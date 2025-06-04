Iskalni pojmi

Monitorji Philips z dvojnim načino

En monitor, dva načina

 
Hitrost ali ostrina? Zdaj dobite oboje
 
Philips Evnia vam ponuja vrhunsko fleksibilnost za igranje iger – zadostuje, da preklapljajte med resolucijo 4K UHD pri 160 Hz za izjemne, kristalno jasne podrobnosti in resolucijo FHD pri 320 Hz za odziv na nivoju e-športa. Hiter IPS, HDR in nizka zakasnitev vnosa zagotavljajo natančen prikaz vsakega posnetka.

Preklopite hitrost, ne zaslona

 
Dominirajte s hitrostjo 320 Hz ali presenetite ostale z ločljivostjo 4K pri 160 Hz – ne glede na to, kaj vaša igra zahteva, se bo ta monitor prilagodil vašim potrebam. Dvojni način vam daje nadzor in omogoča izbiro popolnega ravnotežja med ločljivostjo in osvežilno hitrostjo: preklopite na FHD pri 320 Hz za ultra hitro streljanje ali preklopite na 4K UHD pri 160 Hz za bogato in izjemno sliko. Narejeno za igralce, ki želijo doseči vse!

Razširite svoje igričarsko
obzorje

Dvojni način

 
 
Preklopite brez napora med 4K UHD @160 Hz in FHD @320 Hz. Večja fleksibilnost, brez kompromisov.

 

Hitri panel
IPS

 
Zaslon Philips Fast IPS z UltraClear 4K zagotavlja ostro sliko z natančnimi barvami.

 

Barve, ki dejansko
veljajo

 
Zahvaljujoč certifikatu VESA DisplayHDR™ boste videli natančno to, kar želite videti: živahno, realistično sliko brez kompromisov.

 

Hiter odgovor 0,5 ms
Smart MBR

 
Philips Evnia s 0,5 ms Smart MBR zagotavlja ostro sliko brez zameglitve, kar je idealno za hitre igre.

 

Za vsakega igralca

 

Ustvarjalec vsebin

 
160 Hz 4K. Natančnost v gibanju.

Urejajte, animirajte in oblikujte z ultra gladko osvežilno frekvenco 160 Hz in osupljivo 4K jasnostjo. Prinašamo rešitve za vrhunsko kreativne delovne postopke.

 

FPS Pro

 
Odgovor 320 Hz. Brez izgovorov.

Vsak nivo igre obvladajte zahvaljujoč odgovoru v delčku sekunde in gladkemu igranju.

 

Pretok

 
Uravnotežena zmogljivost. Vedno vklopljeno.

Igrajte, pretakajte in klepetajte s stabilno zmogljivostjo ter z optimizirano večopravilnostjo. Vaša nastavitev = vaša zabava.

 

Konzolni igralec

 
HDMI 2.1, UHD @120 Hz. Pripravljeno za igro.

Doživite izjemne vizualne izkušnje z HDR, nizko zakasnitvijo vnosa in brezhibno združljivostjo z igralnimi konzolami nove generacije.

 

Philps Evnia Precision Center

Philips Evnia
Precision Center

 

Philips Evnia Precision Center je
enostavna programska oprema za uporabo, zasnovana
za optimizacijo vašega monitorja z
intuitivnimi kontrolami.

Odkrijte več

