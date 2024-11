Steamer ni klasični likalnik, zato ne boste dosegli enakih rezultatov, predvsem na debelih bombažnih ali lanenih srajcah. Steamer je popoln za likanje tanjših tkanin, občutljivih tkanin in oblačil z zapletenimi motivi, kot so nagubana krila. Prav tako je primeren za urejanje in osvežitev vseh vrst oblačil, vključno z volnenimi oblačili in jaknami. Torej, če želite likati brez likalne deske, boste dosegli izjemne rezultate samo s Philips steamerjem.​