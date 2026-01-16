2 leti garancije
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
1920 x 1080 (Full HD)
Doživite najboljše iz obeh svetov z dvojnim načinom. Enostavno preklapljajte med 3840 x 2160 pri 160 Hz za osupljivo čiste slike in 1920 x 1080 pri 320 Hz za izjemno tekoče igranje. Bodisi da želite čudovite slike ali bliskovito akcijo, se ta monitor takoj prilagodi vašim potrebam.
Doživite vrhunsko intenzivno in tekmovalno igranje z monitorjem Philips Evnia. Zasnovan je za igralce, ki želijo tekoče slike, ki ne zaostajajo. Hitrost osveževanja 320 Hz je bistveno višja kot pri standardnih zaslonih. Poslovite se od motečega zaostajanja slik, zaradi katerega vas lahko neprijetno presenetijo nasprotniki. Na tem visoko zmogljivem zaslonu boste vsak pomemben premik videli izjemno tekoče ter z natančnim in zanesljivim igranjem ohranili prednost pred tekmeci.
Philips Evnia z 0,5 ms Smart MBR učinkovito odpravi zamazanost in zamegljenost slike, poskrbi za ostrejše in natančnejše slike za boljše doživetje igranja videoiger. Hitri akcijski prizori in dramatični prehodi so prikazani gladko. Najboljša izbira za igranje vznemirljivih videoiger, primernih za twitch.
4.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Noblle
16/01/2026
Україна
підсвіткааааа.....
1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".
Prednosti
за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Віктор К
24/11/2025
Україна
Непоганий монітор за свою ціну
монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Pokritost Adobe RGB in DCI-P3 na podlagi CIE1976, območje sRGB na podlagi CIE1931, območje NTSC na podlagi CIE1976.
Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Smart MBR je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je Smart MBR vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.
Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina Smart MBR lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.
Upoštevajte, da je funkcija nizke zakasnitve vhoda trajno omogočena in je ni mogoče izklopiti.
S tem monitorjem prispevamo k trajnosti: nogi stojala in držalo za slušalke so izdelani iz 35 % reciklirane plastike, medtem ko je ohišje monitorja iz 85 % poporabniško reciklirane plastike.
Vmesnik za podporo NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
Gonilnik NVIDIA® G-SYNC® posodobite na najnovejšo različico, več informacij poiščite na spletnem mestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Grafična kartica mora podpirati tehnologijo NVIDIA® G-SYNC®.
Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.