor in omogoča izbiro popolnega ravnotežja med ločljivostjo in osvežilno hitrostjo: preklopite na FHD pri 320 Hz za ultra hitro streljanje ali preklopite na 4K UHD pri 160 Hz za bogato in izjemno sliko. Narejeno za igralce, ki želijo doseči vse!
